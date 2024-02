Test di Sepang, ore 14: i primi 4 sotto il record sul giro di tutti i tempi

L'asso della Pramac Ducati Jorge Martin è in testa anche alla seconda giornata di test della MotoGP a Sepang, ma anche Brad Binder (KTM), Aleix Espargaró (Aprilia) e Pecco Bagnaia (Ducati) non sono riusciti a centrare la pole del GP della Malesia.

All'inizio della seconda giornata di test ufficiali, i tempi si sono abbassati rapidamente: Fabio Quartararo è stato il primo a battere il miglior tempo del martedì di Jorge Martin con un 1:57.888 min, ma la stella della Yamaha è stata immediatamente spodestata in cima alla classifica dei tempi dal pupillo della VR46 Marco Bezzecchi sulla Desmosedici GP23 e dal pilota ufficiale Red Bull KTM Brad Binder.

Tuttavia, è stata ancora la stella di Pramac Martin a battere il record sul giro di tutti i tempi del pilota ufficiale Ducati Pecco Bagnaia con un 1:57.227 min, un 1:57.491 min dalle qualifiche per il GP della Malesia 2023 dello scorso novembre. Binder ha seguito l'esempio ed è arrivato a 0,054 secondi dal nuovo record del secondo classificato. Lo stesso Bagnaia è rimasto al di sotto del suo precedente record sul giro sui 5,543 km del Sepang International Circuit, prima che anche il pilota ufficiale Aprilia Aleix Espargaró si portasse a 0,023 secondi dal campione del mondo, in terza posizione.

Notevole: con Fabio Di Giannantonio, Alex Márquez, il debuttante Pedro Acosta, Marco Bezzecchi, Joan Mir, Fabio Quartararo ed Enea Bastianini, undici piloti hanno già fatto registrare tempi di 1:57 a metà gara mercoledì. Il nuovo arrivato in casa Gresini-Ducati Marc Márquez si trova al 13° posto (+0,845 secondi).

Dopo la caccia al tempo iniziale (ma non per tutti i piloti, quindi come sempre la classifica va presa con cautela), le squadre hanno continuato a testare con pneumatici usati. In Ducati, Bastianini e Martin sono stati i primi a partire con il nuovo pacchetto aerodinamico, e anche Bagnaia ha completato i suoi primi giri con questo pacchetto nel primo pomeriggio. I cambiamenti non sono stati così radicali: si tratta di un ulteriore sviluppo della carenatura "effetto suolo", che lo scorso anno non aveva ancora convinto i piloti della Casa di Borgo Panigale. Si nota uno scalino molto pronunciato sul pannello laterale a forma di bulbo, che contiene anche una presa d'aria. Ci sono anche i diffusori ("downwash ducts") dietro la ruota anteriore.

Test MotoGP di Sepang, mercoledì ore 14:00:

1° Martin, Ducati, 1:57.273 min.

2° Binder, KTM, + 0,054 sec.

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,173

4. Bagnaia, Ducati, + 0,196

5. Di Giannantonio, Ducati, + 0,346

6° Alex Márquez, Ducati, + 0,399

7° Acosta, KTM, + 0,453

8° Bezzecchi, Ducati, + 0,594

9° Mir, Honda, + 0,599

10° Quartararo, Yamaha, + 0,615

11° Bastianini, Ducati, + 0,717

12° Zarco, Honda, + 0,738

13° Marc Márquez, Ducati, + 0,845

14° Rins, Yamaha, + 0,899

15° Miller, KTM, + 1,027

16° Nakagami, Honda, + 1.099

17° Marini, Honda, + 1.121

18° Viñales, Aprilia, + 1.183

19° Oliveira, Aprilia, + 1.276

20° Augusto Fernández, KTM, + 1.642

21° Cal Crutchlow, Yamaha, + 1.717

22° Savadori, Aprilia, + 2.403

23° Pirro, Ducati, + 2.429

Test MotoGP di Sepang, martedì (6 febbraio):

1° Martin, Ducati, 1:57.951 min.

2° Acosta, KTM, + 0,269 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 0,277

4° Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5. Bastianini, Ducati, + 0,406

6° Viñales, Aprilia, + 0,519

7° Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8° Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9° Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10. Zarco, Honda, + 0,719

11° Rins, Yamaha, + 0,765

12° Binder, KTM, + 0,773

13° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14° Mir, Honda, + 0,790

15° Oliveira, Aprilia, + 0,799

16° Bagnaia, Ducati, + 0,862

17° Marini, Honda, + 1.018

18° Miller, KTM, + 1.097

19° Crutchlow, Yamaha, + 1.186

20° Nakagami, Honda, + 1.261

21° Augusto Fernández, KTM, + 1.592

22° Raúl Fernández, Aprilia, + 2.169

23° Pirro, Ducati, + 2.451