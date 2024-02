Bastianini (1.) : Aérodynamique meilleure sur 80% de la piste

Après la deuxième journée d'essais MotoGP à Sepang, les pilotes officiels Ducati Enea Bastianini (1er) et Pecco Bagnaia (5e) se sont montrés très satisfaits de la GP24 et des nouveautés testées, dont la mise à jour aéro.

Comme annoncé, les pilotes de la Desmosedici GP24 ont utilisé le nouveau package aérodynamique pour la première fois mercredi à Sepang. Alors que l'as Pramac Jorge Martin a réagi avec beaucoup de réserve, les pilotes d'usine Ducati-Lenovo voient un potentiel dans le carénage latéral "ground effect" plus bombé, avec une nette marche en plus des diffuseurs ("downwash ducts").

"Le nouvel aérodynamisme n'est pas mauvais", a révélé Enea Bastianini. "Je pense que c'est une bonne étape pour moi, de mon point de vue et de celui de Pecco, ça va. Jorge n'aime pas trop le carénage, probablement parce qu'il a un style de pilotage différent. Mais pour moi, il est meilleur que l'ancien carénage sur 80% de la piste".

"Le nouveau carénage a un très bon potentiel", a approuvé Bagnaia. "Nous devons cependant adapter les réglages pour améliorer encore un peu le feeling. En ce qui concerne les inquiétudes de Martin sur le fait que la moto soit plus lourde avec la mise à jour aéro, le champion du monde a répondu : "C'est différent de la version précédente. Le downforce est plus élevé, ce qui fait que l'inclinaison du wheelie est plus faible. Sur les freins en entrée de virage, on a l'impression que c'est un peu plus rigide, c'est vrai. Mais je pense que si vous travaillez avec les réglages, vous pouvez vous adapter et le potentiel est là", a-t-il affirmé.

Outre l'aérodynamique, les pilotes officiels Ducati ont testé un nouvel échappement lors de la deuxième journée des tests de Sepang. "L'échappement est aussi assez bon, mais je dois encore faire un test comparatif pour vraiment le confirmer", a déclaré Pecco à ce sujet. "Je me sens bien avec à peu près tout. Ce que nous avons le plus amélioré aujourd'hui, c'est le développement de la puissance, ce qui me rend très heureux".

Malgré un All Time Lap record en 1:57,134 min (réalisé avec la nouvelle aérodynamique et le nouvel échappement), la "Bestia" estime qu'il y a encore une marge d'amélioration : "Nous devons encore travailler un peu sur la première phase, quand on met les gaz, mais à part ça, la moto 2024 est vraiment bonne, elle était déjà meilleure lors du premier test à Valence. C'est un bon départ".

"Je me sens plus à l'aise sur la moto qu'il y a un an", a raconté le troisième du championnat du monde 2022, qui avait connu l'an dernier une première saison laborieuse en tant que pilote officiel Ducati, marquée par des blessures. "L'année dernière, tout était complètement nouveau pour moi - l'équipe, la moto, la façon de travailler dans l'équipe. Cette année, je sais mieux à quoi m'attendre. Aujourd'hui, j'ai très bien travaillé avec mon chef d'équipe [Marco Rigamonti], et avec le bon calme, car c'est aussi important. On a toujours la pression de faire un tour rapide, mais dans certains cas, il faut rester détendu, essayer une solution et rester concentré dessus".

Le vainqueur du GP de Malaisie de l'an dernier était pourtant sur le point de franchir le mur des 1'57 lors de son deuxième tour volant mercredi en fin d'après-midi. Mais il a ensuite été victime d'un dérapage de la roue avant au virage 5. "J'ai alors préféré rester calme", a déclaré Bastianini en souriant. "Il est désormais inutile de prendre de gros risques".

Mais si le temps reste sec lors de la troisième et dernière journée d'essais à Sepang, des temps de 1:56 sont tout à fait à portée de main. "Cela peut être possible", a déclaré Enea. "Mon objectif est de réaliser une belle chasse au chrono avant d'aller au Qatar. Mais cela dépendra aussi des conditions de piste. Il sera intéressant de voir si nous pourrons réaliser des temps de 1:56".

Bagnaia a ajouté : "Je suis impatient de voir ce qui se passera demain matin. Je pense que s'il ne pleut pas, nous verrons quelques temps de 1:56".

Test MotoGP de Sepang, mercredi (7 février) :

1. Bastianini, Ducati, 1:57.134 min

2. Martin, Ducati, + 0,139 sec

3. Binder, KTM, + 0,193

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,312

5. Bagnaia, Ducati, + 0,335

6. Di Giannantonio, Ducati, + 0,485

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,538

8. Acosta, KTM, + 0,592

9. Bezzecchi, Ducati, + 0,733

10. Mir, Honda, + 0,738

11. Quartararo, Yamaha, + 0,754

12. Zarco, Honda, + 0,877

13. Rins, Yamaha, + 0,976

14. Marc Márquez, Ducati, + 0,984

15. Miller, KTM, + 1,166

16. Nakagami, Honda, + 1,238

17. Marini, Honda, + 1,260

18. Viñales, Aprilia, + 1,322

19. Oliveira, Aprilia, + 1,415

20. Augusto Fernández, KTM, + 1,781

21. Cal Crutchlow, Yamaha, + 1,856

22. Savadori, Aprilia, + 2,542

23. Pirro, Ducati, + 2,568

Tests MotoGP de Sepang, mardi (6 février) :

1. Martin, Ducati, 1:57,951 min

2. Acosta, KTM, + 0,269 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,277

4. Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5. Bastianini, Ducati, + 0,406

6. Viñales, Aprilia, + 0,519

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9. Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10. Zarco, Honda, + 0,719

11. Rins, Yamaha, + 0,765

12. Binder, KTM, + 0,773

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14. Mir, Honda, + 0,790

15. Oliveira, Aprilia, + 0,799

16. Bagnaia, Ducati, + 0,862

17. Marini, Honda, + 1,018

18. Miller, KTM, + 1,097

19. Crutchlow, Yamaha, + 1,186

20. Nakagami, Honda, + 1,261

21. Augusto Fernández, KTM, + 1,592

22. Raúl Fernández, Aprilia, + 2,169

23e Pirro, Ducati, + 2,451