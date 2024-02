Luca Marini (17º): "Precisamos de mais tempo"

Não há atalhos no caminho de regresso ao topo: a Repsol Honda debate-se com o pneu traseiro. Quanto mais velho fica, pior se torna o problema. Além disso, a configuração ainda não está correcta.

Um Luca Marini relativamente desiludido enfrentou a imprensa após o segundo dia de testes. O 17º lugar, mais de 1,2 segundos atrás do líder Enea Bastianini, não era o que o homem da Neo Honda esperava, enquanto o seu sucessor na VR46, Fabio di Giannantonio, conduziu alegremente a Ducati ao sexto lugar.

"Foi difícil. Tentámos muitas coisas e fizemos uma simulação de corrida com um pacote que ainda não me parece pronto. Tenho de trabalhar na configuração com o meu chefe de equipa. Estamos a ir na direção certa, mas precisamos de mais tempo. Esperava mais da simulação de corrida. A mota é difícil de pilotar com estes pneus. Assim que o pneu traseiro se desgasta, torna-se muito difícil."

Os problemas eram expectáveis? "Para ser honesto, esperava que hoje fosse um pouco mais fácil. Não é assim tão mau com pneus novos. O tempo da volta da Joan hoje foi bom. Mas quanto mais os pneus se desgastam, mais temos de arriscar. Para conseguir tempos de 1:57, temos de nos esforçar muito. Ao longo da corrida, a diferença no tempo por volta é maior do que os sete décimos que o Joan perdeu hoje para os da frente."

Então o problema é o desgaste? "Não, o desgaste em si é bom. Trata-se de fazer com que o pneu traseiro funcione durante toda a sua vida útil. Essa é a maior diferença para a Ducati. É por aqui que temos de começar. A frente da Honda funciona bem. Mas a Ducati funciona bem à frente e atrás. Ambas as motos estão no outro extremo do espetro".

Como primeiro passo, a Honda ainda precisa de fazer algum trabalho de configuração. Luca explica o problema: "Temos de preparar a mota mais cedo. Mas se o fizermos, vamos ter mais wheelie. Aqui também: Falta-nos aderência na traseira". Ele tem grandes esperanças no trabalho com os engenheiros japoneses - e já reconheceu as diferenças em relação à abordagem italiana: "São tipos fantásticos, super inteligentes. Estão sempre à procura da solução perfeita. Os italianos tendem a ser mais directos: dai, dai. Vimos isso ontem com o Marc quando ele não pôde correr devido a problemas técnicos. Isso não acontece na Honda. Quando se liga o motor pela primeira vez, sabe-se que tudo está perfeitamente preparado. O lema da Honda é a perfeição. E a perfeição leva tempo".

Para além de fazer alterações na sua RC231V, Marini já experimentou o novo pneu dianteiro para 2025. Estou contente com ele. Mas é frequente ter esta sensação durante os testes, e nas corridas é completamente diferente. A Michelin sabe em que direção tem de ir. A carga na frente aumentou enormemente nos últimos anos. Eles têm que reagir a isso no seu desenvolvimento."

Teste de MotoGP em Sepang, quarta-feira (7 de fevereiro):

1º Bastianini, Ducati, 1'57.134 min

2º Martin, Ducati, + 0,139 seg

3º Binder, KTM, + 0,193

4º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,312

5º Bagnaia, Ducati, + 0,335

6º Di Giannantonio, Ducati, + 0,485

7º Alex Márquez, Ducati, + 0,538

8º Acosta, KTM, + 0,592

9º Bezzecchi, Ducati, + 0,733

10º Mir, Honda, + 0,738

11º Quartararo, Yamaha, + 0,754

12º Zarco, Honda, + 0,877

13º Rins, Yamaha, + 0,976

14º Marc Márquez, Ducati, + 0,984

15º Miller, KTM, + 1,166

16º Nakagami, Honda, + 1.238

17º Marini, Honda, + 1,260

18º Viñales, Aprilia, + 1,322

19º Oliveira, Aprilia, + 1,415

20º Augusto Fernández, KTM, + 1,781

21º Cal Crutchlow, Yamaha, + 1,856

22º Savadori, Aprilia, + 2,542

23º Pirro, Ducati, + 2,568

Teste de MotoGP em Sepang, terça-feira (6 de fevereiro):

1º Martin, Ducati, 1'57.951 min

2º Acosta, KTM, + 0,269 seg

3º Quartararo, Yamaha, + 0,277

4º Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5º Bastianini, Ducati, + 0,406

6º Viñales, Aprilia, + 0,519

7º Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8º Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9º Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10º Zarco, Honda, + 0,719

11º Rins, Yamaha, + 0,765

12º Binder, KTM, + 0,773

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14º Mir, Honda, + 0,790

15º Oliveira, Aprilia, + 0,799

16º Bagnaia, Ducati, + 0,862

17º Marini, Honda, + 1,018

18º Miller, KTM, + 1,097

19º Crutchlow, Yamaha, + 1,186

20º Nakagami, Honda, + 1,261

21º Augusto Fernández, KTM, + 1,592

22º Raúl Fernández, Aprilia, + 2,169

23º Pirro, Ducati, + 2,451