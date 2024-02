Quartararo com a velocidade máxima mais elevada, mas ainda longe

A Yamaha no topo da lista de velocidade máxima do MotoGP é tudo menos uma visão familiar. Foi o que aconteceu em Sepang na quarta-feira, mas Fabio Quartararo ainda não se vê na linha da frente da concorrência.

por Nora Lantschner - Automatic translation from German

"Eu sabia que essa seria a primeira pergunta. Mas esta não é a lista em que temos de estar em primeiro lugar, sorriu Fabio Quartararo quando questionado sobre a sua velocidade máxima na noite de quarta-feira em Sepang. "Não estou a dizer que a moto é lenta - é muito, muito rápida, mas é um pouco estranho porque penso que a velocidade é medida no ponto de travagem."

Os valores mais altos de velocidade máxima de quarta-feira:

1º Quartararo, Yamaha, 338,5 km/h

2º Binder, KTM, 337,5 km/h

3º Miller, KTM, 337,5 km/h

4º Marini, Honda, 336,4 km/h

5º Acosta, KTM, 336,4 km/h

6º Mir, Honda, 336,4 km/h

7º Bezzecchi, Ducati, 336,4 km/h

8º Marc Márquez, Ducati, 336,4 km/h

9º Zarco, Honda, 335,4 km/h

10º Aleix Espargaró, Aprilia, 335,4 km/h

11. Viñales, Aprilia, 334,3 km/h

12. Bastianini, Ducati, 334,3 km/h

13º Crutchlow, Yamaha, 334,3 km/h

14º Rins, Yamaha, 334,3 km/h

15º Di Giannantonio, Ducati, 334,3 km/h

16º Martin, Ducati, 334,3 km/h

17º Bagnaia, Ducati, 333,3 km/h

18º Oliveira, Aprilia, 333,3 km/h

19º Nakagami, Honda, 332,3 km/h

20º Pirro, Ducati, 332,3 km/h

21º Alex Márquez, Ducati, 332,3 km/h

22º Savadori, Aprilia, 331,2 km/h

23º Augusto Fernández, KTM, 330,2 km/h

"É muito positivo ter uma mota rápida", resumiu "El Diablo", que acrescentou de imediato: "Mas ainda temos de melhorar a nossa volta rápida, ainda estamos muito longe. Esse é o nosso maior problema neste momento", disse, referindo-se à diferença de 0,754 segundos para o tempo mais rápido do dia do piloto da Ducati, Enea Bastianini.

A sua equipa Yamaha tentou muito, mas não ficou claro como o problema poderia ser resolvido, especialmente no que diz respeito ao desempenho na qualificação, que é extremamente importante nos dias de hoje. "Não sabemos, estamos a perder alguma coisa na volta rápida e não sabemos porquê", encolheu os ombros "El Diablo". "A nossa moto ainda oscila um pouco na entrada das curvas, temos de melhorar isso. Temos de continuar a trabalhar arduamente e tentar encontrar outra coisa. Estamos a melhorar pouco a pouco, mas ainda não encontrámos nada para o 'contra-ataque' - e temos de encontrar algo para isso. Esperemos que amanhã e no Qatar eles tenham muito mais ideias, temos de encontrar uma solução, especialmente para a aderência traseira."

Quando questionado sobre se o M1 se aproximou da concorrência, o Campeão do Mundo de 2021 respondeu abertamente: "Ainda não. De momento, não estamos realmente perto dos outros, mas esperamos que em breve. Ainda temos muito trabalho a fazer, espero que possamos dar um passo amanhã e no teste do Qatar, especialmente na única volta rápida", afirmou Quartararo.

Teste de MotoGP de Sepang, quarta-feira (7 de fevereiro):

1º Bastianini, Ducati, 1'57.134 min

2º Martin, Ducati, + 0,139 seg

3º Binder, KTM, + 0,193

4º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,312

5º Bagnaia, Ducati, + 0,335

6º Di Giannantonio, Ducati, + 0,485

7º Alex Márquez, Ducati, + 0,538

8º Acosta, KTM, + 0,592

9º Bezzecchi, Ducati, + 0,733

10º Mir, Honda, + 0,738

11º Quartararo, Yamaha, + 0,754

12º Zarco, Honda, + 0,877

13º Rins, Yamaha, + 0,976

14º Marc Márquez, Ducati, + 0,984

15º Miller, KTM, + 1,166

16º Nakagami, Honda, + 1.238

17º Marini, Honda, + 1,260

18º Viñales, Aprilia, + 1,322

19º Oliveira, Aprilia, + 1,415

20º Augusto Fernández, KTM, + 1,781

21º Cal Crutchlow, Yamaha, + 1,856

22º Savadori, Aprilia, + 2,542

23º Pirro, Ducati, + 2,568

Teste de MotoGP em Sepang, terça-feira (6 de fevereiro):

1º Martin, Ducati, 1'57.951 min

2º Acosta, KTM, + 0,269 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 0,277

4º Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5º Bastianini, Ducati, + 0,406

6º Viñales, Aprilia, + 0,519

7º Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8º Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9º Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10º Zarco, Honda, + 0,719

11º Rins, Yamaha, + 0,765

12º Binder, KTM, + 0,773

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14º Mir, Honda, + 0,790

15º Oliveira, Aprilia, + 0,799

16º Bagnaia, Ducati, + 0,862

17º Marini, Honda, + 1,018

18º Miller, KTM, + 1,097

19º Crutchlow, Yamaha, + 1,186

20º Nakagami, Honda, + 1,261

21º Augusto Fernández, KTM, + 1,592

22º Raúl Fernández, Aprilia, + 2,169

23º Pirro, Ducati, + 2,451