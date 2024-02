Quartararo con la velocità massima più alta, ma ancora lontana

"Sapevo che sarebbe stata la prima domanda. Ma non è questo l'elenco in cui dobbiamo essere al primo posto", ha sorriso Fabio Quartararo quando gli è stato chiesto della sua velocità massima mercoledì sera a Sepang. "Non dico che la moto sia lenta - è molto, molto veloce, ma è un po' strano perché credo che la velocità si misuri nel punto di frenata".

I valori più alti di velocità massima di mercoledì:

1° Quartararo, Yamaha, 338,5 km/h

2° Binder, KTM, 337,5 km/h

3. Miller, KTM, 337,5 km/h

4° Marini, Honda, 336,4 km/h

5° Acosta, KTM, 336,4 km/h

6° Mir, Honda, 336,4 km/h

7. Bezzecchi, Ducati, 336,4 km/h

8. Marc Márquez, Ducati, 336,4 km/h

9. Zarco, Honda, 335,4 km/h

10. Aleix Espargaró, Aprilia, 335,4 km/h

11. Viñales, Aprilia, 334,3 km/h

12. Bastianini, Ducati, 334,3 km/h

13. Crutchlow, Yamaha, 334,3 km/h

14° Rins, Yamaha, 334,3 km/h

15° Di Giannantonio, Ducati, 334,3 km/h

16° Martin, Ducati, 334,3 km/h

17° Bagnaia, Ducati, 333,3 km/h

18° Oliveira, Aprilia, 333,3 km/h

19° Nakagami, Honda, 332,3 km/h

20° Pirro, Ducati, 332,3 km/h

21° Alex Márquez, Ducati, 332,3 km/h

22° Savadori, Aprilia, 331,2 km/h

23° Augusto Fernández, KTM, 330,2 km/h

"È molto positivo avere una moto veloce", ha sintetizzato "El Diablo", che ha subito aggiunto: "Ma dobbiamo ancora migliorare sul giro veloce, siamo ancora molto lontani. Questo è il nostro problema più grande al momento", ha detto, riferendosi al distacco di 0,754 secondi dal pilota Ducati Enea Bastianini, il più veloce della giornata.

Il suo team Yamaha ha fatto molti tentativi, ma non è chiaro come si possa risolvere il problema, soprattutto per quanto riguarda le prestazioni in qualifica, che di questi tempi sono estremamente importanti. "Non lo sappiamo, ci manca qualcosa nel giro veloce e non sappiamo perché", ha detto "El Diablo". "La nostra moto traballa ancora un po' in entrata di curva, dobbiamo migliorare questo aspetto. Dobbiamo continuare a lavorare sodo e cercare di trovare qualcos'altro. Stiamo migliorando un po' alla volta, ma non abbiamo ancora trovato nulla per il 'time attack' - e dobbiamo trovare qualcosa. Speriamo che domani e in Qatar abbiano molte più idee, dobbiamo trovare una soluzione, soprattutto per il grip posteriore".

Alla domanda se la M1 si sia avvicinata alla concorrenza, il Campione del Mondo 2021 ha risposto apertamente: "Non ancora. Al momento non siamo molto vicini agli altri, ma speriamo di esserlo presto. Abbiamo ancora molto lavoro da fare, speriamo di poter fare un passo avanti domani e nel test del Qatar, soprattutto nell'unico giro veloce", ha affermato Quartararo.

Test MotoGP di Sepang, mercoledì (7 febbraio):

1° Bastianini, Ducati, 1'57.134 min.

2° Martin, Ducati, + 0,139 sec.

3° Binder, KTM, + 0,193

4° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,312

5° Bagnaia, Ducati, + 0,335

6° Di Giannantonio, Ducati, + 0,485

7° Alex Márquez, Ducati, + 0,538

8° Acosta, KTM, + 0,592

9° Bezzecchi, Ducati, + 0,733

10° Mir, Honda, + 0,738

11° Quartararo, Yamaha, + 0,754

12° Zarco, Honda, + 0,877

13° Rins, Yamaha, + 0,976

14° Marc Márquez, Ducati, + 0,984

15° Miller, KTM, + 1,166

16° Nakagami, Honda, + 1.238

17° Marini, Honda, + 1.260

18° Viñales, Aprilia, + 1.322

19° Oliveira, Aprilia, + 1.415

20° Augusto Fernández, KTM, + 1.781

21° Cal Crutchlow, Yamaha, + 1.856

22° Savadori, Aprilia, + 2.542

23° Pirro, Ducati, + 2.568

Test MotoGP di Sepang, martedì (6 febbraio):

1° Martin, Ducati, 1'57.951 min.

2° Acosta, KTM, + 0,269 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 0,277

4° Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5. Bastianini, Ducati, + 0,406

6° Viñales, Aprilia, + 0,519

7° Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8° Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9° Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10. Zarco, Honda, + 0,719

11° Rins, Yamaha, + 0,765

12° Binder, KTM, + 0,773

13° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14° Mir, Honda, + 0,790

15° Oliveira, Aprilia, + 0,799

16° Bagnaia, Ducati, + 0,862

17° Marini, Honda, + 1.018

18° Miller, KTM, + 1.097

19° Crutchlow, Yamaha, + 1.186

20° Nakagami, Honda, + 1.261

21° Augusto Fernández, KTM, + 1.592

22° Raúl Fernández, Aprilia, + 2.169

23° Pirro, Ducati, + 2.451