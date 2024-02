Alex Hofmann: "A minha encomenda"

Que tendências podem ser identificadas a partir dos testes?

"A Yamaha e a Honda tiveram uma vantagem hoje porque puderam testar com os seus pilotos habituais durante o teste shakedown. Esta diferença vai-se atenuar nos próximos dois dias. Para além disso, Sepang é tradicionalmente muito bom para a Yamaha. Este fator também deve ser tido em conta. Não estou surpreendido com o facto de o Jorge Martín ser tão forte no primeiro dia. O facto de Pedro Acosta estar a rodar na frente logo de início é um feito incrível, mesmo tendo uma vantagem de três testes na pista. É muito impressionante".

Já viste de perto a nova traseira da Aprilia? Aqui, o escape foi concebido para apoiar adicionalmente o efeito da aerodinâmica, tal como na Fórmula 1 no passado...

"Eles trouxeram vários conceitos para a pista. Na Aprilia, Marco de Luca é um aerodinamicista muito hábil com experiência na Fórmula 1 da Ferrari. Só o facto de medirem o fluxo de ar com o aero rake! Até 2026, vamos assistir a muitas mais loucuras. O pré-requisito básico para a utilização massiva de sidepods e afins: é necessário um motor que seja efetivamente demasiado potente - como o da Ducati. Por outras palavras, se tivermos problemas em fazer com que o excesso de potência chegue ao chão. E isso não é favorável à Yamaha neste momento. Se eles fossem colocar asas enormes na moto, eles se tornariam ainda mais vítimas nas retas."

A Honda, por outro lado, tem obviamente de poupar nos motores.

"Estão a acelerar o desenvolvimento. E, como sempre acontece nestes casos, a questão é como obter as novas peças. Outros fabricantes também tiveram que perceber no passado como é difícil produzir quatro motos com o mesmo nível técnico. No sector dos protótipos, isto afecta mesmo um gigante como a Honda. E é incrivelmente caro. Queremos ter 100% de certeza de que funciona antes de produzirmos seis, sete, oito de algo."

A carenagem da Ducati anunciada para amanhã será o fator de mudança da época de 2024?

"Já vimos as características básicas com a Pirro. A ideia é semelhante à da Aprilia com a traseira Batmobile: querem eliminar a pequena turbulência de ar na traseira. Presumo que todos os aerodinamicistas têm ideias semelhantes e que vamos ver algo que não está muito longe do que já vimos na Ducati, Aprilia e KTM - mas não me importo de ser surpreendido."

Quão fácil é integrar ideias revolucionárias de aerodinâmica num conceito existente atualmente?

"O tema é muito complexo. Mesmo a configuração básica de uma moto de duas rodas não é tão simples como sabemos. Se alterarmos um pormenor, temos de adaptar o resto. Normalmente, não é suficiente apenas aparafusar uma mola mais dura porque as asas fazem mais força. Para além disso, cada ciclista tem uma postura diferente e um estilo de condução diferente. Chegámos agora a um ponto em que os diferentes fabricantes de peles e capacetes têm influência na aerodinâmica. Como o assunto está a ficar tão fora de controlo, os fabricantes que estão bem posicionados na equipa de testes têm uma vantagem. Veja-se a KTM com Pedrosa, Pol Espargaró e Jonas Folger. A KTM pode agora ter a certeza de que o que estes tipos testaram funciona".

Arg, que factores têm agora de ser tidos em conta.

"Há 20 anos pensávamos que o MotoGP era complicado. Do ponto de vista de hoje, é uma piada o que fiz no meu tempo ativo."

Então, como é que é a vossa ordem de prioridades hoje?

"O facto de todos os pilotos da KTM terem sido rápidos - incluindo o estreante Acosta - mostra que a moto funciona. No passado, muitos fabricantes conseguiram fornecer a apenas um piloto uma mota ao seu gosto. A KTM parece fazer isso melhor. Claro que isto não altera o facto de a Ducati continuar a ser a referência. Pecco e Marc mantiveram um perfil muito discreto hoje e ainda não estavam muito longe do topo. Marc vai dar aos outros pilotos uma dor de cabeça relativamente rápida. Atrás da Ducati, a tendência do ano passado pode continuar, com a KTM em primeiro lugar. Eu classifico a Aprilia como uma caixa de chocolates: Dependendo da pista, há algo de fantástico nela, mas ainda lhe falta consistência. Para mim, os rapazes de Noale são, no entanto, os favoritos absolutos. Com a Honda e a Yamaha, ainda temos de esperar para ver se tudo dá frutos nas corridas. Continuo a achar isso difícil. Numa volta: estão todos muito próximos uns dos outros. O stress de um fim de semana de corrida vai mostrar quem tem o pacote mais forte."

Teste de MotoGP em Sepang, terça-feira (6 de fevereiro):

1º Martin, Ducati, 1:57.951 min

2º Acosta, KTM, + 0,269 seg

3º Quartararo, Yamaha, + 0,277

4º Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5º Bastianini, Ducati, + 0,406

6º Viñales, Aprilia, + 0,519

7º Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8º Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9º Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10º Zarco, Honda, + 0,719

11º Rins, Yamaha, + 0,765

12º Binder, KTM, + 0,773

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14º Mir, Honda, + 0,790

15º Oliveira, Aprilia, + 0,799

16º Bagnaia, Ducati, + 0,862

17º Marini, Honda, + 1,018

18º Miller, KTM, + 1,097

19º Crutchlow, Yamaha, + 1,186

20º Nakagami, Honda, + 1,261

21º Augusto Fernández, KTM, + 1,592

22º Raúl Fernández, Aprilia, + 2,169

23º Pirro, Ducati, + 2,451