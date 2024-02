Test de Sepang, 14.00 h: Los 4 primeros, bajo el récord de vuelta de todos los tiempos

El as del Pramac Ducati Jorge Martín también lidera la segunda jornada de entrenamientos de MotoGP en Sepang, pero Brad Binder (KTM), Aleix Espargaró (Aprilia) y Pecco Bagnaia (Ducati) también se han quedado por debajo del tiempo de la pole establecido en el GP de Malasia.

Al inicio de la segunda jornada de entrenamientos oficiales, los tiempos cayeron rápidamente: Fabio Quartararo fue el primero en batir el mejor tiempo del martes de Jorge Martín con un 1:57.888 min, pero la estrella de Yamaha fue desbancada inmediatamente de la cabeza de la tabla de tiempos por el protegido de VR46 Marco Bezzecchi con la Desmosedici GP23 y el piloto oficial de Red Bull KTM Brad Binder.

Sin embargo, fue de nuevo la estrella del Pramac Martin quien batió el récord de vuelta de todos los tiempos del piloto oficial de Ducati Pecco Bagnaia con un 1:57.227 min, un 1:57.491 min de la clasificación para el GP de Malasia 2023 del pasado noviembre. Binder hizo lo propio y se quedó a 0,054 segundos de la nueva marca del subcampeón. El propio Bagnaia también se ha quedado por debajo de su anterior récord histórico en el Circuito Internacional de Sepang, de 5.543 km, antes de que el piloto oficial de Aprilia Aleix Espargaró aventajara también en 0.023 segundos al campeón del mundo en la tercera plaza.

Notable: Con Fabio Di Giannantonio, Alex Márquez, el debutante Pedro Acosta, Marco Bezzecchi, Joan Mir, Fabio Quartararo y Enea Bastianini, ya son once los pilotos que han marcado tiempos de 1:57 en el ecuador de la jornada del miércoles. El recién llegado de Gresini-Ducati Marc Márquez ocupa la 13ª posición (+0.845 seg).

Tras la caza inicial de tiempos (pero no para todos los pilotos, por lo que como siempre la clasificación debe tratarse con cautela), los equipos han continuado probando con neumáticos usados. En Ducati, Bastianini y Martin fueron los primeros en salir con el nuevo paquete aerodinámico, y Bagnaia también completó sus primeras vueltas con él a primera hora de la tarde. Los cambios no eran tan radicales; se trataba de una evolución del carenado "efecto suelo", que el año pasado no había convencido a los pilotos oficiales de Borgo Panigale. Se aprecia un escalón muy pronunciado en el bulboso revestimiento lateral, que también contiene una toma de aire. También están los difusores ("downwash ducts") detrás de la rueda delantera.

Test de MotoGP en Sepang, miércoles a las 14h:

1º Martin, Ducati, 1:57.273 min

2º Binder, KTM, + 0.054 seg

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.173

4º Bagnaia, Ducati, + 0.196

5º Di Giannantonio, Ducati, + 0.346

6º Alex Márquez, Ducati, + 0.399

7º Acosta, KTM, + 0.453

8º Bezzecchi, Ducati, + 0.594

9º Mir, Honda, + 0.599

10º Quartararo, Yamaha, + 0.615

11º Bastianini, Ducati, + 0.717

12º Zarco, Honda, + 0.738

13º Marc Márquez, Ducati, + 0.845

14º Rins, Yamaha, + 0.899

15º Miller, KTM, + 1.027

16º Nakagami, Honda, + 1.099

17º Marini, Honda, + 1.121

18º Viñales, Aprilia, + 1.183

19º Oliveira, Aprilia, + 1.276

20º Augusto Fernández, KTM, + 1.642

21º Cal Crutchlow, Yamaha, + 1.717

22º Savadori, Aprilia, + 2.403

23º Pirro, Ducati, + 2.429

Test MotoGP Sepang, martes (6 febrero):

1º Martin, Ducati, 1:57.951 min

2º Acosta, KTM, + 0.269 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 0.277

4º Di Giannantonio, Ducati, + 0.374

5º Bastianini, Ducati, + 0.406

6º Viñales, Aprilia, + 0.519

7º Alex Márquez, Ducati, + 0.591

8º Bezzecchi, Ducati, + 0.654

9º Marc Márquez, Ducati, + 0.670

10º Zarco, Honda, + 0.719

11º Rins, Yamaha, + 0.765

12º Binder, KTM, + 0.773

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.787

14º Mir, Honda, + 0.790

15º Oliveira, Aprilia, + 0.799

16º Bagnaia, Ducati, + 0.862

17º Marini, Honda, + 1.018

18º Miller, KTM, + 1.097

19º Crutchlow, Yamaha, + 1.186

20º Nakagami, Honda, + 1.261

21º Augusto Fernández, KTM, + 1.592

22º Raúl Fernández, Aprilia, + 2.169

23º Pirro, Ducati, + 2.451