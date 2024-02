Alex Hofmann : "Mon ordre de priorité"

Quelles tendances peut-on dégager de ces tests ?

"Yamaha et Honda ont eu un avantage aujourd'hui parce qu'ils ont déjà pu tester avec leurs pilotes titulaires lors du shakedown test. Cette différence sera nivelée au cours des deux prochains jours. De plus, Sepang convient traditionnellement bien à Yamaha. Il faut également tenir compte de ce facteur. Qu'un Jorge Martín accélère de manière aussi féroce dès le premier jour ne me surprend pas. Que Pedro Acosta soit tout de suite en tête est une performance incroyable, même s'il a trois essais d'avance sur le circuit. C'est sacrément impressionnant".

As-tu regardé de plus près le nouvel arrière d'Aprilia ? Ici, l'échappement doit en plus soutenir l'effet de l'aérodynamique comme autrefois en Formule 1 ?

"Ils ont amené plusieurs concepts sur le circuit. Chez Aprilia, Marco de Luca est un aérodynamicien très astucieux avec une expérience en Formule 1 chez Ferrari. Rien que le fait qu'ils mesurent le flux d'air avec l'Aero-Rake ! D'ici 2026, nous allons encore assister à de la folie. Condition de base pour une utilisation massive de sidepods et autres : tu as besoin d'un moteur qui est en fait trop puissant - comme celui de Ducati. Donc si tu as des problèmes pour amener le surplus de puissance au sol. Et cela ne parle pas en faveur de Yamaha pour le moment. S'ils vissaient des ailerons massifs sur la moto, ils seraient encore plus victimes dans les lignes droites".

Honda, en revanche, doit manifestement économiser des moteurs.

"Ils mettent les gaz en ce moment dans le développement. Et comme toujours dans ces cas-là, la question est de savoir comment je peux me procurer les nouvelles pièces. D'autres constructeurs ont également dû reconnaître par le passé à quel point il est difficile d'aligner quatre motos au même niveau technique. Dans le domaine des prototypes, cela touche même un géant comme Honda. Et c'est incroyablement cher. Là, tu veux être sûr à 100% que ça marche avant de faire produire six, sept, huit exemplaires de quelque chose".

Le carénage Ducati annoncé pour demain sera-t-il le game-changer de la saison 2024 ?

"Nous avons déjà vu les grandes lignes chez Pirro. L'idée est similaire à celle d'Aprilia avec son arrière de Batmobile : on veut nettoyer les petits tourbillons d'air à l'arrière. Je suppose que tous les aérodynamiciens ont des idées similaires et que nous verrons quelque chose qui n'est pas si éloigné de ce que nous avons déjà vu chez Ducati, Aprilia et KTM - mais j'aime être surpris".

De nos jours, est-il vraiment facile d'intégrer des idées révolutionnaires dans le domaine de l'aéro dans son concept existant ?

"Le sujet est super complexe. Le réglage de base d'un deux-roues n'est déjà pas si simple, comme nous le savons. Si tu changes un détail, tu dois adapter tout le reste. Il ne suffit généralement pas de visser un ressort plus dur, car les ailerons exercent une pression plus forte. De plus, chaque pilote a une posture et un style de conduite différents. Entre-temps, nous en sommes arrivés au point où différents fabricants de cuir et de casques ont une influence sur l'aérodynamique. Comme le sujet prend une telle ampleur, les constructeurs qui sont bien placés dans l'équipe de test ont des avantages. Voir KTM avec Pedrosa, Pol Espargaró et Jonas Folger. KTM peut désormais être sûr que ce que ces garçons ont testé fonctionne".

Arg, quels sont les facteurs dont il faut désormais tenir compte.

"Il y a 20 ans, nous pensions déjà que le MotoGP était compliqué. Vu d'aujourd'hui, ce que j'ai fait quand j'étais en activité est une blague".

Quelle est donc ta hiérarchie après aujourd'hui ?

"Le fait que tous les pilotes aient été rapides chez KTM - y compris le rookie Acosta - montre que la moto fonctionne. Dans le passé, de nombreux constructeurs ont réussi à fournir à un seul pilote une moto à son goût. KTM semble faire mieux que cela. Bien sûr, cela ne change rien au fait que Ducati reste la référence. Pecco et Marc ont été très discrets aujourd'hui, mais ils n'étaient pas à un monde de la tête. Marc donnera assez rapidement des maux de tête aux autres pilotes. Derrière Ducati, la tendance de l'année dernière pourrait se poursuivre, avec KTM comme premier poursuivant. J'estime qu'Aprilia est une boîte de chocolats : Selon le circuit, il y a de quoi faire, mais il manque encore de la constance. Pour moi, les gars de Noale sont malgré tout des sympathisants absolus. Chez Honda et Yamaha, il faut encore attendre de voir à quelle vitesse tout cela portera ses fruits en course. Pour moi, c'est encore difficile. Sur un tour, ça va : ils sont tous très proches les uns des autres. C'est dans le stress d'un week-end de course que l'on voit qui a le package le plus puissant".

Test MotoGP de Sepang, mardi (6 février) :

1. Martin, Ducati, 1:57,951 min

2. Acosta, KTM, + 0,269 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,277

4. Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5. Bastianini, Ducati, + 0,406

6. Viñales, Aprilia, + 0,519

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9. Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10. Zarco, Honda, + 0,719

11. Rins, Yamaha, + 0,765

12. Binder, KTM, + 0,773

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14. Mir, Honda, + 0,790

15. Oliveira, Aprilia, + 0,799

16. Bagnaia, Ducati, + 0,862

17. Marini, Honda, + 1,018

18. Miller, KTM, + 1,097

19. Crutchlow, Yamaha, + 1,186

20. Nakagami, Honda, + 1,261

21. Augusto Fernández, KTM, + 1,592

22. Raúl Fernández, Aprilia, + 2,169

23e Pirro, Ducati, + 2,451