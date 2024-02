Brad Binder (KTM/3º): "Amanhã vai ser interessante"

Brad Binder interroga-se sobre o que aconteceu ontem à noite. Ontem terminou em 12º lugar, mas hoje conseguiu um tempo de manhã que lhe valeu o terceiro lugar na geral e que teria sido suficiente para a pole position no ano passado. "Hoje foi um dia MUITO melhor do que ontem! Senti-me bem logo de manhã. Fizemos um pequeno ataque cronometrado de manhã e isso resultou logo. Durante a tarde, jogámos com diferentes componentes aerodinâmicos. Infelizmente, ficámos sem tempo no final para experimentar a melhor configuração com os pneus novos. Isso está no programa de amanhã. Vai ser interessante". A propósito, isto será feito com o pneu dianteiro 2025, que alguns dos seus rivais já testaram hoje.

Como é que se sente o novo aero? "É preciso configurar a mota para que funcione. Simplesmente colocar uma ou outra variante não é suficiente para transformar a moto num foguetão." Brad pode dissipar um receio depois de hoje: "Não é que a RC16 seja fisicamente mais exigente de conduzir com o seu novo aero."

Então, será que já vimos todo o potencial da KTM hoje? Brad Binder nega: "Muitas das inovações que identificámos como boas hoje vão ser testadas amanhã com pneus novos. Nessa altura saberemos mais."

O companheiro de equipa Jack Miller está igualmente tranquilo quanto à direção geral da KTM: "Tentámos combinações diferentes e encontrámos algo de novo. A mota em si funciona muito bem. Chegámos à fase de afinação. Em suma, hoje foi mais um dia bom e produtivo. A maioria das inovações está a funcionar." Onde é que ainda existe potencial? "Estamos à procura de um pouco mais de aderência e um pouco mais de estabilidade na frente." A armada da KTM saiu com algumas carenagens visualmente muito diferentes. Que efeito é que tiveram? "Há várias variantes. O pessoal da fábrica desenvolveu-as como loucos! Algumas combinações eram muito boas em termos de aderência, mas tinham desvantagens em termos de estabilidade da frente. É preciso equilibrar isso".

Jack está tranquilamente otimista, tendo estabelecido a sua volta mais rápida em Sepang, "apesar de estar a rodar com uma combinação de peças que não me deu cem por cento de confiança." Os tempos por volta também não serão o foco no último dia de amanhã - mesmo que ainda haja pneus macios suficientes para ataques de tempo.

Mais uma vez, Miller confirma que a KTM RC16 2024 tem bons genes: "O feedback dos quatro pilotos é muito semelhante. A mota é fácil de compreender. Caso contrário, era frequente as nossas opiniões divergirem." As diferentes variantes de carenagem são tão diferentes quanto parecem? "Não tão selvagens. Há muitas variáveis, uma das quais se entrelaça com a outra. O truque agora é juntar o puzzle todo. É exatamente por isso que completámos tantas rondas."

Teste de MotoGP em Sepang, quarta-feira (7 de fevereiro):

1º Bastianini, Ducati, 1'57.134 min

2º Martin, Ducati, + 0,139 seg

3º Binder, KTM, + 0,193

4º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,312

5º Bagnaia, Ducati, + 0,335

6º Di Giannantonio, Ducati, + 0,485

7º Alex Márquez, Ducati, + 0,538

8º Acosta, KTM, + 0,592

9º Bezzecchi, Ducati, + 0,733

10º Mir, Honda, + 0,738

11º Quartararo, Yamaha, + 0,754

12º Zarco, Honda, + 0,877

13º Rins, Yamaha, + 0,976

14º Marc Márquez, Ducati, + 0,984

15º Miller, KTM, + 1,166

16º Nakagami, Honda, + 1.238

17º Marini, Honda, + 1,260

18º Viñales, Aprilia, + 1,322

19º Oliveira, Aprilia, + 1,415

20º Augusto Fernández, KTM, + 1,781

21º Cal Crutchlow, Yamaha, + 1,856

22º Savadori, Aprilia, + 2,542

23º Pirro, Ducati, + 2,568

Teste de MotoGP em Sepang, terça-feira (6 de fevereiro):

1º Martin, Ducati, 1'57.951 min

2º Acosta, KTM, + 0,269 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 0,277

4º Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5º Bastianini, Ducati, + 0,406

6º Viñales, Aprilia, + 0,519

7º Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8º Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9º Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10º Zarco, Honda, + 0,719

11º Rins, Yamaha, + 0,765

12º Binder, KTM, + 0,773

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14º Mir, Honda, + 0,790

15º Oliveira, Aprilia, + 0,799

16º Bagnaia, Ducati, + 0,862

17º Marini, Honda, + 1,018

18º Miller, KTM, + 1,097

19º Crutchlow, Yamaha, + 1,186

20º Nakagami, Honda, + 1,261

21º Augusto Fernández, KTM, + 1,592

22º Raúl Fernández, Aprilia, + 2,169

23º Pirro, Ducati, + 2,451