Luca Marini (17°): "Abbiamo bisogno di più tempo".

Nessuna scorciatoia per tornare al vertice: Repsol Honda ha problemi con il pneumatico posteriore. Più invecchia, più il problema si aggrava. Inoltre, la messa a punto non è ancora corretta.

Un Luca Marini relativamente disilluso ha affrontato la stampa dopo la seconda giornata di test. Il 17° posto, a oltre 1,2 secondi dal leader Enea Bastianini, non era quello che il pilota Neo Honda si aspettava, mentre il suo successore alla VR46, Fabio di Giannantonio, ha felicemente portato la Ducati al sesto posto.

"È stato difficile. Abbiamo provato molte cose e fatto una simulazione di gara con un pacchetto che non mi sembra ancora pronto. Devo lavorare sulla messa a punto con il mio capo equipaggio. Stiamo andando nella giusta direzione, ma abbiamo bisogno di più tempo. Mi aspettavo di più dalla simulazione di gara. La moto è difficile da guidare con queste gomme. Non appena la gomma posteriore si consuma, diventa davvero difficile".

I problemi erano prevedibili? "Ad essere sincero, mi aspettavo che oggi fosse un po' più facile. Non è così male con le gomme nuove. Il tempo sul giro di Joan oggi era buono. Ma più le gomme si consumano, più dobbiamo rischiare. Per ottenere un tempo di 1:57 dobbiamo spingere al massimo. Nel corso della gara, la differenza dei tempi sul giro è superiore ai sette decimi che Joan ha perso oggi rispetto ai primi".

Quindi il problema è l'usura? "No, l'usura in sé va bene. Si tratta di far funzionare il pneumatico posteriore per tutta la sua durata. Questa è la differenza più grande per la Ducati. È da qui che dobbiamo partire. L'anteriore della Honda funziona bene. Ma la Ducati lavora bene sia davanti che dietro. Entrambe le moto sono all'altro capo dello spettro".

Come primo passo, la Honda deve ancora fare un po' di lavoro di messa a punto. Luca spiega il problema: "Dobbiamo settare la moto prima. Ma se lo facciamo, avremo più impennate. Anche qui: Ci manca l'aderenza al posteriore". Ha grandi speranze per il lavoro con gli ingegneri giapponesi e ha già riconosciuto le differenze rispetto all'approccio italiano: "Sono ragazzi fantastici, super intelligenti. Sono sempre alla ricerca della soluzione perfetta. Gli italiani tendono a essere più diretti: dai, dai. Lo avete visto ieri con Marc, quando non ha potuto correre per problemi tecnici. Alla Honda questo non succede. Quando si avvia il motore per la prima volta, si sa che tutto è perfettamente preparato. Il claim di Honda è la perfezione. E la perfezione richiede tempo".

Oltre ad apportare modifiche alla sua RC231V, Marini ha già provato il nuovo pneumatico anteriore per il 2025. Sono soddisfatto. Ma spesso si ha questa sensazione durante i test, mentre in gara è completamente diversa. La Michelin sa in che direzione deve andare. Il carico sull'anteriore è aumentato enormemente negli ultimi anni. Devono reagire a questa situazione nel loro sviluppo".

Test MotoGP di Sepang, mercoledì (7 febbraio):

1° Bastianini, Ducati, 1'57.134 min.

2° Martin, Ducati, + 0,139 sec.

3° Binder, KTM, + 0,193

4° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,312

5° Bagnaia, Ducati, + 0,335

6° Di Giannantonio, Ducati, + 0,485

7° Alex Márquez, Ducati, + 0,538

8° Acosta, KTM, + 0,592

9° Bezzecchi, Ducati, + 0,733

10° Mir, Honda, + 0,738

11° Quartararo, Yamaha, + 0,754

12° Zarco, Honda, + 0,877

13° Rins, Yamaha, + 0,976

14° Marc Márquez, Ducati, + 0,984

15° Miller, KTM, + 1,166

16° Nakagami, Honda, + 1.238

17° Marini, Honda, + 1.260

18° Viñales, Aprilia, + 1.322

19° Oliveira, Aprilia, + 1.415

20° Augusto Fernández, KTM, + 1.781

21° Cal Crutchlow, Yamaha, + 1.856

22° Savadori, Aprilia, + 2.542

23° Pirro, Ducati, + 2.568

Test MotoGP di Sepang, martedì (6 febbraio):

1° Martin, Ducati, 1'57.951 min.

2° Acosta, KTM, + 0,269 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 0,277

4° Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5. Bastianini, Ducati, + 0,406

6° Viñales, Aprilia, + 0,519

7° Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8° Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9° Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10. Zarco, Honda, + 0,719

11° Rins, Yamaha, + 0,765

12° Binder, KTM, + 0,773

13° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14° Mir, Honda, + 0,790

15° Oliveira, Aprilia, + 0,799

16° Bagnaia, Ducati, + 0,862

17° Marini, Honda, + 1.018

18° Miller, KTM, + 1.097

19° Crutchlow, Yamaha, + 1.186

20° Nakagami, Honda, + 1.261

21° Augusto Fernández, KTM, + 1.592

22° Raúl Fernández, Aprilia, + 2.169

23° Pirro, Ducati, + 2.451