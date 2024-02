Albesiano (Aprilia) : "Plus de 20 combinaisons aéro"

Les constructeurs de MotoGP doivent résoudre un puzzle lors des tests d'avant-saison afin d'obtenir le meilleur package possible avec tous les composants disponibles, a expliqué Romano Albesiano mercredi lors d'un petit point presse au Media Centre de Sepang. Rien que pour l'aérodynamique, il y a plus de 20 combinaisons possibles, estime le directeur technique d'Aprilia. "On parle ici des tests, car dès que la saison de course commence, on est évidemment limité. Sur trois jours de tests, où l'on doit aussi faire beaucoup d'autres choses, c'est donc une tâche très difficile".

Romano, faut-il commencer par déterminer la combinaison aérodynamique, car elle a désormais un impact si important sur l'ensemble du package ?

Nous avons commencé avec une configuration très proche de la moto de l'an dernier, même si elle n'était pas tout à fait identique, afin de comprendre si la nouvelle moto était correcte du point de vue mécanique. Une fois que cela a été confirmé, nous avons commencé à jouer avec les pièces.

En 2022, au Mugello, Aprilia a été le tout premier constructeur à utiliser un aileron arrière sur la RS-GP de Lorenzo Savadori lors d'un week-end de course. Alors que la concurrence suivait, l'aileron rapporté n'a pas semblé faire ses preuves chez Aprilia, le nouvel arrière ayant une forme très différente. Pourquoi est-il si difficile de trouver le bon équilibre ?

Pour une raison ou une autre, il n'est pas si facile sur notre moto de fonctionner avec l'aileron à l'arrière. Nous avons quelques idées, mais la raison n'est pas très claire. Nous l'avons à nouveau testé ici à Sepang, mais l'équilibre doit être assez fortement modifié. Disons que la moto n'accepte pas directement l'aileron, elle n'est donc pas meilleure du premier coup. C'est probablement lié à la répartition des masses.

Quel est l'objectif d'un aileron arrière ?

Nous nous attendons à ce que la roue arrière soit plus en contact avec le sol lors du freinage. C'est la raison principale pour laquelle nous avons commencé à concevoir l'aileron arrière.

Mais d'un autre côté, cela entraîne une plus grande tendance au wheelie à l'accélération, non ?

Oui, un aileron arrière doit normalement être compensé par un effet aérodynamique équivalent à l'avant. Il s'agit toujours d'un équilibre. Mais l'aileron arrière a un impact sur la dynamique de la roue arrière et sur le contact avec le sol. Il s'agit d'une phase très délicate et il est difficile d'y parvenir correctement. Mais si l'on y parvient, on fait définitivement un pas en avant.

Il n'y a pas que l'arrière rappelant une Batmobile qui fait parler de lui ici à Sepang. Mardi, le pilote Trackhouse-Aprilia Miguel Oliveira a également utilisé un aéro-rake sur sa RS-GP, comme on ne le voit normalement qu'en Formule 1, à des fins de mesure. Qu'est-ce qui se cache derrière ?

Nous avons conçu la moto en simulant le champ aérodynamique, c'est-à-dire le flux d'air autour de la moto et du pilote, avec des programmes informatiques. Mais tout calcul doit aussi être confirmé par une expérience, et c'est l'une des expériences possibles pour confirmer que l'ordinateur dit la vérité. On crée une image en mesurant la pression atmosphérique et on la compare à ce que dit l'ordinateur - un peu comme dans une soufflerie, qui est peut-être un instrument plus ordinaire pour vérifier le calcul de l'ordinateur. Car l'ordinateur est en fait une soufflerie virtuelle.

L'aérodynamique de plus en plus sophistiquée augmente la charge sur les pneus, ce qui préoccupe Michelin et a conduit à un contrôle plus strict de la pression minimale. Est-ce qu'un fabricant cherche des solutions techniques à ce problème ou est-ce qu'il s'agit plutôt d'une discussion politique avec le fournisseur de pneus ?

Les discussions politiques font toujours partie du jeu, mais oui, il s'agit d'un aspect clé du développement aérodynamique : concevoir des dispositifs qui évitent que la chaleur du disque de frein, en particulier, ne se propage directement sur la jante et le pneu. C'est aussi le but de toutes ces choses que l'on voit entre le disque de frein et la roue, de nombreux fabricants utilisent une sorte de bouclier.

Cela ne risque-t-il pas à son tour de provoquer une surchauffe des freins ?

Absolument, c'est la chose suivante. Nous concevons donc quelque chose qui remplit le premier objectif et qui permet en même temps de refroidir l'étrier de frein.

Ces dernières années, la question de l'accumulation de chaleur a également donné du fil à retordre aux pilotes Aprilia lors des chauds GP d'outre-mer, où ils avaient parfois du mal à respirer. Maverick Viñales a même dû abandonner le GP de Thaïlande 2023 pour cette raison. Ce problème est-il résolu pour 2024 ?

Nous sommes en train de le résoudre, il n'est pas encore résolu. Nous venons de faire une simulation de course ici avec trois pilotes qui se sont succédé. Nous avons encore du travail à faire avant les courses asiatiques, sinon nous aurons à nouveau des difficultés.