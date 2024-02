Quartararo avec la meilleure vitesse de pointe, mais encore loin

"Je savais que ce serait la première question. Mais ce n'est pas la liste dans laquelle nous devons être en première position, a souri Fabio Quartararo lorsqu'il a été interrogé sur sa vitesse de pointe mercredi soir à Sepang. "Je ne dis pas que la moto est lente - elle est très, très rapide, mais c'est un peu étrange parce que je pense que la vitesse est mesurée au point de freinage".

Les plus hautes valeurs de vitesse de pointe de mercredi :

1. Quartararo, Yamaha, 338,5 km/h

2. Binder, KTM, 337,5 km/h

3. Miller, KTM, 337,5 km/h

4. Marini, Honda, 336,4 km/h

5. Acosta, KTM, 336,4 km/h

6. Mir, Honda, 336,4 km/h

7. Bezzecchi, Ducati, 336,4 km/h

8. Marc Márquez, Ducati, 336,4 km/h

9. Zarco, Honda, 335,4 km/h

10. Aleix Espargaró, Aprilia, 335,4 km/h

11. Viñales, Aprilia, 334,3 km/h

12. Bastianini, Ducati, 334,3 km/h

13. Crutchlow, Yamaha, 334,3 km/h

14. Rins, Yamaha, 334,3 km/h

15. Di Giannantonio, Ducati, 334,3 km/h

16. Martin, Ducati, 334,3 km/h

17. Bagnaia, Ducati, 333,3 km/h

18. Oliveira, Aprilia, 333,3 km/h

19. Nakagami, Honda, 332,3 km/h

20. Pirro, Ducati, 332,3 km/h

21. Alex Márquez, Ducati, 332,3 km/h

22. Savadori, Aprilia, 331,2 km/h

23. Augusto Fernández, KTM, 330,2 km/h

"C'est déjà super positif d'avoir une moto rapide", résumait "El Diablo", qui ajoutait toutefois immédiatement : "Nous devons encore nous améliorer sur un tour rapide, nous en sommes encore loin. C'est notre plus gros problème pour l'instant", a-t-il déclaré en référence aux 0,754 seconde de retard sur le meilleur temps du jour réalisé par le pilote officiel Ducati Enea Bastianini.

Son équipe Yamaha a fait beaucoup d'essais, mais elle n'a pas encore trouvé de solution pour résoudre le problème, notamment en ce qui concerne les performances en qualifications, qui sont extrêmement importantes de nos jours. "Nous ne savons pas, il nous manque quelque chose sur le tour rapide et nous ne savons pas pourquoi", a déclaré "El Diablo" en haussant les épaules. "En entrée de virage, notre moto tremble encore pas mal, nous devons améliorer cela. Nous devons continuer à travailler dur et essayer de trouver quelque chose. Nous nous améliorons petit à petit, mais nous n'avons encore rien trouvé pour le 'time attack' - et c'est là que nous devons trouver quelque chose. Espérons qu'ils auront encore beaucoup d'idées demain et au Qatar, nous devons trouver une solution, surtout en ce qui concerne l'adhérence de la roue arrière".

A la question de savoir si la M1 s'est rapprochée de la concurrence, le champion du monde 2021 a répondu ouvertement : "Pas encore. Pour l'instant, nous ne sommes pas encore vraiment proches des autres, mais nous espérons l'être bientôt. Nous avons encore beaucoup de travail à faire, espérons que demain et lors du test du Qatar, nous pourrons faire un pas, surtout sur un tour rapide", a confirmé Quartararo.

Tests MotoGP de Sepang, mercredi (7 février) :

1. Bastianini, Ducati, 1:57,134 min

2. Martin, Ducati, + 0,139 sec

3. Binder, KTM, + 0,193

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,312

5. Bagnaia, Ducati, + 0,335

6. Di Giannantonio, Ducati, + 0,485

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,538

8. Acosta, KTM, + 0,592

9. Bezzecchi, Ducati, + 0,733

10. Mir, Honda, + 0,738

11. Quartararo, Yamaha, + 0,754

12. Zarco, Honda, + 0,877

13. Rins, Yamaha, + 0,976

14. Marc Márquez, Ducati, + 0,984

15. Miller, KTM, + 1,166

16. Nakagami, Honda, + 1,238

17. Marini, Honda, + 1,260

18. Viñales, Aprilia, + 1,322

19. Oliveira, Aprilia, + 1,415

20. Augusto Fernández, KTM, + 1,781

21. Cal Crutchlow, Yamaha, + 1,856

22. Savadori, Aprilia, + 2,542

23. Pirro, Ducati, + 2,568

Tests MotoGP de Sepang, mardi (6 février) :

1. Martin, Ducati, 1:57,951 min

2. Acosta, KTM, + 0,269 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,277

4. Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5. Bastianini, Ducati, + 0,406

6. Viñales, Aprilia, + 0,519

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9. Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10. Zarco, Honda, + 0,719

11. Rins, Yamaha, + 0,765

12. Binder, KTM, + 0,773

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14. Mir, Honda, + 0,790

15. Oliveira, Aprilia, + 0,799

16. Bagnaia, Ducati, + 0,862

17. Marini, Honda, + 1,018

18. Miller, KTM, + 1,097

19. Crutchlow, Yamaha, + 1,186

20. Nakagami, Honda, + 1,261

21. Augusto Fernández, KTM, + 1,592

22. Raúl Fernández, Aprilia, + 2,169

23. Pirro, Ducati, + 2,451