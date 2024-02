Alex Hofmann: "Il mio ordine"

Quali tendenze si possono individuare dai test?

"Yamaha e Honda hanno avuto un vantaggio oggi, perché hanno potuto provare con i loro piloti abituali durante lo shakedown test. Questa differenza si compenserà nei prossimi due giorni. Inoltre, Sepang si adatta tradizionalmente bene alle Yamaha. Anche questo fattore va tenuto in considerazione. Non mi sorprende che Jorge Martín sia così agguerrito il primo giorno. Il fatto che Pedro Acosta sia subito in testa è un risultato incredibile, anche se ha tre prove di vantaggio sulla pista. È davvero impressionante".

Avete dato un'occhiata più da vicino al nuovo posteriore di Aprilia? Qui lo scarico è stato progettato per supportare ulteriormente l'effetto dell'aerodinamica, proprio come avveniva in Formula 1 in passato...

"Hanno portato in pista diversi concetti. In Aprilia, Marco de Luca è un aerodinamico molto abile, con esperienza nella Formula 1 della Ferrari. Basta il fatto che misurano il flusso d'aria con il rake aerodinamico! Da qui al 2026 vedremo molte altre follie. Il prerequisito fondamentale per l'uso massiccio di sidepod e simili: occorre un motore davvero troppo potente, come quello della Ducati. In altre parole, se si hanno problemi a far arrivare a terra la potenza in eccesso. E questo non depone a favore della Yamaha in questo momento. Se dovessero montare ali massicce sulla moto, diventerebbero ancora più vittime sui rettilinei".

La Honda, invece, deve ovviamente risparmiare sui motori.

"Stanno accelerando il passo nello sviluppo. E come sempre in questi casi, il problema è come ottenere i nuovi componenti. Anche altri costruttori hanno dovuto rendersi conto in passato di quanto sia difficile produrre quattro moto allo stesso livello tecnico. Nel settore dei prototipi, questo riguarda anche un gigante come Honda. Ed è incredibilmente costoso. Si vuole essere sicuri al 100% che funzioni prima di produrre sei, sette, otto esemplari di qualcosa".

La carenatura Ducati annunciata per domani sarà la novità della stagione 2024?

"Abbiamo già visto le caratteristiche di base con Pirro. L'idea è simile a quella dell'Aprilia con la sua Batmobile posteriore: vogliono eliminare le piccole turbolenze d'aria nella parte posteriore. Presumo che tutti gli aerodinamici abbiano idee simili e che vedremo qualcosa che non si discosta molto da ciò che abbiamo già visto in Ducati, Aprilia e KTM - ma sono felice di essere sorpreso".

Quanto è facile integrare idee aerodinamiche rivoluzionarie in un concetto esistente al giorno d'oggi?

"L'argomento è super complesso. Anche la configurazione di base di una due ruote non è così semplice come sappiamo. Se si cambia un dettaglio, bisogna adattare il resto. Di solito non basta avvitare una molla più dura perché le ali spingono di più. Inoltre, ogni pilota ha una postura e uno stile di guida diversi. Siamo arrivati al punto in cui i diversi produttori di pelli e caschi hanno un'influenza sull'aerodinamica. Poiché l'argomento sta sfuggendo di mano, i produttori che sono ben posizionati nei test team sono avvantaggiati. Vedi KTM con Pedrosa, Pol Espargaró e Jonas Folger. KTM può essere sicura che ciò che questi ragazzi hanno testato funziona".

Arg, quali sono i fattori di cui ora dovete tenere conto.

"20 anni fa pensavamo che la MotoGP fosse complicata. Dal punto di vista di oggi, è una barzelletta quello che ho fatto nel mio tempo attivo".

Come si presenta oggi il tuo ordine di priorità?

"Il fatto che tutti i piloti della KTM siano stati veloci - compreso il debuttante Acosta - dimostra che la moto funziona. In passato, molti costruttori sono riusciti a fornire a un solo pilota una moto adatta ai suoi gusti. KTM sembra riuscirci meglio. Naturalmente, questo non cambia il fatto che la Ducati rimane il punto di riferimento. Pecco e Marc hanno mantenuto un profilo molto basso oggi e non erano ancora lontani dalla vetta. Marc darà del filo da torcere agli altri piloti in tempi relativamente brevi. Dietro la Ducati, potrebbe continuare la tendenza dell'anno scorso, con la KTM al primo posto. Per me l'Aprilia è una scatola di cioccolatini: A seconda della pista, c'è qualcosa di fantastico, ma manca ancora di consistenza. Per me i ragazzi di Noale sono comunque i favoriti assoluti. Per quanto riguarda Honda e Yamaha, bisogna ancora aspettare e vedere quanto velocemente tutto questo darà i suoi frutti nelle corse. Per me è ancora difficile. OK su un giro: sono tutti vicini. Lo stress di un weekend di gara mostrerà chi ha il pacchetto più forte".

Test MotoGP di Sepang, martedì (6 febbraio):

1° Martin, Ducati, 1:57.951 min.

2° Acosta, KTM, + 0,269 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 0,277

4° Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5. Bastianini, Ducati, + 0,406

6° Viñales, Aprilia, + 0,519

7° Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8° Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9° Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10. Zarco, Honda, + 0,719

11° Rins, Yamaha, + 0,765

12° Binder, KTM, + 0,773

13° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14° Mir, Honda, + 0,790

15° Oliveira, Aprilia, + 0,799

16° Bagnaia, Ducati, + 0,862

17° Marini, Honda, + 1.018

18° Miller, KTM, + 1.097

19° Crutchlow, Yamaha, + 1.186

20° Nakagami, Honda, + 1.261

21° Augusto Fernández, KTM, + 1.592

22° Raúl Fernández, Aprilia, + 2.169

23° Pirro, Ducati, + 2.451