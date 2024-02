Martín (Ducati/2°): La nuova carenatura porta preoccupazioni

Anche Jorge Martín è stato a lungo ilpilota più veloce della MotoGP mercoledì nel test ufficiale IRTA sul Sepang International Circuit . Allafine, però, il vicecampione del mondo è stato superato dal suo collega italiano Enea Bastianini, anche se il suo tempo di 1:57.2 è statoinferiore al precedente record sul giro .

"Non è statauna giornata facile : all'inizio eravamo veloci con la vecchia carenatura. Poi abbiamo iniziato a lavorare con la nuova carenatura. Nonmi sentivo molto bene. Èstata una giornata complicata perché dovevamo prendere una decisione qui. Dobbiamo continuare i testcon questa carenatura domani e decidere se continuare con questa o tornare al vecchio modello per la prima gara", ha spiegato Martin, che deve fare a meno del suo nuovo compagno di squadra italiano Franco Morbidelli ai box a causa di un infortunio.Al suo posto ci sarà ilcollaudatore Ducati Michele Pirro.

"La nuova carenatura in qualche modo mi fa sentire la moto più pesante. Ilfeeling in frenata è migliore, ma per il resto ho molti problemi sul resto della pista. Spero che domani potremo apportare dellemodifiche per migliorare il feeling. In ogni caso, non voglio perdere tempo perché abbiamo ancora molte prove da fare giovedì . Ma è sicuramente importante capire il problema della carenatura".

Anche Martin lo sa bene: "Naturalmente in Ducati hanno lavorato molto sull'aggiornamento della nuova carenatura e vogliono che io la guidi e poi avremo informazioni. Ma non voglio perdere la nostra direzione. Voglio anche capire la situazione, ma senza dover cambiare il mio stile di guida o addirittura perderlo del tutto! Naturalmente potremmo ancora lavorarci a Doha, ma probabilmente non avremo il tempo necessario , quindi è meglio se decidiamo giovedì".

La quota di pneumatici non è un problema per l'uomo Pramac. "Non ho bisogno di tanti giri. Dobbiamo solo capire se abbiamo un potenziale. Poi abbiamo alcune cose elettroniche da provare dove le gomme non sono un problema".



Test MotoGP di Sepang, mercoledì (7 febbraio):

1° Bastianini, Ducati, 1'57.134 min.

2° Martin, Ducati, + 0,139 sec.

3° Binder, KTM, + 0,193

4° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,312

5° Bagnaia, Ducati, + 0,335

6° Di Giannantonio, Ducati, + 0,485

7° Alex Márquez, Ducati, + 0,538

8° Acosta, KTM, + 0,592

9° Bezzecchi, Ducati, + 0,733

10° Mir, Honda, + 0,738

11° Quartararo, Yamaha, + 0,754

12° Zarco, Honda, + 0,877

13° Rins, Yamaha, + 0,976

14° Marc Márquez, Ducati, + 0,984

15° Miller, KTM, + 1,166

16° Nakagami, Honda, + 1.238

17° Marini, Honda, + 1.260

18° Viñales, Aprilia, + 1.322

19° Oliveira, Aprilia, + 1.415

20° Augusto Fernández, KTM, + 1.781

21° Cal Crutchlow, Yamaha, + 1.856

22° Savadori, Aprilia, + 2.542

23° Pirro, Ducati, + 2.568

Test MotoGP di Sepang, martedì (6 febbraio):

1° Martin, Ducati, 1'57.951 min.

2° Acosta, KTM, + 0,269 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 0,277

4° Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5. Bastianini, Ducati, + 0,406

6° Viñales, Aprilia, + 0,519

7° Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8° Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9° Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10. Zarco, Honda, + 0,719

11° Rins, Yamaha, + 0,765

12° Binder, KTM, + 0,773

13° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14° Mir, Honda, + 0,790

15° Oliveira, Aprilia, + 0,799

16° Bagnaia, Ducati, + 0,862

17° Marini, Honda, + 1.018

18° Miller, KTM, + 1.097

19° Crutchlow, Yamaha, + 1.186

20° Nakagami, Honda, + 1.261

21° Augusto Fernández, KTM, + 1.592

22° Raúl Fernández, Aprilia, + 2.169

23° Pirro, Ducati, + 2.451