Bastianini (1°): Aerodinamica migliore sull'80% della pista

I piloti ufficiali Ducati Enea Bastianini (1°) e Pecco Bagnaia (5°) hanno espresso la loro soddisfazione per la GP24 e per le novità provate, compreso l'aggiornamento aerodinamico, dopo il secondo giorno di test MotoGP a Sepang.

Come annunciato, i piloti della Desmosedici GP24 sono scesi in pista per la prima volta mercoledì a Sepang con il nuovo pacchetto aerodinamico. Mentre l'asso del Pramac Jorge Martin ha reagito con molta cautela, i piloti della Casa di Ducati-Lenovo vedono un potenziale nella carenatura laterale "effetto suolo", più bombata e con uno scalino significativo, oltre ai diffusori ("downwash ducts").

"La nuova aerodinamica non è male", ha rivelato Enea Bastianini. "Penso che sia un buon passo per me, dal punto di vista mio e di Pecco va bene. A Jorge non piace molto la carenatura, probabilmente perché ha uno stile di guida diverso. Ma per me è meglio della vecchia carenatura sull'80% della pista".

"La nuova carenatura ha un ottimo potenziale", ha concordato Bagnaia. Ma dobbiamo adattare l'assetto per migliorare ancora un po' il feeling". In risposta alle preoccupazioni di Martin, secondo cui la moto è più ingombrante con l'aggiornamento dell'aerodinamica, il campione del mondo ha detto: "È diversa dalla versione precedente. La deportanza è maggiore, per questo la tendenza all'impennata è minore. È vero che i freni sono un po' più rigidi in entrata di curva. Ma credo che se si lavora con l'assetto, ci si può adattare e il potenziale c'è", ha sottolineato.

Oltre all'aerodinamica, i piloti Ducati hanno testato un nuovo scarico nel secondo giorno di test a Sepang. "Anche lo scarico è abbastanza buono, ma devo ancora fare un test di confronto per confermarlo", ha detto Pecco. "Mi trovo bene praticamente con tutto. La cosa che abbiamo migliorato di più oggi è stata l'erogazione della potenza, il che mi rende molto felice".

Nonostante il record sul giro di tutti i tempi di 1:57.134 minuti (ottenuto con la nuova aerodinamica e il nuovo scarico), la "Bestia" vede ancora margini di miglioramento: "Dobbiamo ancora lavorare un po' sulla prima fase quando si apre il gas, ma a parte questo la moto 2024 è davvero buona, era già migliore nel primo test di Valencia. È un buon inizio".

"Mi sento più a mio agio sulla moto rispetto a un anno fa", ha detto il bronzo del Campionato del Mondo 2022, che l'anno scorso ha vissuto una prima stagione difficile e costellata di infortuni come pilota Ducati. "L'anno scorso tutto era completamente nuovo per me: la squadra, la moto, il modo in cui il team lavorava. Quest'anno so meglio cosa aspettarmi. Oggi ho lavorato molto bene con il mio capo equipaggio [Marco Rigamonti] e con la giusta calma, perché anche questo è importante. Si ha sempre la pressione di fare un giro veloce, ma in alcuni casi bisogna rimanere rilassati, provare una soluzione e rimanere concentrati".

Il vincitore del GP della Malesia dello scorso anno è stato comunque sul punto di infrangere la barriera dell'1:57 nel suo secondo giro volante nel tardo pomeriggio di mercoledì. Tuttavia, ha avuto una sbandata sulla ruota anteriore alla curva 5. "Dopo di che, ho preferito rimanere in pista. "Dopo questo episodio, ho preferito mantenere la calma", ha sorriso Bastianini. "Non è necessario prendere grossi rischi ora".

Tuttavia, se il terzo e ultimo giorno di test a Sepang rimarrà asciutto, il tempo di 1:56 sarà sicuramente alla portata. "Potrebbe essere possibile", ha detto Enea. "Il mio obiettivo è quello di ottenere ottimi tempi prima di andare in Qatar. Ma dipende anche dalle condizioni della pista. Sarà interessante vedere se riusciremo a ottenere un tempo di 1'56".

Bagnaia ha aggiunto: "Non vedo l'ora che arrivi domani mattina. Credo che se non pioverà, vedremo qualche tempo di 1'56".

Test MotoGP di Sepang, mercoledì (7 febbraio):

1° Bastianini, Ducati, 1'57.134 min.

2° Martin, Ducati, +0,139 sec

3° Binder, KTM, + 0,193

4° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,312

5° Bagnaia, Ducati, + 0,335

6° Di Giannantonio, Ducati, + 0,485

7° Alex Márquez, Ducati, + 0,538

8° Acosta, KTM, + 0,592

9° Bezzecchi, Ducati, + 0,733

10° Mir, Honda, + 0,738

11° Quartararo, Yamaha, + 0,754

12° Zarco, Honda, + 0,877

13° Rins, Yamaha, + 0,976

14° Marc Márquez, Ducati, + 0,984

15° Miller, KTM, + 1,166

16° Nakagami, Honda, + 1.238

17° Marini, Honda, + 1.260

18° Viñales, Aprilia, + 1.322

19° Oliveira, Aprilia, + 1.415

20° Augusto Fernández, KTM, + 1.781

21° Cal Crutchlow, Yamaha, + 1.856

22° Savadori, Aprilia, + 2.542

23° Pirro, Ducati, + 2.568

Test MotoGP di Sepang, martedì (6 febbraio):

1° Martin, Ducati, 1'57.951 min.

2° Acosta, KTM, + 0,269 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 0,277

4° Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5. Bastianini, Ducati, + 0,406

6° Viñales, Aprilia, + 0,519

7° Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8° Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9° Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10. Zarco, Honda, + 0,719

11° Rins, Yamaha, + 0,765

12° Binder, KTM, + 0,773

13° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14° Mir, Honda, + 0,790

15° Oliveira, Aprilia, + 0,799

16° Bagnaia, Ducati, + 0,862

17° Marini, Honda, + 1.018

18° Miller, KTM, + 1.097

19° Crutchlow, Yamaha, + 1.186

20° Nakagami, Honda, + 1.261

21° Augusto Fernández, KTM, + 1.592

22° Raúl Fernández, Aprilia, + 2.169

23° Pirro, Ducati, + 2.451