LCR Honda: "La base è sana

Si è notato che nessuno è sceso in pista tanto quanto i piloti Honda. Ci sono state ragioni tecniche per questo, spiega Taka Nakagami, e la situazione non cambierà presto.

Mentre i piloti KTM in particolare hanno inanellato giri su giri, i piloti Honda sono stati notevolmente scarsi in pista: Luca Marini ha completato 20 giri completi, Joan Mír 23 e Taka Nakagami solo 16. Solo il suo compagno di squadra Johann Zarco è stato alla pari con la concorrenza con 34 giri. All'inizio della sessione, il francese ha anche avuto la possibilità di provare la RC213V con gomme medie, anche se è risaputo che questo tipo di pneumatici non funziona bene in Malesia.

Zarco ha scoperto molte cose oggi: "Ho la sensazione di poter giocare di più con la Honda che con la Ducati dell'anno scorso. Questo è davvero positivo. Ci sono aree in cui la Honda mi piace già di più della Ducati, mentre in altre aree abbiamo degli svantaggi. La direzione dello sviluppo è chiara. Lascerò la pianificazione alla Honda e farò quello che mi diranno".

Guida con uno sforzo fisico maggiore rispetto al passato? "Non ne sono sicuro. È possibile che stia giocando con il mio corpo in entrata di curva più che in passato. I due giorni di test shakedown mi hanno aiutato a scaricare la pressione sul sistema e ad avere un approccio più rilassato alla giornata di oggi. Abbiamo conservato le gomme morbide per domani e dopodomani, quando abbiamo in programma un time attack". La giornata di oggi è stata sufficiente per ottenere il 10° posto.

Ci sono ancora novità da provare nei prossimi giorni o oggi abbiamo già visto tutte le innovazioni HRC? "Ci sono ancora molte parti non testate nel garage! E questo è positivo. È solo l'inizio di una grande evoluzione. Se il processo continua così, presto saremo in grado di lottare per il primo posto. In ogni caso, la moto di base sembra essere sana. Più lavoriamo sull'aerodinamica, più il quadro diventa chiaro. La moto si comporta come previsto".

Il compagno di squadra Taka Nakagami è stato vittima del chilometraggio limitato: Honda deve risparmiare sui nuovi motori. Questo ha smorzato l'umore del lungo pilota giapponese: "Sono triste perché avrei voluto fare più giri. Anche le lunghe pause tra le uscite non sono state ideali".

Questa restrizione chilometrica per i motori vale solo per lei? "No, vale per tutti e quattro i piloti Honda, ma non per tutti allo stesso modo. Nessuno di noi ha il lusso di poter girare semplicemente per familiarizzare con la pista. E questo non cambierà nemmeno nei prossimi due giorni". Il risultato: "Ogni singolo giro deve essere ben pianificato. Speriamo che questo cambi per il test del Qatar. Per domani abbiamo bisogno di una buona strategia per decidere cosa provare e quando. Ogni minuto, ogni giro in pista è prezioso per noi".

Come ci si sente con il nuovo motore? "Meglio che con quello vecchio. Anche il nuovo pacchetto aerodinamico è adatto. Siamo tutti d'accordo nel voler continuare a lavorare con questo sistema anche domani".



Test MotoGP di Sepang, martedì (6 febbraio):

1° Martin, Ducati, 1:57.951 min.

2° Acosta, KTM, + 0,269 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 0,277

4° Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5. Bastianini, Ducati, + 0,406

6° Viñales, Aprilia, + 0,519

7° Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8° Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9° Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10. Zarco, Honda, + 0,719

11° Rins, Yamaha, + 0,765

12° Binder, KTM, + 0,773

13° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14° Mir, Honda, + 0,790

15° Oliveira, Aprilia, + 0,799

16° Bagnaia, Ducati, + 0,862

17° Marini, Honda, + 1.018

18° Miller, KTM, + 1.097

19° Crutchlow, Yamaha, + 1.186

20° Nakagami, Honda, + 1.261

21° Augusto Fernández, KTM, + 1.592

22° Raúl Fernández, Aprilia, + 2.169

23° Pirro, Ducati, + 2.451