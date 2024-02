Teste de Sepang na quarta-feira: melhor tempo do dia para Bastianini

Enea Bastianini, o vencedor do GP da Malásia do ano passado, conseguiu o melhor tempo do seu colega da Ducati, Jorge Martin, no final do segundo dia de testes de MotoGP em Sepang. A estrela da Red Bull KTM Brad Binder manteve o terceiro lugar.

Depois de ter estabelecido o tempo mais rápido na terça-feira, o ás da Pramac Jorge Martin continuou a liderar a tabela de tempos durante grande parte do segundo dia do teste de Sepang, mas a meia hora do final o piloto de fábrica da Ducati, Enea Bastianini, superou-o com 1:57.134 min.

Em novembro passado, Francesco "Pecco" Bagnaia estabeleceu um tempo de 1:57.491 min para a pole position no GP da Malásia, mas na quarta-feira os cinco primeiros - Bastianini, Martin, Binder, Aleix Espargaró e o próprio Bagnaia - ficaram todos aquém do anterior recorde de volta de todos os tempos no Circuito Internacional de Sepang, com 5,543 km. Onze pilotos conseguiram tempos de 1:57, incluindo o estreante Pedro Acosta (Red Bull GASGAS Tech3).

Também digno de nota: Fabio Quartararo na Yamaha M1 liderou a lista de velocidade máxima no segundo dia de testes oficiais de MotoGP em 2024 com 338,5 km/h. O novo motor em combinação com o atual pacote aerodinâmico, que de acordo com o chefe de equipa Massimo Meregalli também será utilizado na abertura do campeonato mundial em Doha, parece ser de facto um passo em frente.

Os pilotos da Desmosedici GP24, Bastianini, Martin e Bagnaia, testaram o novo pacote aerodinâmico, que é um desenvolvimento da carenagem lateral de "efeito solo" que foi rejeitada no ano passado - com entradas de ar adicionais e difusores ("dutos de downwash") atrás da roda dianteira.

O proeminente estreante da Gresini Ducati Marc Márquez (14º) absteve-se de uma perseguição em tempo real, concentrando-se em familiarizar-se e adaptar-se à GP23 e, ao mesmo tempo, adaptar o seu estilo de condução às características da Ducati. Com uma longa corrida no final e um total de 72 voltas, o seis vezes campeão de MotoGP foi de longe o piloto mais ocupado na quarta-feira.

Raúl Fernández regressou a casa depois da queda de terça-feira para recuperar para o teste do Qatar de 19 e 20 de fevereiro e será substituído nas boxes pelo piloto de testes da Aprilia Lorenzo Savadori. O estreante da Pramac-Ducati Franco Morbidelli também vai falhar o segundo teste de pré-época e será substituído em Sepang por Michele Pirro.

Teste de MotoGP em Sepang, quarta-feira (7 de fevereiro):

1º Bastianini, Ducati, 1'57.134 min

2º Martin, Ducati, + 0,139 seg

3º Binder, KTM, + 0,193

4º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,312

5º Bagnaia, Ducati, + 0,335

6º Di Giannantonio, Ducati, + 0,485

7º Alex Márquez, Ducati, + 0,538

8º Acosta, KTM, + 0,592

9º Bezzecchi, Ducati, + 0,733

10º Mir, Honda, + 0,738

11º Quartararo, Yamaha, + 0,754

12º Zarco, Honda, + 0,877

13º Rins, Yamaha, + 0,976

14º Marc Márquez, Ducati, + 0,984

15º Miller, KTM, + 1,166

16º Nakagami, Honda, + 1.238

17º Marini, Honda, + 1,260

18º Viñales, Aprilia, + 1,322

19º Oliveira, Aprilia, + 1,415

20º Augusto Fernández, KTM, + 1,781

21º Cal Crutchlow, Yamaha, + 1,856

22º Savadori, Aprilia, + 2,542

23º Pirro, Ducati, + 2,568

Teste de MotoGP em Sepang, terça-feira (6 de fevereiro):

1º Martin, Ducati, 1'57.951 min

2º Acosta, KTM, + 0,269 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 0,277

4º Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5º Bastianini, Ducati, + 0,406

6º Viñales, Aprilia, + 0,519

7º Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8º Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9º Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10º Zarco, Honda, + 0,719

11º Rins, Yamaha, + 0,765

12º Binder, KTM, + 0,773

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14º Mir, Honda, + 0,790

15º Oliveira, Aprilia, + 0,799

16º Bagnaia, Ducati, + 0,862

17º Marini, Honda, + 1,018

18º Miller, KTM, + 1,097

19º Crutchlow, Yamaha, + 1,186

20º Nakagami, Honda, + 1,261

21º Augusto Fernández, KTM, + 1,592

22º Raúl Fernández, Aprilia, + 2,169

23º Pirro, Ducati, + 2,451