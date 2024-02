Brad Binder (KTM/3°): "Domani sarà interessante".

Brad Binder si chiede cosa sia successo ieri sera. Ieri ha chiuso al 12° posto, oggi ha fatto un tempo fuori dalla manopola dell'acceleratore in mattinata che alla fine ha significato il terzo posto assoluto e sarebbe stato sufficiente per la pole position dello scorso anno. "Oggi è stata una giornata MOLTO migliore di ieri! Mi sono sentito bene fin dal mattino. Al mattino abbiamo fatto un piccolo time-attack che ha funzionato subito. Nel pomeriggio abbiamo giocato con diversi componenti aerodinamici. Purtroppo, alla fine abbiamo esaurito il tempo a disposizione per provare la configurazione migliore con i nuovi pneumatici. Questo è il programma di domani. Sarà interessante". Tra l'altro, questo sarà fatto con il pneumatico anteriore 2025, che alcuni dei suoi rivali hanno già testato oggi.

Come si sente la nuova aerodinamica? "Bisogna impostare la moto perché funzioni. Non basta montare una o l'altra variante per trasformare la moto in un razzo". Brad può fugare un timore dopo la giornata di oggi: "Non è che la RC16 sia più impegnativa da guidare con il nuovo aerodinamico".

Abbiamo già visto il pieno potenziale di KTM oggi? Brad Binder nega: "Molte delle innovazioni che abbiamo identificato come valide oggi saranno testate domani con i nuovi pneumatici. Allora ne sapremo di più".

Il compagno di squadra Jack Miller è altrettanto tranquillo sulla direzione generale della KTM: "Abbiamo provato diverse combinazioni e abbiamo trovato qualcosa di nuovo. La moto funziona molto bene. Abbiamo raggiunto la fase di messa a punto. Nel complesso, oggi è stata un'altra giornata positiva e produttiva. La maggior parte delle innovazioni sta funzionando". Dove c'è ancora del potenziale? "Stiamo cercando di ottenere un po' più di grip e un po' più di stabilità all'anteriore". L'armata KTM è scesa in pista con carenature visivamente molto diverse. Che effetto hanno avuto? "Ci sono diverse varianti. I ragazzi della fabbrica hanno sviluppato come matti! Alcune combinazioni erano davvero buone in termini di aderenza, ma avevano svantaggi in termini di stabilità dell'avantreno. Bisogna trovare un equilibrio".

Jack è tranquillamente ottimista, avendo fatto registrare il suo giro più veloce in gara a Sepang, "anche se stavo guidando con una combinazione di componenti che non mi davano fiducia al cento per cento". I tempi sul giro non saranno al centro dell'attenzione nemmeno nella giornata conclusiva di domani, anche se ci sono ancora abbastanza gomme morbide nella faretra per gli attacchi al tempo.

Ancora una volta, Miller conferma che la KTM RC16 2024 ha buoni geni: "Il feedback di tutti e quattro i piloti è molto simile. La moto è facile da capire. Per il resto, spesso le nostre opinioni divergevano". Le diverse varianti di carenatura si sentono così diverse come sembrano? "Non così tanto. Ci sono così tante variabili, una delle quali si intreccia con l'altra. Il trucco ora è mettere insieme l'intero puzzle. È proprio per questo che abbiamo completato così tanti giri".

Test MotoGP di Sepang, mercoledì (7 febbraio):

1° Bastianini, Ducati, 1'57.134 min.

2° Martin, Ducati, + 0,139 sec.

3° Binder, KTM, + 0,193

4° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,312

5° Bagnaia, Ducati, + 0,335

6° Di Giannantonio, Ducati, + 0,485

7° Alex Márquez, Ducati, + 0,538

8° Acosta, KTM, + 0,592

9° Bezzecchi, Ducati, + 0,733

10° Mir, Honda, + 0,738

11° Quartararo, Yamaha, + 0,754

12° Zarco, Honda, + 0,877

13° Rins, Yamaha, + 0,976

14° Marc Márquez, Ducati, + 0,984

15° Miller, KTM, + 1,166

16° Nakagami, Honda, + 1.238

17° Marini, Honda, + 1.260

18° Viñales, Aprilia, + 1.322

19° Oliveira, Aprilia, + 1.415

20° Augusto Fernández, KTM, + 1.781

21° Cal Crutchlow, Yamaha, + 1.856

22° Savadori, Aprilia, + 2.542

23° Pirro, Ducati, + 2.568

Test MotoGP di Sepang, martedì (6 febbraio):

1° Martin, Ducati, 1'57.951 min.

2° Acosta, KTM, + 0,269 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 0,277

4° Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5. Bastianini, Ducati, + 0,406

6° Viñales, Aprilia, + 0,519

7° Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8° Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9° Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10. Zarco, Honda, + 0,719

11° Rins, Yamaha, + 0,765

12° Binder, KTM, + 0,773

13° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14° Mir, Honda, + 0,790

15° Oliveira, Aprilia, + 0,799

16° Bagnaia, Ducati, + 0,862

17° Marini, Honda, + 1.018

18° Miller, KTM, + 1.097

19° Crutchlow, Yamaha, + 1.186

20° Nakagami, Honda, + 1.261

21° Augusto Fernández, KTM, + 1.592

22° Raúl Fernández, Aprilia, + 2.169

23° Pirro, Ducati, + 2.451