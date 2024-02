Albesiano (Aprilia): "Más de 20 combinaciones aerodinámicas"

Los fabricantes de MotoGP tienen que resolver un rompecabezas durante los tests de pretemporada para reunir el mejor paquete posible a partir de todos los componentes disponibles, explicó Romano Albesiano en una pequeña rueda de prensa celebrada el miércoles en el Sepang Media Centre. Sólo en términos de aerodinámica, hay más de 20 combinaciones posibles, estima el Director Técnico de Aprilia. "Estamos hablando de los tests, porque en cuanto empieza la temporada de carreras, naturalmente estás limitado. En tres días de pruebas, cuando además tienes muchas otras cosas que hacer, es una tarea muy difícil."

Romano, ¿hay que determinar primero la combinación aerodinámica porque ahora tiene un gran impacto en el conjunto?

Empezamos con una configuración muy similar a la moto del año pasado, aunque no exactamente igual, para entender si la nueva moto estaba bien en el aspecto mecánico. Una vez confirmado, empezamos a jugar con las piezas.

Aprilia fue el primer fabricante en utilizar un alerón trasero en la RS-GP de Lorenzo Savadori en un fin de semana de carreras en Mugello en 2022. Aunque la competencia siguió su ejemplo, el alerón adosado no pareció demostrar su valía en Aprilia. ¿Por qué es tan difícil encontrar el equilibrio adecuado?

Por alguna razón, no es tan fácil en nuestra moto hacer que funcione con el alerón en la parte trasera. Tenemos algunas ideas, pero no está muy claro por qué. Lo hemos vuelto a probar aquí en Sepang, pero hay que cambiar bastante el equilibrio. Digámoslo así: la moto no acepta el alerón directamente, no es mejor de inmediato. Probablemente tenga que ver con la distribución de masas.

¿Cuál es el objetivo de un alerón trasero?

Esperamos que la rueda trasera tenga más contacto con el suelo al frenar. Esa es la razón principal por la que empezamos a diseñar el alerón trasero.

Por otro lado, esto conlleva una mayor tendencia al wheelie durante la aceleración, ¿verdad?

Sí, un alerón trasero normalmente tiene que compensarse con un efecto aerodinámico equivalente en la parte delantera. Siempre es un equilibrio. Sin embargo, el alerón trasero tiene un efecto sobre la dinámica de la rueda trasera y el contacto con el suelo. Es una fase muy delicada y es difícil acertar. Pero si lo consigues, sin duda das un paso adelante.

No es sólo la parte trasera tipo Batmóvil la que está causando revuelo aquí en Sepang. El martes, el piloto de Trackhouse-Aprilia Miguel Oliveira también salió con un aero rake en su RS-GP con fines de medición, ya que normalmente sólo lo conocemos de la Fórmula 1. ¿Qué hay detrás?

Diseñamos la moto simulando el campo aerodinámico, es decir, el flujo de aire alrededor de la moto y del piloto, mediante programas informáticos. Sin embargo, todo cálculo debe confirmarse con un experimento, y éste es uno de los posibles experimentos para confirmar que el ordenador dice la verdad. Se crea una imagen midiendo la presión del aire y se compara con lo que dice el ordenador, de forma similar al túnel de viento, que es quizá un instrumento más común para comprobar el cálculo del ordenador. Esto se debe a que el ordenador es básicamente un túnel de viento virtual.

Una aerodinámica cada vez más sofisticada aumenta la carga de los neumáticos, lo que preocupa a Michelin y ha llevado a un control más estricto de las presiones mínimas. ¿Busca el fabricante soluciones técnicas a este problema o se trata más bien de una discusión política con el proveedor de neumáticos?

Las discusiones políticas siempre forman parte del juego, pero sí, es un aspecto clave del desarrollo aerodinámico: diseñar dispositivos que impidan que el calor del disco de freno, en particular, fluya directamente a la llanta y al neumático. Ese es también el propósito de todas esas cosas que se ven entre el disco de freno y la rueda, muchos fabricantes utilizan una especie de escudo.

¿No puede eso a su vez provocar un sobrecalentamiento de los frenos?

Por supuesto, eso es lo siguiente. Así que diseñamos algo que cumple el primer propósito y al mismo tiempo permite que la pinza de freno se enfríe.

En los últimos años, la cuestión del desarrollo del calor también ha causado repetidamente problemas a los pilotos de Aprilia en los calurosos Grandes Premios de ultramar, a veces apenas podían respirar. Maverick Viñales incluso tuvo que retirarse del GP de Tailandia 2023 como consecuencia de ello. ¿Se ha resuelto este problema para 2024?

Estamos en ello, pero aún no está resuelto. Acabamos de hacer una simulación de carrera aquí con tres pilotos rodando uno detrás de otro. Aún tenemos trabajo por hacer antes de las carreras asiáticas, de lo contrario volveremos a tener problemas.