Luca Marini (17e) : "Nous avons besoin de plus de temps".

Pas de raccourci sur le chemin du retour au sommet : Repsol Honda se bat avec le pneu arrière. Plus il vieillit, plus le problème s'aggrave. De plus, les réglages ne sont pas encore adaptés.

C'est un Luca Marini relativement désabusé qui s'est présenté devant la presse après la deuxième journée de tests. Dix-septième, à plus de 1,2 seconde du leader Enea Bastianini, le néo-Hondais n'a pas répondu à ses attentes, tandis que son successeur chez VR46, Fabio di Giannantonio, a joyeusement conduit la Ducati à la sixième place.

"C'était difficile. Nous avons essayé beaucoup de choses et nous avons fait une simulation de course avec un package qui ne me semble pas encore prêt. Je dois travailler sur les réglages avec mon chef d'équipe. Nous allons dans la bonne direction, mais nous avons besoin de plus de temps. J'attendais plus de la simulation de course. Avec ces pneus, la moto est difficile à piloter. Dès que le pneu arrière se dégrade, ça devient vraiment dur".

Ces problèmes étaient-ils prévisibles ? "Pour être honnête, je m'attendais à ce que la journée d'aujourd'hui soit un peu plus facile. Avec des pneus neufs, ce n'est pas si mal. Le temps au tour de Joan aujourd'hui était bon. Mais plus les pneus s'usent, plus nous devons prendre de risques. Pour obtenir un temps de 1:57, nous devons pousser très fort. Sur la course, la différence de temps au tour est supérieure aux sept dixièmes que Joan a perdus aujourd'hui sur la tête".

Le problème est-il donc l'usure ? "Non, l'usure en elle-même est correcte. Il s'agit de faire travailler le pneu arrière pendant toute sa durée de vie. C'est la plus grande différence avec Ducati. C'est là que nous devons intervenir. L'avant de la Honda fonctionne bien. Mais la Ducati travaille bien à l'avant et à l'arrière. Les deux motos sont à l'aise à l'autre extrémité du spectre".

Dans un premier temps, Honda doit encore effectuer un travail de réglage. Luca explique le problème : "Nous devons redresser la moto plus tôt. Mais si nous le faisons, nous aurons plus de wheelie. Là aussi : Il nous manque du grip à l'arrière". Il attend beaucoup du travail avec les ingénieurs japonais - et a déjà constaté des différences avec l'approche italienne : "Ce sont des gars fantastiques, super intelligents. Ils cherchent toujours la solution parfaite. Les Italiens ont tendance à laisser tomber cinq choses : dai, dai. On l'a vu hier avec Marc, quand il n'a pas pu rouler à cause de problèmes techniques. Chez Honda, ça n'existe pas. Quand tu démarres le moteur pour la première fois, tu sais que tout est parfaitement préparé. L'exigence de Honda est la perfection. Et la perfection prend du temps".

Outre les nouveautés apportées à sa RC231V, Marini a déjà essayé le nouveau pneu avant pour 2025. Je suis content avec. Mais c'est un sentiment que l'on a plus souvent lors des tests, et en course, la sensation est très différente. Michelin sait dans quelle direction il doit aller. La charge sur l'avant a énormément augmenté ces dernières années. Ils doivent réagir à cela dans leur développement".

Test MotoGP de Sepang, mercredi (7 février) :

1. Bastianini, Ducati, 1:57,134 min

2. Martin, Ducati, + 0,139 sec

3. Binder, KTM, + 0,193

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,312

5. Bagnaia, Ducati, + 0,335

6. Di Giannantonio, Ducati, + 0,485

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,538

8. Acosta, KTM, + 0,592

9. Bezzecchi, Ducati, + 0,733

10. Mir, Honda, + 0,738

11. Quartararo, Yamaha, + 0,754

12. Zarco, Honda, + 0,877

13. Rins, Yamaha, + 0,976

14. Marc Márquez, Ducati, + 0,984

15. Miller, KTM, + 1,166

16. Nakagami, Honda, + 1,238

17. Marini, Honda, + 1,260

18. Viñales, Aprilia, + 1,322

19. Oliveira, Aprilia, + 1,415

20. Augusto Fernández, KTM, + 1,781

21. Cal Crutchlow, Yamaha, + 1,856

22. Savadori, Aprilia, + 2,542

23. Pirro, Ducati, + 2,568

Tests MotoGP de Sepang, mardi (6 février) :

1. Martin, Ducati, 1:57,951 min

2. Acosta, KTM, + 0,269 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,277

4. Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5. Bastianini, Ducati, + 0,406

6. Viñales, Aprilia, + 0,519

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9. Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10. Zarco, Honda, + 0,719

11. Rins, Yamaha, + 0,765

12. Binder, KTM, + 0,773

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14. Mir, Honda, + 0,790

15. Oliveira, Aprilia, + 0,799

16. Bagnaia, Ducati, + 0,862

17. Marini, Honda, + 1,018

18. Miller, KTM, + 1,097

19. Crutchlow, Yamaha, + 1,186

20. Nakagami, Honda, + 1,261

21. Augusto Fernández, KTM, + 1,592

22. Raúl Fernández, Aprilia, + 2,169

23. Pirro, Ducati, + 2,451