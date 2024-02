LCR Honda: "A base é saudável

Enquanto os pilotos da KTM, em particular, fizeram volta após volta, os pilotos da Honda foram notoriamente escassos na pista: Luca Marini completou 20 voltas completas, Joan Mír 23 e Taka Nakagami apenas 16. Apenas o seu companheiro de equipa Johann Zarco esteve ao nível da concorrência com 34. No início da sessão, o francês até teve a oportunidade de testar a RC213V com pneus médios, apesar de ser bem sabido que este tipo de pneu não funciona corretamente na Malásia.

Zarco descobriu muito hoje: "Tenho a sensação de que posso jogar mais com a Honda do que com a Ducati no ano passado. Isso é muito positivo. Há áreas em que já gosto mais da Honda do que da Ducati, noutras áreas temos desvantagens. A direção do desenvolvimento é clara. Vou deixar o planeamento para a Honda e fazer o que eles dizem."

Anda com mais esforço físico do que antes? "Não tenho a certeza disso. É possível que esteja a jogar mais com o meu corpo na entrada da curva do que no passado. Os dois dias de testes de shakedown ajudaram-me a aliviar a pressão do sistema e a adotar uma abordagem mais relaxada para hoje. Guardámos os pneus macios para amanhã e depois de amanhã, quando planearmos um contrarrelógio." O dia de hoje foi suficientemente bom para o 10º lugar.

Ainda há coisas novas para experimentar nos próximos dias, ou já vimos todas as inovações da HRC hoje? "Ainda há muitas peças por testar na garagem! E isso é positivo. É apenas o início de uma grande evolução. Se o processo continuar assim, em breve estaremos em condições de lutar pelo primeiro lugar. Em todo o caso, a moto base parece estar saudável. Quanto mais trabalhamos na aerodinâmica, mais clara se torna a imagem. A moto está a comportar-se como esperado".

O companheiro de equipa Taka Nakagami foi vítima da quilometragem limitada: a Honda tem de economizar com os novos motores. Este facto diminuiu o ânimo do longo piloto japonês: "Estou triste porque gostaria de ter feito mais voltas. As longas pausas entre as saídas também não foram ideais".

Esta restrição de quilómetros para os motores aplica-se apenas a si? "Não, aplica-se aos quatro pilotos da Honda, mas não a todos de igual forma. Nenhum de nós se dá ao luxo de poder simplesmente sair para se familiarizar com a pista. Isso também não vai mudar nos próximos dois dias." O resultado: "Cada volta tem de ser bem planeada. Esperemos que isso mude para o teste do Qatar. Precisamos de uma boa estratégia para amanhã sobre o que queremos tentar e quando. Cada minuto, cada volta na pista é valiosa para nós."

Como é que se sente com o novo motor? "Melhor do que com o antigo. O novo pacote aerodinâmico também parece correto. Todos concordamos que queremos continuar a trabalhar com ele amanhã."



Teste de MotoGP em Sepang, terça-feira (6 de fevereiro):

1º Martin, Ducati, 1:57.951 min

2º Acosta, KTM, + 0,269 seg

3º Quartararo, Yamaha, + 0,277

4º Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5º Bastianini, Ducati, + 0,406

6º Viñales, Aprilia, + 0,519

7º Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8º Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9º Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10º Zarco, Honda, + 0,719

11º Rins, Yamaha, + 0,765

12º Binder, KTM, + 0,773

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14º Mir, Honda, + 0,790

15º Oliveira, Aprilia, + 0,799

16º Bagnaia, Ducati, + 0,862

17º Marini, Honda, + 1,018

18º Miller, KTM, + 1,097

19º Crutchlow, Yamaha, + 1,186

20º Nakagami, Honda, + 1,261

21º Augusto Fernández, KTM, + 1,592

22º Raúl Fernández, Aprilia, + 2,169

23º Pirro, Ducati, + 2,451