Albesiano (Aprilia): "Più di 20 combinazioni aerodinamiche".

I costruttori di MotoGP devono risolvere un puzzle durante i test pre-stagionali per mettere insieme il miglior pacchetto possibile con tutti i componenti disponibili, ha spiegato Romano Albesiano in una piccola conferenza stampa presso il Media Centre di Sepang mercoledì. Solo per quanto riguarda l'aerodinamica, ci sono più di 20 combinazioni possibili, stima il Direttore Tecnico di Aprilia. "Qui stiamo parlando dei test, perché appena inizia la stagione delle corse si è naturalmente limitati. In tre giorni di test, quando hai anche molte altre cose da fare, è un compito molto difficile".

Romano, la combinazione aerodinamica deve essere determinata per prima perché ha un impatto così importante sull'intero pacchetto?

Abbiamo iniziato con una configurazione molto simile a quella della moto dello scorso anno, anche se non proprio uguale, per capire se la nuova moto fosse a posto dal punto di vista meccanico. Una volta confermata la validità, abbiamo iniziato a giocare con i componenti.

Aprilia è stato il primo costruttore a utilizzare uno spoiler posteriore sulla RS-GP di Lorenzo Savadori in un weekend di gara al Mugello nel 2022. Mentre la concorrenza ha seguito l'esempio, l'ala annessa non sembra aver dimostrato il suo valore in Aprilia, con il nuovo posteriore dalla forma completamente diversa. Perché è così difficile trovare il giusto equilibrio?

Per qualche motivo, sulla nostra moto non è così facile far funzionare l'ala posteriore. Abbiamo qualche idea, ma non è ancora chiaro il motivo. L'abbiamo provato di nuovo qui a Sepang, ma il bilanciamento deve essere cambiato un po'. Mettiamola così: la moto non accetta direttamente l'ala, non va subito meglio. Probabilmente ha a che fare con la distribuzione delle masse.

Qual è l'obiettivo di uno spoiler posteriore?

Ci aspettiamo che la ruota posteriore abbia un maggiore contatto con il terreno in frenata. Questo è il motivo principale per cui abbiamo iniziato a progettare lo spoiler posteriore.

D'altra parte, questo comporta una maggiore tendenza all'impennata in fase di accelerazione, giusto?

Sì, uno spoiler posteriore deve essere compensato da un effetto aerodinamico equivalente nella parte anteriore. È sempre un equilibrio. Tuttavia, lo spoiler posteriore ha un effetto sulla dinamica della ruota posteriore e sul contatto con il suolo. È una fase molto delicata ed è difficile da realizzare. Ma se ci si riesce, si fa sicuramente un passo avanti.

Non è solo il posteriore simile a una Batmobile a destare scalpore qui a Sepang. Martedì, anche il pilota di Trackhouse-Aprilia Miguel Oliveira è uscito con un rake aerodinamico sulla sua RS-GP a scopo di misurazione, come di solito sappiamo solo dalla Formula 1. Cosa c'è dietro?

Abbiamo progettato la moto simulando il campo aerodinamico, cioè il flusso d'aria intorno alla moto e al pilota, con l'ausilio di programmi informatici. Tuttavia, ogni calcolo deve essere confermato da un esperimento e questo è uno dei possibili esperimenti per confermare che il computer dice la verità. Si crea un'immagine misurando la pressione dell'aria e la si confronta con ciò che dice il computer - in modo simile alla galleria del vento, che è forse uno strumento più comune per verificare i calcoli del computer. Questo perché il computer è fondamentalmente una galleria del vento virtuale.

L'aerodinamica sempre più sofisticata aumenta il carico sui pneumatici, cosa che preoccupa Michelin e che ha portato a un controllo più severo delle pressioni minime. Un produttore cerca soluzioni tecniche a questo problema o è più una discussione politica con il fornitore di pneumatici?

Le discussioni politiche fanno sempre parte del gioco, ma sì, è un aspetto fondamentale dello sviluppo aerodinamico: progettare dispositivi che impediscano al calore proveniente in particolare dal disco del freno di fluire direttamente sul cerchio e sul pneumatico. Questo è anche lo scopo di tutte quelle cose che si vedono tra il disco del freno e la ruota, molti produttori usano una sorta di scudo.

Questo non può a sua volta causare il surriscaldamento dei freni?

Assolutamente sì, questo è il punto successivo. Quindi abbiamo progettato qualcosa che soddisfa il primo scopo e allo stesso tempo permette alla pinza del freno di raffreddarsi.

Negli ultimi anni, il problema dello sviluppo del calore ha ripetutamente causato problemi ai piloti Aprilia nei caldi GP d'oltreoceano, che a volte faticavano a respirare. Maverick Viñales ha dovuto addirittura ritirarsi dal GP di Thailandia del 2023. Questo problema è stato risolto per il 2024?

Lo stiamo facendo, ma non è ancora stato risolto. Abbiamo appena fatto una simulazione di gara qui con tre piloti che guidano uno dopo l'altro. Abbiamo ancora del lavoro da fare prima delle gare asiatiche, altrimenti avremo di nuovo dei problemi.