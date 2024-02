Ducati: GP24 mais rápida, nova carenagem em primeiro lugar

O defensor do título de MotoGP, Pecco Bagnaia (16º), não foi atrás de tempo no primeiro dia de testes em Sepang, mas concentrou-se nos testes de comparação com o novo motor. Ele e Enea Bastianini (5º) estão de acordo.

Francesco "Pecco" Bagnaia e Enea Bastianini começaram o seu primeiro dia de testes de MotoGP do ano civil na terça-feira com a moto 2023. Isto é o que a maioria dos pilotos regulares faz após a pausa de inverno, com apenas a Honda a renunciar completamente à comparação com a moto notoriamente difícil do ano passado na Malásia.

A partir de quarta-feira, apenas a especificação 2024 será utilizada nas boxes da Ducati-Lenovo. Os pilotos da fábrica de Borgo Panigale concordaram que a Desmosedici GP24 era o caminho certo a seguir. "Decidi na última saída continuar com a especificação 2024 porque acredito que o potencial é bom - até agora mais na fase de travagem, ainda estamos a trabalhar na entrega de potência. No geral, estou bastante satisfeito", resumiu Bagnaia.

"O que mais me agrada é a fase de travagem. Já tinha reparado nisso em Valência", disse o Campeão do Mundo em mais pormenor. "Mas a aceleração e a entrega de potência são bastante diferentes - mais nervosas. Estamos a tratar disso e penso que demos um bom passo em frente, tendo em conta que fizemos a melhor volta com pneus usados. A velocidade máxima foi muito semelhante, melhorámos muito durante o dia, mas o vento aumentou, pelo que foi difícil perceber se melhorámos significativamente a aceleração. Mas a sensação foi boa".

O seu companheiro de equipa Bastianini, que diz estar finalmente de volta a 100% fisicamente, concordou com ele: "A primeira impressão foi como em Valência, não foi má. Estamos apenas no início, ainda temos de experimentar outras soluções nos próximos dias, mas, de momento, estamos satisfeitos com a nova moto."

Quando questionado sobre as vantagens da GP24, o "Bestia" começou por mencionar o travão motor. "Mas a velocidade também não é má. A resposta do acelerador é muito diferente em comparação com o motor antigo. É estranho logo no início, depois fica nervoso - mas fomos muito mais rápidos com a moto 2024 do que com a moto 2023, mesmo com este problema. E penso que a equipa não vai demorar muito tempo a resolvê-lo."

A longa espera pelo mais recente pacote aerodinâmico também deve terminar em breve, o que os observadores e os fãs têm aguardado ansiosamente desde a apresentação da equipa Ducati em Madonna di Campiglio. O próprio Gigi Dall'Igna revelou que a nova carenagem será significativamente diferente da das épocas anteriores. Até agora, no entanto, o piloto de testes da Ducati, Michele Pirro, apenas demonstrou versões ligeiramente modificadas da carenagem lateral (com um degrau de efeito de solo e difusores ou, na terça-feira, três pequenos acessórios em vez das condutas de downwash).

Bagnaia anunciou na terça-feira à noite: "Vamos experimentar a nova carenagem amanhã. Isto é muito importante e vai levar muito tempo".

Teste de MotoGP em Sepang, terça-feira (6 de fevereiro):

1º Martin, Ducati, 1:57.951 min

2º Acosta, KTM, +0,269 seg

3º Quartararo, Yamaha, +0,277

4º Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5º Bastianini, Ducati, + 0,406

6º Viñales, Aprilia, + 0,519

7º Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8º Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9º Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10º Zarco, Honda, + 0,719

11º Rins, Yamaha, + 0,765

12º Binder, KTM, + 0,773

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14º Mir, Honda, + 0,790

15º Oliveira, Aprilia, + 0,799

16º Bagnaia, Ducati, + 0,862

17º Marini, Honda, + 1,018

18º Miller, KTM, + 1,097

19º Crutchlow, Yamaha, + 1,186

20º Nakagami, Honda, + 1,261

21º Augusto Fernández, KTM, + 1,592

22º Raúl Fernández, Aprilia, + 2,169

23º Pirro, Ducati, + 2,451