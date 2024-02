Alex Hofmann: "Mi pedido"

¿Qué tendencias se desprenden de las pruebas?

"Yamaha y Honda han tenido ventaja hoy porque han podido probar con sus pilotos titulares durante el shakedown. Esta diferencia se nivelará en los próximos dos días. Además, Sepang se adapta tradicionalmente bien a las Yamaha. También hay que tener en cuenta este factor. No me sorprende que Jorge Martín se muestre tan fiero el primer día. El hecho de que Pedro Acosta esté rodando en cabeza desde el principio es un logro increíble, aunque tenga una ventaja de tres pruebas en la pista. Es impresionante".

¿Has echado un vistazo más de cerca a la nueva parte trasera de Aprilia? Aquí, el escape está diseñado para apoyar adicionalmente el efecto de la aerodinámica, como en la Fórmula 1 en el pasado...

"Han traído varios conceptos a la pista. En Aprilia, Marco de Luca es un aerodinamista muy hábil con experiencia en Fórmula 1 con Ferrari. ¡Sólo el hecho de que midan el flujo de aire con el aero rake! Veremos muchas más locuras de aquí a 2026. El requisito básico para el uso masivo de sidepods y similares: necesitas un motor que sea realmente demasiado potente, como el que tiene Ducati. Es decir, que tenga problemas para hacer llegar el exceso de potencia al suelo. Y eso no habla en favor de Yamaha en este momento. Si atornillaran alas masivas a la moto, serían aún más víctimas en las rectas".

Honda, por su parte, obviamente tiene que ahorrar en motores.

"Están pisando el acelerador en el desarrollo. Y como siempre en estos casos, la cuestión es cómo conseguir las piezas nuevas. Otros fabricantes también han tenido que darse cuenta en el pasado de lo difícil que es producir cuatro motos al mismo nivel técnico. En el sector de los prototipos, esto afecta incluso a un gigante como Honda. Y es increíblemente caro. Quieres estar seguro al 100% de que funciona antes de producir seis, siete, ocho de algo".

El carenado de Ducati anunciado para mañana, ¿será el cambio de juego de la temporada 2024?

"Ya hemos visto las características básicas con Pirro. La idea es similar a la de Aprilia con su Batmóvil trasero: quieren despejar las pequeñas turbulencias de aire en la parte trasera. Supongo que todos los aerodinamistas tienen ideas similares y que veremos algo que no está tan alejado de lo que ya hemos visto en Ducati, Aprilia y KTM, pero me alegra que me sorprendan."

¿Es fácil hoy en día integrar ideas aerodinámicas revolucionarias en un concepto ya existente?

"El tema es súper complejo. Incluso la configuración básica de una moto de dos ruedas no es tan sencilla como sabemos. Si cambias un detalle, tienes que adaptar el resto a él. Normalmente no basta con enroscar un muelle más duro porque las alas empujan más. Además, cada piloto tiene una postura y un estilo de conducción diferentes. Ahora hemos llegado a un punto en el que los diferentes fabricantes de pieles y cascos influyen en la aerodinámica. Como el tema se está yendo tanto de las manos, los fabricantes que están bien posicionados en el equipo de pruebas tienen ventaja. Véase KTM con Pedrosa, Pol Espargaró y Jonas Folger. Ahora KTM puede estar segura de que lo que han probado estos chicos funciona".

Arg, qué factores hay que tener en cuenta ahora.

"Hace 20 años pensábamos que MotoGP era complicado. Desde la perspectiva actual, es una broma lo que hice en mi tiempo activo".

Entonces, ¿cómo es hoy su orden jerárquico?

"El hecho de que todos los pilotos de KTM hayan sido rápidos -incluido el debutante Acosta- demuestra que la moto funciona. En el pasado, muchos fabricantes se las han arreglado para proporcionar a un solo piloto una moto a su gusto. KTM parece hacerlo mejor. Por supuesto, esto no cambia el hecho de que Ducati sigue siendo la referencia. Pecco y Marc han mantenido hoy un perfil muy bajo y aún así no han estado lejos de la cabeza. Marc dará quebraderos de cabeza a los demás pilotos relativamente pronto. Por detrás de Ducati, podría mantenerse la tendencia del año pasado, con KTM en primer lugar. Califico a Aprilia como una caja de bombones: Dependiendo de la pista, tiene algo genial, pero aún le falta consistencia. Para mí, los chicos de Noale son sin embargo los favoritos absolutos. Con Honda y Yamaha, todavía hay que esperar para ver con qué rapidez todo da sus frutos en las carreras. Me sigue pareciendo difícil. Bien en una vuelta: están todos muy juntos. El estrés de un fin de semana de carreras demostrará quién tiene el paquete más fuerte".

Test MotoGP Sepang, martes (6 febrero):

1º Martin, Ducati, 1:57.951 min

2º Acosta, KTM, + 0.269 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 0.277

4º Di Giannantonio, Ducati, + 0.374

5º Bastianini, Ducati, + 0.406

6º Viñales, Aprilia, + 0.519

7º Alex Márquez, Ducati, + 0.591

8º Bezzecchi, Ducati, + 0.654

9º Marc Márquez, Ducati, + 0.670

10º Zarco, Honda, + 0.719

11º Rins, Yamaha, + 0.765

12º Binder, KTM, + 0.773

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.787

14º Mir, Honda, + 0.790

15º Oliveira, Aprilia, + 0.799

16º Bagnaia, Ducati, + 0.862

17º Marini, Honda, + 1.018

18º Miller, KTM, + 1.097

19º Crutchlow, Yamaha, + 1.186

20º Nakagami, Honda, + 1.261

21º Augusto Fernández, KTM, + 1.592

22º Raúl Fernández, Aprilia, + 2.169

23º Pirro, Ducati, + 2.451