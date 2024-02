Tests de Sepang, 14h00 : Top-4 sous le record de tous les laps de temps

L'as Pramac-Ducati Jorge Martin a également mené la deuxième journée d'essais MotoGP à Sepang, mais Brad Binder (KTM), Aleix Espargaró (Aprilia) et Pecco Bagnaia (Ducati) sont également restés en dessous du temps de la pole du GP de Malaisie.

Fabio Quartararo a été le premier à battre le meilleur temps de Jorge Martin mardi en 1'57.888, mais le pilote Yamaha a été immédiatement devancé par Marco Bezzecchi (Desmosedici GP23) et Brad Binder (Red Bull-KTM) en tête de la feuille des temps.

Mais c'est à nouveau la star de Pramac, Martin, qui a battu le record All Time Lap du pilote officiel Ducati Pecco Bagnaia avec un temps de 1:57,227, un temps de 1:57,491 réalisé lors des qualifications du GP de Malaisie 2023 en novembre dernier. Binder a suivi et s'est rapproché à 0,054 sec de la nouvelle référence du vice-champion du monde. Bagnaia lui-même est resté en dessous de son record de temps de piste sur le circuit international de Sepang (5,543 km) avant qu'Aleix Espargaró, le pilote officiel Aprilia, ne devance le champion du monde de 0,023 seconde pour prendre la troisième place.

A noter : avec Fabio Di Giannantonio, Alex Márquez, le rookie Pedro Acosta, Marco Bezzecchi, Joan Mir, Fabio Quartararo et Enea Bastianini, onze pilotes affichent déjà des temps de 1:57 à la mi-journée de mercredi. Le nouveau venu chez Gresini-Ducati, Marc Márquez, est 13e (+ 0,845 sec).

Après les chasses au chrono initiales (mais pas de tous les pilotes, donc le classement est comme toujours à prendre avec des pincettes), les équipes ont poursuivi leurs essais en pneus usagés. Chez Ducati, Bastianini et Martin ont commencé à utiliser le nouveau package aéro, puis Bagnaia a fait ses premiers tours de roue en début d'après-midi. Les changements n'ont pas été aussi radicaux, il s'agit d'une évolution du carénage "ground effect" qui n'avait pas convaincu les pilotes d'usine de Borgo Panigale l'année dernière. Sur le carénage latéral ventru, on peut voir un décrochement très prononcé qui contient en plus une prise d'air. A cela s'ajoutent les diffuseurs ("downwash ducts") derrière la roue avant.

Test MotoGP de Sepang, mercredi stand 14h :

1. Martin, Ducati, 1:57,273 min

2. Binder, KTM, + 0,054 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,173

4. Bagnaia, Ducati, + 0,196

5. Di Giannantonio, Ducati, + 0,346

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,399

7. Acosta, KTM, + 0,453

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,594

9. Mir, Honda, + 0,599

10. Quartararo, Yamaha, + 0,615

11. Bastianini, Ducati, + 0,717

12. Zarco, Honda, + 0,738

13. Marc Márquez, Ducati, + 0,845

14. Rins, Yamaha, + 0,899

15. Miller, KTM, + 1,027

16. Nakagami, Honda, + 1,099

17. Marini, Honda, + 1,121

18. Viñales, Aprilia, + 1,183

19. Oliveira, Aprilia, + 1,276

20. Augusto Fernández, KTM, + 1,642

21. Cal Crutchlow, Yamaha, + 1,717

22. Savadori, Aprilia, + 2,403

23. Pirro, Ducati, + 2,429

Test MotoGP de Sepang, mardi (6 février) :

1. Martin, Ducati, 1:57,951 min

2. Acosta, KTM, + 0,269 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,277

4. Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5. Bastianini, Ducati, + 0,406

6. Viñales, Aprilia, + 0,519

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9. Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10. Zarco, Honda, + 0,719

11. Rins, Yamaha, + 0,765

12. Binder, KTM, + 0,773

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14. Mir, Honda, + 0,790

15. Oliveira, Aprilia, + 0,799

16. Bagnaia, Ducati, + 0,862

17. Marini, Honda, + 1,018

18. Miller, KTM, + 1,097

19. Crutchlow, Yamaha, + 1,186

20. Nakagami, Honda, + 1,261

21. Augusto Fernández, KTM, + 1,592

22. Raúl Fernández, Aprilia, + 2,169

23e Pirro, Ducati, + 2,451