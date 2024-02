Martín (Ducati/2º): El nuevo carenado trae preocupaciones

Jorge Martín también ha sido elpiloto más rápido de MotoGP durantemucho tiempo estemiércoles en el test oficial IRTA en el Circuito Internacional de Sepang . Al final, sin embargo, el subcampeón del mundo se vio superado por su compañero de marca italiano Enea Bastianini, aunque su tiempo de 1:57.2 quedópor debajo del anterior récord de vuelta .

"No ha sidoun día fácil : hemos sido rápidos al principio con el carenado antiguo. Luego empezamos a trabajar con el nuevo carenado. No me sentía muy bien con él . Ha sidoun día complicado porque teníamos que tomar una decisión aquí. Tenemos que seguir probandocon él mañana y decidir si seguimos con él o volvemos al modelo antiguo para la primera carrera", explicó Martin, que tiene que prescindir de su nuevo compañero italiano Franco Morbidelli en boxes por lesión.El probador de Ducati Michele Pirro aparcará allí en su lugar.

"El nuevo carenado de alguna manera hace que la moto me parezca más pesada. Lasensación en los frenos esmejor, pero por lo demás tengo muchos problemas con ella en el resto de la pista. Espero que mañana podamos hacercambios para mejorar las sensaciones . En cualquier caso, no quiero perder tiempo porque todavía tenemos mucho queprobar el jueves . Pero sin duda es importante entender el problema con el carenado".

Martin también lo sabe muy bien: "Por supuesto que en Ducati han trabajado mucho en la actualización del nuevo car enadoy quieren que lo monte y entonces tendremos información. Pero no quieroperder el rumbo. También quiero entender la situación, ¡pero no tener que cambiar mi estilo de pilotaje o incluso perderlo por completo! Por supuesto, podríamos seguir trabajando en ello en Doha, pero probablemente no tengamos tiempo allí , así que es mejor que decidamos el jueves".

La cuota de neumáticos no es un problema para el piloto del Pramac. "No necesito tantas vueltas. Sólo necesitamos entender si tenemos potencial con ellos. Luego tenemos algunas cosas electrónicas que probaren las que los neumáticos no son un problema."



Test de MotoGP Sepang, miércoles (7 de febrero):

1º Bastianini, Ducati, 1'57.134 min

2º Martin, Ducati, + 0.139 seg.

3º Binder, KTM, + 0.193

4º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.312

5º Bagnaia, Ducati, + 0.335

6º Di Giannantonio, Ducati, + 0.485

7º Alex Márquez, Ducati, + 0.538

8º Acosta, KTM, + 0.592

9º Bezzecchi, Ducati, + 0.733

10º Mir, Honda, + 0.738

11º Quartararo, Yamaha, + 0.754

12º Zarco, Honda, + 0.877

13º Rins, Yamaha, + 0.976

14º Marc Márquez, Ducati, + 0.984

15º Miller, KTM, + 1.166

16º Nakagami, Honda, + 1.238

17º Marini, Honda, + 1.260

18º Viñales, Aprilia, + 1.322

19º Oliveira, Aprilia, + 1.415

20º Augusto Fernández, KTM, + 1.781

21º Cal Crutchlow, Yamaha, + 1.856

22º Savadori, Aprilia, + 2.542

23º Pirro, Ducati, + 2.568

Test MotoGP Sepang, martes (6 febrero):

1º Martin, Ducati, 1'57.951 min

2º Acosta, KTM, + 0.269 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 0.277

4º Di Giannantonio, Ducati, + 0.374

5º Bastianini, Ducati, + 0.406

6º Viñales, Aprilia, + 0.519

7º Alex Márquez, Ducati, + 0.591

8º Bezzecchi, Ducati, + 0.654

9º Marc Márquez, Ducati, + 0.670

10º Zarco, Honda, + 0.719

11º Rins, Yamaha, + 0.765

12º Binder, KTM, + 0.773

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.787

14º Mir, Honda, + 0.790

15º Oliveira, Aprilia, + 0.799

16º Bagnaia, Ducati, + 0.862

17º Marini, Honda, + 1.018

18º Miller, KTM, + 1.097

19º Crutchlow, Yamaha, + 1.186

20º Nakagami, Honda, + 1.261

21º Augusto Fernández, KTM, + 1.592

22º Raúl Fernández, Aprilia, + 2.169

23º Pirro, Ducati, + 2.451