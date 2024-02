Quartararo con mayor velocidad punta, pero aún lejos

"Sabía que ésa sería la primera pregunta. Pero esta no es la lista en la que tenemos que estar en primer lugar, sonrió Fabio Quartararo cuando le preguntaron por su velocidad punta el miércoles por la tarde en Sepang. "No digo que la moto sea lenta, es muy, muy rápida, pero es un poco extraño porque creo que la velocidad se mide en el punto de frenada".

Los valores más altos de velocidad punta del miércoles:

1º Quartararo, Yamaha, 338,5 km/h

2° Binder, KTM, 337,5 km/h

3º Miller, KTM, 337,5 km/h

4º Marini, Honda, 336,4 km/h

5º Acosta, KTM, 336,4 km/h

6º Mir, Honda, 336,4 km/h

7º Bezzecchi, Ducati, 336,4 km/h

8º Marc Márquez, Ducati, 336,4 km/h

9. Zarco, Honda, 335,4 km/h

10. Aleix Espargaró, Aprilia, 335.4 km/h

11. Viñales, Aprilia, 334,3 km/h

12. Bastianini, Ducati, 334,3 km/h

13º Crutchlow, Yamaha, 334,3 km/h

14º Rins, Yamaha, 334,3 km/h

15º Di Giannantonio, Ducati, 334,3 km/h

16º Martin, Ducati, 334,3 km/h

17º Bagnaia, Ducati, 333,3 km/h

18º Oliveira, Aprilia, 333,3 km/h

19º Nakagami, Honda, 332,3 km/h

20º Pirro, Ducati, 332,3 km/h

21º Alex Márquez, Ducati, 332,3 km/h

22º Savadori, Aprilia, 331,2 km/h

23º Augusto Fernández, KTM, 330.2 km/h

"Es superpositivo tener una moto rápida", resumió "El Diablo", que inmediatamente añadió: "Pero todavía tenemos que mejorar en vuelta rápida, nos falta mucho. Ese es nuestro mayor problema en este momento", dijo, refiriéndose a la diferencia de 0,754 segundos con el mejor tiempo del día del piloto oficial de Ducati Enea Bastianini.

Su equipo Yamaha lo ha intentado mucho, pero no está claro cómo resolver el problema, especialmente en lo que respecta a la clasificación, que es muy importante hoy en día. "No lo sabemos, nos falta algo en la vuelta rápida y no sabemos por qué", se encogió de hombros "El Diablo". "Nuestra moto todavía se tambalea bastante a la entrada de las curvas, tenemos que mejorar eso. Tenemos que seguir trabajando duro e intentar encontrar algo más. Estamos mejorando poco a poco, pero aún no hemos encontrado nada para el 'time attack', y tenemos que encontrar algo ahí. Esperemos que mañana y en Qatar tengan muchas más ideas, tenemos que encontrar una solución, especialmente para el agarre trasero".

A la pregunta de si la M1 se ha acercado a la competición, el Campeón del Mundo de 2021 respondió abiertamente: "Todavía no. De momento no estamos realmente cerca de los demás, pero esperemos que pronto. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer, esperemos poder dar un paso mañana y en el test de Qatar, especialmente en la vuelta rápida", afirmó Quartararo.

Test de MotoGP Sepang, miércoles (7 de febrero):

1º Bastianini, Ducati, 1'57.134 min

2º Martin, Ducati, + 0.139 seg.

3º Binder, KTM, + 0.193

4º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.312

5º Bagnaia, Ducati, + 0.335

6º Di Giannantonio, Ducati, + 0.485

7º Alex Márquez, Ducati, + 0.538

8º Acosta, KTM, + 0.592

9º Bezzecchi, Ducati, + 0.733

10º Mir, Honda, + 0.738

11º Quartararo, Yamaha, + 0.754

12º Zarco, Honda, + 0.877

13º Rins, Yamaha, + 0.976

14º Marc Márquez, Ducati, + 0.984

15º Miller, KTM, + 1.166

16º Nakagami, Honda, + 1.238

17º Marini, Honda, + 1.260

18º Viñales, Aprilia, + 1.322

19º Oliveira, Aprilia, + 1.415

20º Augusto Fernández, KTM, + 1.781

21º Cal Crutchlow, Yamaha, + 1.856

22º Savadori, Aprilia, + 2.542

23º Pirro, Ducati, + 2.568

Test MotoGP Sepang, martes (6 febrero):

1º Martin, Ducati, 1'57.951 min

2º Acosta, KTM, + 0.269 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 0.277

4º Di Giannantonio, Ducati, + 0.374

5º Bastianini, Ducati, + 0.406

6º Viñales, Aprilia, + 0.519

7º Alex Márquez, Ducati, + 0.591

8º Bezzecchi, Ducati, + 0.654

9º Marc Márquez, Ducati, + 0.670

10º Zarco, Honda, + 0.719

11º Rins, Yamaha, + 0.765

12º Binder, KTM, + 0.773

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.787

14º Mir, Honda, + 0.790

15º Oliveira, Aprilia, + 0.799

16º Bagnaia, Ducati, + 0.862

17º Marini, Honda, + 1.018

18º Miller, KTM, + 1.097

19º Crutchlow, Yamaha, + 1.186

20º Nakagami, Honda, + 1.261

21º Augusto Fernández, KTM, + 1.592

22º Raúl Fernández, Aprilia, + 2.169

23º Pirro, Ducati, + 2.451