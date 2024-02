Brad Binder (KTM/3e) : "Demain sera intéressant".

Chez Red Bull KTM Factory Racing, on se sent confiant : le grand nombre de nouvelles pièces fonctionne, la moto est facile à comprendre. Demain, on mettra les gaz - même si les deux pilotes ont déjà été plus rapides que jamais aujourd'hui.

Brad Binder se demande ce qui s'est passé la nuit dernière. Alors qu'il avait terminé la journée d'hier à la 12ème place, il a réussi aujourd'hui, dès le matin, un chrono qui lui a finalement permis de se hisser à la troisième place du classement général et qui aurait été suffisant pour décrocher la pole position l'an dernier. "Aujourd'hui a été une bien meilleure journée qu'hier ! Dès le matin, je me suis senti à l'aise. Le matin, nous avons fait un petit time-attack et cela a tout de suite fonctionné. L'après-midi, nous avons joué avec différents composants aéro. Malheureusement, nous avons manqué de temps à l'arrière pour essayer la meilleure configuration avec de nouveaux pneus. C'est au programme de demain. Ce sera intéressant". Ce sera d'ailleurs avec le pneu avant 2025, que certains de ses concurrents ont déjà testé aujourd'hui.

Comment se sent-on avec le nouvel aéro ? "Il faut adapter la moto pour qu'elle fonctionne. Visser l'une ou l'autre variante ne suffit pas pour que le vélo devienne une fusée". Après la journée d'aujourd'hui, Brad peut dissiper une crainte : "Ce n'est pas comme si la RC16 était plus difficile à piloter physiquement avec son nouvel aéro".

Avons-nous donc déjà vu tout le potentiel de KTM aujourd'hui ? Brad Binder répond par la négative : "Beaucoup des nouveautés que nous avons identifiées comme bonnes aujourd'hui, nous les essayerons demain avec de nouveaux pneus. Nous en saurons alors plus".

Son coéquipier Jack Miller est tout aussi détendu en ce qui concerne la direction générale prise par KTM : "Nous avons essayé différentes combinaisons et avons à nouveau trouvé quelque chose. La moto elle-même fonctionne vraiment bien. Nous sommes arrivés à la fin du travail. En somme, aujourd'hui a été une autre bonne journée productive. La plupart des nouveautés fonctionnent". Où y a-t-il encore du potentiel exactement ? "Nous cherchons un peu plus de grip et un peu plus de stabilité à l'avant". L'armada KTM s'est déployée avec des carénages en partie très différents visuellement. Quel a été leur effet ? "Il y a plusieurs variantes. Les gars de l'usine ont travaillé comme des fous ! Certaines combinaisons étaient vraiment bonnes en termes d'adhérence, mais présentaient des inconvénients en termes de stabilité frontale. Il faut trouver un équilibre".

Jack affiche un optimisme tranquille, puisqu'il a réalisé son meilleur tour en course personnel à Sepang, "même si j'étais là avec une combinaison de pièces qui ne me donnaient pas confiance à cent pour cent". Demain, dernier jour, les temps au tour ne seront pas non plus au centre des préoccupations, même s'il reste suffisamment de pneus tendres dans le carquois pour des attaques en temps.

Miller confirme une fois de plus que la KTM RC16 de l'année 2024 a de bons gènes : "Le feedback des quatre pilotes est très similaire. La moto est facile à comprendre. Sinon, c'est souvent comme si nos avis divergeaient". Les différentes variantes de carénage se sentent-elles aussi différentes qu'elles en ont l'air ? "Pas aussi sauvage que ça. Il y a simplement tellement de variables qui s'imbriquent les unes dans les autres. Tout l'art consiste maintenant à assembler l'ensemble du puzzle. C'est précisément la raison pour laquelle nous avons fait autant de tours".

