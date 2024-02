Martín (Ducati/2º): Nova carenagem traz preocupações

Jorge Martín foi também opiloto mais rápido do pelotão de MotoGP durante muito tempo, naquarta-feira ,no teste oficial da IRTA no Circuito Internacional de Sepang . Nofinal, contudo, o vice-campeão do mundo foi ultrapassado pelo seu colega italiano Enea Bastianini, apesar de o seu tempo de 1:57.2 ter sidoinferior ao anterior recorde de volta .

"Nãofoi um dia fácil - fomos rápidos no início com a carenagem antiga. Depois começámos a trabalhar com a nova carenagem. Nãome senti muito bem com ela .Foi um dia complicado porque era suposto tomarmos uma decisão aqui. Temos de continuar atestarcom ela amanhã e decidir se continuamos com ela ou se voltamos ao modelo antigo para a primeira corrida," explicou Martin, que tem de passar sem o seu novo companheiro de equipa italiano Franco Morbidelli nas boxes devido a lesão.O piloto de testes da Ducati, Michele Pirro, vai estacionar em seu lugar.

"A nova carenagem faz com que a moto pareça mais pesada para mim. A sensação nos travões é melhor, mas de resto tenho muitos problemas com ela no resto da pista. Espero que amanhã possamos fazeralterações para melhorar a sensação. Em todo o caso, não quero perder tempo porque ainda temos muitos testes para fazer na quinta-feira . Mas é certamente importante compreender o problema com a carenagem."

Martin também sabe muito bem: "É claro que eles trabalharam muito na nova atualização da carenagem na Ducati e querem que eu a monte e depois teremos informações. Mas não quero perder a nossa direção. Também quero compreender a situação, mas sem ter de mudar o meu estilo de condução ou mesmo perdê-lo completamente! Claro que ainda podemos trabalhar nisso em Doha, mas provavelmente não teremos tempo lá - por isso é melhor decidirmos na quinta-feira."

A quota de pneus não é um problema para o homem da Pramac. "Não preciso de tantas voltas. Só precisamos de perceber se temos potencial com ele. Depois temos algumas coisas electrónicas para experimentar em que os pneus não são um problema."



Teste de MotoGP em Sepang, quarta-feira (7 de fevereiro):

1º Bastianini, Ducati, 1'57.134 min

2º Martin, Ducati, + 0,139 seg.

3º Binder, KTM, + 0,193

4º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,312

5º Bagnaia, Ducati, + 0,335

6º Di Giannantonio, Ducati, + 0,485

7º Alex Márquez, Ducati, + 0,538

8º Acosta, KTM, + 0,592

9º Bezzecchi, Ducati, + 0,733

10º Mir, Honda, + 0,738

11º Quartararo, Yamaha, + 0,754

12º Zarco, Honda, + 0,877

13º Rins, Yamaha, + 0,976

14º Marc Márquez, Ducati, + 0,984

15º Miller, KTM, + 1,166

16º Nakagami, Honda, + 1.238

17º Marini, Honda, + 1,260

18º Viñales, Aprilia, + 1,322

19º Oliveira, Aprilia, + 1,415

20º Augusto Fernández, KTM, + 1,781

21º Cal Crutchlow, Yamaha, + 1,856

22º Savadori, Aprilia, + 2,542

23º Pirro, Ducati, + 2,568

Teste de MotoGP em Sepang, terça-feira (6 de fevereiro):

1º Martin, Ducati, 1'57.951 min

2º Acosta, KTM, + 0,269 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 0,277

4º Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5º Bastianini, Ducati, + 0,406

6º Viñales, Aprilia, + 0,519

7º Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8º Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9º Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10º Zarco, Honda, + 0,719

11º Rins, Yamaha, + 0,765

12º Binder, KTM, + 0,773

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14º Mir, Honda, + 0,790

15º Oliveira, Aprilia, + 0,799

16º Bagnaia, Ducati, + 0,862

17º Marini, Honda, + 1,018

18º Miller, KTM, + 1,097

19º Crutchlow, Yamaha, + 1,186

20º Nakagami, Honda, + 1,261

21º Augusto Fernández, KTM, + 1,592

22º Raúl Fernández, Aprilia, + 2,169

23º Pirro, Ducati, + 2,451