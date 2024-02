Teste de Sepang, 14h: Os 4 primeiros sob o recorde de volta de todos os tempos

No início do segundo dia de testes oficiais, os tempos caíram rapidamente: Fabio Quartararo foi o primeiro a bater o melhor tempo de Jorge Martin na terça-feira com 1:57,888 min, mas a estrela da Yamaha foi imediatamente ultrapassada no topo da tabela de tempos pelo protegido da VR46 Marco Bezzecchi na Desmosedici GP23 e pelo piloto de fábrica da Red Bull KTM Brad Binder.

No entanto, foi novamente a estrela da Pramac, Martin, que quebrou o recorde de volta de todos os tempos do piloto de fábrica da Ducati, Pecco Bagnaia, com 1:57.227 min, um 1:57.491 min da qualificação para o GP da Malásia de 2023, em novembro passado. Binder seguiu o exemplo e ficou a 0,054 segundos da nova marca do segundo classificado. O próprio Bagnaia também ficou abaixo do seu anterior recorde de volta no Circuito Internacional de Sepang, com 5,543 km, antes de o piloto da Aprilia Aleix Espargaró também ficar 0,023 segundos à frente do campeão do mundo, na terceira posição.

Notável: Com Fabio Di Giannantonio, Alex Márquez, o estreante Pedro Acosta, Marco Bezzecchi, Joan Mir, Fabio Quartararo e Enea Bastianini, onze pilotos já registaram tempos de 1:57 a meio da corrida de quarta-feira. O estreante da Gresini-Ducati, Marc Márquez, está em 13º lugar (+0,845 seg.).

Após as primeiras perseguições de tempo (mas não para todos os pilotos, pelo que, como sempre, a classificação deve ser tratada com cautela), as equipas continuaram a testar com pneus usados. Na Ducati, Bastianini e Martin foram os primeiros a partir com o novo pacote aerodinâmico, e Bagnaia também completou as suas primeiras voltas com ele ao início da tarde. As mudanças não foram tão radicais; foi um desenvolvimento adicional da carenagem de "efeito solo", que ainda não tinha convencido os pilotos da fábrica de Borgo Panigale no ano passado. Um degrau muito pronunciado pode ser visto no painel lateral bulboso, que também contém uma entrada de ar. Há também os difusores ("downwash ducts") atrás da roda dianteira.

Teste de MotoGP em Sepang, quarta-feira às 14h:

1º Martin, Ducati, 1:57.273 min

2º Binder, KTM, + 0,054 seg

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,173

4º Bagnaia, Ducati, + 0,196

5º Di Giannantonio, Ducati, + 0,346

6º Alex Márquez, Ducati, + 0,399

7º Acosta, KTM, + 0,453

8º Bezzecchi, Ducati, + 0,594

9º Mir, Honda, + 0,599

10º Quartararo, Yamaha, + 0,615

11º Bastianini, Ducati, + 0,717

12º Zarco, Honda, + 0,738

13º Marc Márquez, Ducati, + 0,845

14º Rins, Yamaha, + 0,899

15º Miller, KTM, + 1,027

16º Nakagami, Honda, + 1,099

17º Marini, Honda, + 1,121

18º Viñales, Aprilia, + 1,183

19º Oliveira, Aprilia, + 1,276

20º Augusto Fernández, KTM, + 1,642

21º Cal Crutchlow, Yamaha, + 1,717

22º Savadori, Aprilia, + 2,403

23º Pirro, Ducati, + 2,429

Teste de MotoGP em Sepang, terça-feira (6 de fevereiro):

1º Martin, Ducati, 1:57.951 min

2º Acosta, KTM, + 0,269 seg

3º Quartararo, Yamaha, + 0,277

4º Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5º Bastianini, Ducati, + 0,406

6º Viñales, Aprilia, + 0,519

7º Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8º Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9º Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10º Zarco, Honda, + 0,719

11º Rins, Yamaha, + 0,765

12º Binder, KTM, + 0,773

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14º Mir, Honda, + 0,790

15º Oliveira, Aprilia, + 0,799

16º Bagnaia, Ducati, + 0,862

17º Marini, Honda, + 1,018

18º Miller, KTM, + 1,097

19º Crutchlow, Yamaha, + 1,186

20º Nakagami, Honda, + 1,261

21º Augusto Fernández, KTM, + 1,592

22º Raúl Fernández, Aprilia, + 2,169

23º Pirro, Ducati, + 2,451