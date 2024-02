Test de Sepang mercredi : meilleur temps du jour pour Bastianini

Après avoir réalisé le meilleur temps mardi, l'as Pramac Jorge Martin a continué à mener la feuille de temps lors de la deuxième journée des tests de Sepang, mais à une demi-heure de la fin, le pilote officiel Ducati Enea Bastianini l'a devancé avec un temps de 1:57,134 min.

En novembre dernier, Francesco "Pecco" Bagnaia avait décroché la pole position au GP de Malaisie en 1'57.491. Mercredi, Bastianini, Martin, Binder, Aleix Espargaró et Bagnaia lui-même ont été les cinq premiers à descendre sous ce record de tous les temps sur le circuit international de Sepang, long de 5,543 km. Onze pilotes ont réalisé des temps de 1:57, dont le rookie Pedro Acosta (Red Bull GASGAS Tech3).

Autre fait marquant : lors de la deuxième journée d'essais officiels MotoGP 2024, Fabio Quartararo était en tête de la liste des vitesses maximales avec 338,5 km/h sur la Yamaha M1. Le nouveau moteur, combiné au package aéro actuel qui, selon le team manager Massimo Meregalli, sera également utilisé lors de l'ouverture du championnat du monde à Doha, semble effectivement représenter un progrès.

Les pilotes Desmosedici GP24 Bastianini, Martin et Bagnaia ont testé le nouveau package aéro, qui est une évolution du carénage latéral "ground effect" encore rejeté l'année dernière - avec une prise d'air supplémentaire et des diffuseurs ("downwash ducts") derrière la roue avant.

L'éminent nouveau venu chez Gresini-Ducati, Marc Márquez (14e), a renoncé à une véritable chasse au chrono, se concentrant sur la découverte et l'adaptation de la GP23, tout en adaptant son style de pilotage aux caractéristiques de la Ducati. Avec un long run à la fin et un total de 72 tours, le sextuple champion MotoGP a été de loin le pilote le plus assidu mercredi.

Après sa chute de mardi, Raúl Fernández est rentré chez lui pour se reposer en vue des tests du Qatar des 19 et 20 février. Il sera remplacé dans le box du trackhouse par le pilote d'essai Aprilia Lorenzo Savadori. En revanche, Franco Morbidelli, nouveau venu chez Pramac-Ducati, manquera également le deuxième test de pré-saison, remplacé à Sepang par Michele Pirro.

Tests MotoGP de Sepang, mercredi (7 février) :

1. Bastianini, Ducati, 1:57,134 min

2. Martin, Ducati, + 0,139 sec

3. Binder, KTM, + 0,193

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,312

5. Bagnaia, Ducati, + 0,335

6. Di Giannantonio, Ducati, + 0,485

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,538

8. Acosta, KTM, + 0,592

9. Bezzecchi, Ducati, + 0,733

10. Mir, Honda, + 0,738

11. Quartararo, Yamaha, + 0,754

12. Zarco, Honda, + 0,877

13. Rins, Yamaha, + 0,976

14. Marc Márquez, Ducati, + 0,984

15. Miller, KTM, + 1,166

16. Nakagami, Honda, + 1,238

17. Marini, Honda, + 1,260

18. Viñales, Aprilia, + 1,322

19. Oliveira, Aprilia, + 1,415

20. Augusto Fernández, KTM, + 1,781

21. Cal Crutchlow, Yamaha, + 1,856

22. Savadori, Aprilia, + 2,542

23. Pirro, Ducati, + 2,568

Test MotoGP de Sepang, mardi (6 février) :

1. Martin, Ducati, 1:57,951 min

2. Acosta, KTM, + 0,269 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,277

4. Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5. Bastianini, Ducati, + 0,406

6. Viñales, Aprilia, + 0,519

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9. Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10. Zarco, Honda, + 0,719

11. Rins, Yamaha, + 0,765

12. Binder, KTM, + 0,773

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14. Mir, Honda, + 0,790

15. Oliveira, Aprilia, + 0,799

16. Bagnaia, Ducati, + 0,862

17. Marini, Honda, + 1,018

18. Miller, KTM, + 1,097

19. Crutchlow, Yamaha, + 1,186

20. Nakagami, Honda, + 1,261

21. Augusto Fernández, KTM, + 1,592

22. Raúl Fernández, Aprilia, + 2,169

23e Pirro, Ducati, + 2,451