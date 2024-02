Albesiano (Aprilia): "Mais de 20 combinações aerodinâmicas"

Romano Albesiano, Diretor Técnico da Aprilia Racing, falou no teste de Sepang sobre o propósito da asa traseira, aero rake e o estado atual do problema do calor.

Os construtores de MotoGP têm de resolver um puzzle durante os testes de pré-temporada, de forma a juntarem o melhor pacote possível de todos os componentes disponíveis, explicou Romano Albesiano numa pequena conferência de imprensa no Centro de Imprensa de Sepang, na quarta-feira. Só em termos de aerodinâmica, há mais de 20 combinações possíveis, estima o Diretor Técnico da Aprilia. "Estamos a falar dos testes, porque assim que a época de corridas começa, estamos naturalmente limitados. Em três dias de testes, quando também temos muitas outras coisas para fazer, é uma tarefa muito difícil."

Romano, a combinação aerodinâmica tem de ser determinada primeiro porque tem um impacto tão grande em todo o conjunto?

Começámos com uma configuração muito semelhante à da moto do ano passado, embora não exatamente igual, para perceber se a nova moto estava bem do ponto de vista mecânico. Assim que isso foi confirmado, começámos a brincar com as peças.

A Aprilia foi o primeiro fabricante a usar um spoiler traseiro na RS-GP de Lorenzo Savadori num fim de semana de corrida em Mugello, em 2022. Embora a concorrência tenha seguido o exemplo, a asa fixa não parece ter sido bem sucedida na Aprilia, a nova traseira tem um formato completamente diferente. Porque é que é tão difícil encontrar o equilíbrio certo?

Por alguma razão, não é tão fácil na nossa moto fazer com que funcione com a asa traseira. Temos algumas ideias, mas não se sabe bem porquê. Voltámos a testar aqui em Sepang, mas o equilíbrio tem de ser bastante alterado. Vamos pôr as coisas desta forma: a moto não aceita a asa diretamente, não é melhor de imediato. Provavelmente tem a ver com a distribuição da massa.

Qual é o objetivo de um spoiler traseiro?

Esperamos que a roda traseira tenha mais contacto com o solo durante a travagem. Esta é a principal razão pela qual começámos a conceber o spoiler traseiro.

Por outro lado, isto leva a uma maior tendência para o wheelie durante a aceleração, certo?

Sim, um spoiler traseiro tem normalmente de ser compensado com um efeito aerodinâmico equivalente à frente. É sempre um equilíbrio. No entanto, o spoiler traseiro tem um efeito sobre a dinâmica da roda traseira e o contacto com o solo. Esta é uma fase muito delicada e é difícil acertar. Mas se o conseguirmos, estamos definitivamente a dar um passo em frente.

Não é apenas a traseira tipo Batmobile que está a causar agitação aqui em Sepang. Na terça-feira, o piloto da Trackhouse-Aprilia, Miguel Oliveira, também saiu com um aero rake no seu RS-GP para efeitos de medição, uma vez que normalmente só o conhecemos da Fórmula 1. O que é que está por detrás disto?

Concebemos a moto simulando o campo aerodinâmico, ou seja, o fluxo de ar à volta da moto e do piloto, utilizando programas informáticos. No entanto, todos os cálculos devem ser confirmados com uma experiência e esta é uma das experiências possíveis para confirmar que o computador está a dizer a verdade. Cria-se uma imagem através da medição da pressão do ar e compara-se com o que o computador diz - semelhante ao túnel de vento, que é talvez um instrumento mais comum para verificar o cálculo do computador. Isto deve-se ao facto de o computador ser basicamente um túnel de vento virtual.

A aerodinâmica cada vez mais sofisticada aumenta a carga sobre os pneus, o que constitui uma preocupação para a Michelin e levou a um controlo mais rigoroso das pressões mínimas. Um construtor procura soluções técnicas para este problema ou trata-se mais de uma discussão política com o fornecedor de pneus?

As discussões políticas fazem sempre parte do jogo, mas sim, é um aspeto fundamental do desenvolvimento aerodinâmico: conceber dispositivos que evitem que o calor do disco de travão, em particular, passe diretamente para a jante e o pneu. É também esse o objetivo de todas aquelas coisas que vemos entre o disco de travão e a roda, muitos fabricantes utilizam uma espécie de escudo.

Isso não pode, por sua vez, provocar o sobreaquecimento dos travões?

Absolutamente, isso é o que se segue. Por isso, concebemos algo que cumpre o primeiro objetivo e, ao mesmo tempo, permite que a pinça de travão arrefeça.

Nos últimos anos, a questão do desenvolvimento do calor também causou repetidamente problemas aos pilotos da Aprilia nos quentes GPs do estrangeiro, por vezes mal conseguiam respirar. Maverick Viñales teve mesmo de se retirar do GP da Tailândia de 2023 como resultado disso. Este problema já foi resolvido para 2024?

Estamos a trabalhar nesse sentido, mas ainda não está resolvido. Acabámos de fazer uma simulação de corrida aqui com três pilotos a correrem um atrás do outro. Ainda temos trabalho a fazer antes das corridas asiáticas, caso contrário teremos problemas novamente.