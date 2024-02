Martín (Ducati/2e) : Le nouveau carénage apporte des soucis

Jorge Martín a longtemps été le pilote le plus rapide du plateau MotoGP lors des tests officiels de l'IRTA sur le circuit international de Sepang. Le vice-champion du monde a finalement été devancé par son coéquipier italien Enea Bastianini, même si son temps de 1:57,2 étaitinférieur au record du tour .

"Ce n'était pas une journée facile - nous étions rapides au début avec l'ancien carénage. Ensuite, nous avons commencé à travailler avec le nouveau carénage. Je ne me sentais pas très bien avec . C'étaitune journée compliquée parce que nous étions censés prendre une décision ici. Nous devons continuer à testeravec ça demain et décider si nous restons avec ou si nous revenons à l'ancien modèle pour la première course", a expliqué Martin, qui doit se passer de son nouveau coéquipier italien Franco Morbidelli dans le box pour cause de blessure.Le testeur Ducati Michele Pirro y est garé à la place.

"D'une certaine manière, le nouveau carénage rend la moto plus difficile à ressentir pour moi. Le feeling sur les freins est certes meilleur, mais sinon, j'ai de gros problèmes sur le reste de la piste. J'espère que nous pourrons fairedes changements demain pour améliorer le feeling. En tout cas, je ne veux pas perdre de temps, car nous avons encore beaucoup de choses à tester jeudi . Mais il est certainement important de comprendre le sujet du carénage".

Martin sait aussi trop bien : "Bien sûr, chez Ducati, ils ont beaucoup travaillé sur la nouvelle mise à jour du carénage et ils veulent que je roule avec et que nous ayons ensuite des informations. Mais je ne veux pas perdre notre direction. Moi aussi, je veux comprendre la situation, mais je ne veux pas devoir changer mon style de pilotage ou même le perdre complètement ! Bien sûr, nous pourrions encore travailler sur ce sujet à Doha, mais nous n'aurons probablement pas le temps là-bas - il est donc préférable que nous décidions de cela dès jeudi".

Le contingent de pneus n'est pas un problème pour l'homme de Pramac. "Je n'ai pas besoin d'autant de tours. Nous devons juste comprendre si nous avons du potentiel avec. Ensuite, nous aurons quelques trucs électroniques à essayer, pour lesquels les pneus ne seront pas un problème".



Test MotoGP de Sepang, mercredi (7 février) :

1. Bastianini, Ducati, 1:57,134 min

2. Martin, Ducati, + 0,139 sec

3. Binder, KTM, + 0,193

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,312

5. Bagnaia, Ducati, + 0,335

6. Di Giannantonio, Ducati, + 0,485

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,538

8. Acosta, KTM, + 0,592

9. Bezzecchi, Ducati, + 0,733

10. Mir, Honda, + 0,738

11. Quartararo, Yamaha, + 0,754

12. Zarco, Honda, + 0,877

13. Rins, Yamaha, + 0,976

14. Marc Márquez, Ducati, + 0,984

15. Miller, KTM, + 1,166

16. Nakagami, Honda, + 1,238

17. Marini, Honda, + 1,260

18. Viñales, Aprilia, + 1,322

19. Oliveira, Aprilia, + 1,415

20. Augusto Fernández, KTM, + 1,781

21. Cal Crutchlow, Yamaha, + 1,856

22. Savadori, Aprilia, + 2,542

23. Pirro, Ducati, + 2,568

Tests MotoGP de Sepang, mardi (6 février) :

1. Martin, Ducati, 1:57,951 min

2. Acosta, KTM, + 0,269 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,277

4. Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5. Bastianini, Ducati, + 0,406

6. Viñales, Aprilia, + 0,519

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9. Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10. Zarco, Honda, + 0,719

11. Rins, Yamaha, + 0,765

12. Binder, KTM, + 0,773

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14. Mir, Honda, + 0,790

15. Oliveira, Aprilia, + 0,799

16. Bagnaia, Ducati, + 0,862

17. Marini, Honda, + 1,018

18. Miller, KTM, + 1,097

19. Crutchlow, Yamaha, + 1,186

20. Nakagami, Honda, + 1,261

21. Augusto Fernández, KTM, + 1,592

22. Raúl Fernández, Aprilia, + 2,169

23e Pirro, Ducati, + 2,451