Ducati : GP24 plus rapide, nouveau carénage à venir

Francesco "Pecco" Bagnaia et Enea Bastianini ont entamé mardi leur première journée d'essais MotoGP de l'année civile sur la moto 2023. C'est ainsi que procèdent la plupart des pilotes titulaires après la pause hivernale, seule Honda ayant renoncé en Malaisie à toute comparaison avec la moto de l'année précédente, notoirement difficile.

A partir de mercredi, seule la spécification 2024 sera utilisée dans le box Ducati-Lenovo. En effet, les pilotes d'usine de Borgo Panigale ont été unanimes pour dire que la Desmosedici GP24 était la voie à suivre. "J'ai décidé lors de la dernière sortie de continuer avec la spécification 2024 parce que je pense que le potentiel est bon - jusqu'à présent plus dans la phase de freinage, nous travaillons encore sur le déploiement de la ligne. Je suis plutôt content dans l'ensemble", résume Bagnaia.

"Ce qui me plaît davantage, c'est la phase de freinage. Je l'avais déjà constaté à Valence", a expliqué le champion du monde dans les détails. "Mais l'accélération et le déploiement de puissance sont assez différents - plus nerveux. Nous nous en occupons et je pense que nous avons fait un bon pas en avant si l'on considère que nous avons réalisé le meilleur temps au tour en pneus usagés. La vitesse de pointe était très similaire, nous nous sommes beaucoup améliorés au cours de la journée, mais le vent a augmenté, il était donc difficile de comprendre si nous avions amélioré l'accélération de manière significative. Mais le feeling était bon".

Son coéquipier Bastianini, qui, selon ses propres dires, est enfin revenu à 100 % sur le plan physique, lui a emboîté le pas : "La première impression était comme à Valence, ce n'était pas mal. Nous n'en sommes qu'au début, nous devons encore essayer d'autres solutions dans les jours à venir, mais nous sommes pour l'instant satisfaits de la nouvelle moto".

Interrogé sur les avantages de la GP24, la "Bestia" a d'abord cité le frein moteur. "Mais la vitesse n'est pas mal non plus. Quand on met les gaz, c'est très différent par rapport à l'ancien moteur. Dès le début, on a une sensation étrange, puis nerveuse - mais nous étions beaucoup plus rapides avec la moto 2024 qu'avec la 2023, même avec ce problème. Et je pense qu'il ne faudra pas longtemps à l'équipe pour le résoudre".

La longue attente du dernier package aéro devrait également bientôt prendre fin, attente que les observateurs et les fans attendent avec impatience depuis la présentation du team Ducati à Madonna di Campiglio. En effet, Gigi Dall'Igna en personne a révélé que le nouveau carénage serait très différent de celui des saisons précédentes. Jusqu'à présent, le pilote d'essai de Ducati, Michele Pirro, n'a exécuté que des variantes légèrement modifiées du carénage latéral (avec des marches "ground effect" et des diffuseurs ou, mardi, trois petits embouts à la place des "downwash ducts").

Bagnaia l'a annoncé mardi soir : "Nous allons essayer le nouveau carénage demain. C'est très important et cela prendra beaucoup de temps".

Test MotoGP de Sepang, mardi (6 février) :

1. Martin, Ducati, 1:57,951 min

2. Acosta, KTM, + 0,269 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,277

4. Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5. Bastianini, Ducati, + 0,406

6. Viñales, Aprilia, + 0,519

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9. Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10. Zarco, Honda, + 0,719

11. Rins, Yamaha, + 0,765

12. Binder, KTM, + 0,773

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14. Mir, Honda, + 0,790

15. Oliveira, Aprilia, + 0,799

16. Bagnaia, Ducati, + 0,862

17. Marini, Honda, + 1,018

18. Miller, KTM, + 1,097

19. Crutchlow, Yamaha, + 1,186

20. Nakagami, Honda, + 1,261

21. Augusto Fernández, KTM, + 1,592

22. Raúl Fernández, Aprilia, + 2,169

23e Pirro, Ducati, + 2,451