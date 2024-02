Test di Sepang mercoledì: miglior tempo della giornata per Bastianini

Dopo aver fatto segnare il miglior tempo martedì, l'asso della Pramac Jorge Martin ha continuato a guidare la classifica dei tempi per gran parte della seconda giornata dei test di Sepang, ma a mezz'ora dalla fine il pilota ufficiale Ducati Enea Bastianini lo ha battuto con un 1:57.134 min.

Lo scorso novembre, Francesco "Pecco" Bagnaia aveva fatto segnare un 1:57.491 per la pole position del GP della Malesia, ma mercoledì i primi cinque classificati - Bastianini, Martin, Binder, Aleix Espargaró e lo stesso Bagnaia - sono stati tutti al di sotto del precedente record sul giro di tutti i tempi sui 5,543 km del Sepang International Circuit. Undici piloti hanno ottenuto un tempo di 1:57, compreso il debuttante Pedro Acosta (Red Bull GASGAS Tech3).

Da notare anche che Fabio Quartararo, in sella alla Yamaha M1, ha raggiunto la velocità massima nella seconda giornata di test ufficiali della MotoGP nel 2024 con 338,5 km/h. Il nuovo motore in combinazione con l'attuale pacchetto aerodinamico, che secondo il team manager Massimo Meregalli sarà utilizzato anche all'apertura del campionato del mondo a Doha, sembra essere un passo avanti.

I piloti della Desmosedici GP24 Bastianini, Martin e Bagnaia hanno testato il nuovo pacchetto aerodinamico, che rappresenta un ulteriore sviluppo della carenatura laterale "effetto suolo" scartata lo scorso anno, con prese d'aria e diffusori ("condotti di deviazione") aggiuntivi dietro la ruota anteriore.

Il nuovo arrivato in casa Gresini Ducati Marc Márquez (14°) si è astenuto da una vera e propria caccia al tempo, concentrandosi sulla familiarizzazione e l'adattamento alla GP23 e, allo stesso tempo, adattando il suo stile di guida alle caratteristiche della Ducati. Con un lungo run alla fine e un totale di 72 giri, il sei volte campione della MotoGP è stato di gran lunga il pilota più impegnato del mercoledì.

Raúl Fernández è tornato a casa dopo la caduta di martedì per recuperare in vista dei test in Qatar del 19 e 20 febbraio e sarà sostituito ai box dal collaudatore Aprilia Lorenzo Savadori. Anche il debuttante della Pramac-Ducati Franco Morbidelli salterà il secondo test pre-stagionale e sarà sostituito a Sepang da Michele Pirro.

Test MotoGP di Sepang, mercoledì (7 febbraio):

1° Bastianini, Ducati, 1'57.134 min.

2° Martin, Ducati, + 0,139 sec.

3° Binder, KTM, + 0,193

4° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,312

5° Bagnaia, Ducati, + 0,335

6° Di Giannantonio, Ducati, + 0,485

7° Alex Márquez, Ducati, + 0,538

8° Acosta, KTM, + 0,592

9° Bezzecchi, Ducati, + 0,733

10° Mir, Honda, + 0,738

11° Quartararo, Yamaha, + 0,754

12° Zarco, Honda, + 0,877

13° Rins, Yamaha, + 0,976

14° Marc Márquez, Ducati, + 0,984

15° Miller, KTM, + 1,166

16° Nakagami, Honda, + 1.238

17° Marini, Honda, + 1.260

18° Viñales, Aprilia, + 1.322

19° Oliveira, Aprilia, + 1.415

20° Augusto Fernández, KTM, + 1.781

21° Cal Crutchlow, Yamaha, + 1.856

22° Savadori, Aprilia, + 2.542

23° Pirro, Ducati, + 2.568

Test MotoGP di Sepang, martedì (6 febbraio):

1° Martin, Ducati, 1'57.951 min.

2° Acosta, KTM, + 0,269 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 0,277

4° Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5. Bastianini, Ducati, + 0,406

6° Viñales, Aprilia, + 0,519

7° Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8° Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9° Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10. Zarco, Honda, + 0,719

11° Rins, Yamaha, + 0,765

12° Binder, KTM, + 0,773

13° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14° Mir, Honda, + 0,790

15° Oliveira, Aprilia, + 0,799

16° Bagnaia, Ducati, + 0,862

17° Marini, Honda, + 1.018

18° Miller, KTM, + 1.097

19° Crutchlow, Yamaha, + 1.186

20° Nakagami, Honda, + 1.261

21° Augusto Fernández, KTM, + 1.592

22° Raúl Fernández, Aprilia, + 2.169

23° Pirro, Ducati, + 2.451