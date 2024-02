LCR-Honda : "La base est saine

Alors que les pilotes KTM ont enchaîné les tours, les pilotes Honda se sont faits très rares sur la piste : Luca Marini a bouclé 20 tours complets, Joan Mír 23, Taka Nakagami 16. Seul son coéquipier Johann Zarco a fait jeu égal avec la concurrence avec 34. Le Français a même eu l'occasion de s'essayer à la RC213V en pneus mediums en début de séance, alors que l'on sait que ce type de pneus ne fonctionne pas correctement en Malaisie.

Pourtant, Zarco a découvert des choses aujourd'hui : "J'ai l'impression de pouvoir jouer davantage avec la Honda qu'avec la Ducati l'an dernier. C'est vraiment positif. Dans certains domaines, la Honda me plaît déjà plus que la Ducati, dans d'autres, nous avons des inconvénients. La direction du développement est claire. Je laisse Honda planifier et faire ce qu'ils disent".

Est-ce que tu roules avec plus d'engagement physique qu'avant ? "Je n'en suis pas sûr. Il est possible que je joue plus avec mon corps en entrée de virage que par le passé. Les deux jours de shakedown m'ont permis de relâcher la pression sur le système et d'aborder la journée d'aujourd'hui de manière plus détendue. Nous avons économisé des pneus tendres pour demain et après-demain, lorsque nous prévoyons un time-attack". Aujourd'hui, nous avons tout de même réussi à décrocher la 10e place.

Y aura-t-il encore des nouveautés à essayer dans les jours à venir, ou avons-nous déjà vu toutes les innovations HRC aujourd'hui ? "Il y a encore beaucoup de pièces non testées dans le garage ! Et c'est positif. Ce n'est que le début d'une grande évolution. Si le processus se poursuit ainsi, nous pourrons bientôt nous battre pour la tête. La moto de base semble en tout cas saine. Plus nous travaillons sur l'aérodynamique, plus l'image devient claire. La moto se comporte comme prévu".

Son coéquipier Taka Nakagami a été victime d'un kilométrage limité : Honda doit économiser sur les nouveaux moteurs. Cela a assombri l'humeur du long Japonais : "Je suis triste, car j'aurais aimé faire plus de tours. Les longues pauses entre les sorties qui en ont résulté n'étaient pas non plus optimales".

Cette limitation kilométrique pour les moteurs ne concerne-t-elle que toi ? "Non, elle s'applique aux quatre pilotes Honda, mais pas de la même manière pour tous. Aucun d'entre nous n'a le luxe de pouvoir sortir comme ça pour se mettre dans le bain. Et cela ne changera pas au cours des deux prochains jours". Conséquence : "Chaque tour doit être bien planifié. Espérons que cela changera pour le test du Qatar. Pour demain, nous avons besoin d'une bonne stratégie pour savoir ce que nous allons essayer et quand. Chaque minute, chaque tour de piste est précieux pour nous".

Quelles sont les sensations avec le nouveau moteur ? "Mieux qu'avec l'ancien. Le nouveau package aéro se sent également cohérent. Nous sommes d'accord pour continuer à travailler avec celui-ci demain".



Test MotoGP de Sepang, mardi (6 février) :

1. Martin, Ducati, 1:57,951 min

2. Acosta, KTM, + 0,269 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,277

4. Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5. Bastianini, Ducati, + 0,406

6. Viñales, Aprilia, + 0,519

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9. Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10. Zarco, Honda, + 0,719

11. Rins, Yamaha, + 0,765

12. Binder, KTM, + 0,773

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14. Mir, Honda, + 0,790

15. Oliveira, Aprilia, + 0,799

16. Bagnaia, Ducati, + 0,862

17. Marini, Honda, + 1,018

18. Miller, KTM, + 1,097

19. Crutchlow, Yamaha, + 1,186

20. Nakagami, Honda, + 1,261

21. Augusto Fernández, KTM, + 1,592

22. Raúl Fernández, Aprilia, + 2,169

23. Pirro, Ducati, + 2,451