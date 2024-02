Bastianini (1.º): Aerodinâmica melhor em 80% da pista

Os pilotos de fábrica da Ducati, Enea Bastianini (1º) e Pecco Bagnaia (5º), expressaram a sua satisfação com a GP24 e as novas características testadas, incluindo a atualização aerodinâmica, após o segundo dia de testes de MotoGP em Sepang.

Como anunciado, os pilotos da Desmosedici GP24 foram para a pista pela primeira vez na quarta-feira em Sepang com o novo pacote aerodinâmico. Enquanto o ás da Pramac, Jorge Martin, reagiu com muita cautela, os pilotos da fábrica Ducati-Lenovo vêem potencial na carenagem lateral de "efeito de solo" mais bulbosa, com um passo significativo para além dos difusores ("condutas de downwash").

"A nova aerodinâmica não é má", revelou Enea Bastianini. "Penso que é um bom passo para mim, do meu ponto de vista e do ponto de vista do Pecco está tudo bem. O Jorge não gosta muito da carenagem, provavelmente porque tem um estilo de condução diferente. Mas para mim é melhor do que a carenagem antiga em 80 por cento da pista."

"A nova carenagem tem um potencial muito bom", concordou Bagnaia. "Mas temos de adaptar a configuração para melhorar um pouco mais a sensação. Em resposta às preocupações de Martin de que a moto está mais pesada com a atualização aerodinâmica, o campeão do mundo disse: "É diferente da versão anterior. A força descendente é maior, e é por isso que a tendência para o wheelie é menor. É verdade que parece um pouco mais duro nos travões à entrada da curva. Mas acredito que se trabalharmos com a configuração, podemos adaptar-nos a ela - e o potencial está lá", sublinhou.

Para além da aerodinâmica, os pilotos da Ducati testaram um novo escape no segundo dia de testes em Sepang. "O escape também é bastante bom, mas ainda preciso de fazer um teste de comparação para o confirmar realmente," disse Pecco. "Sinto-me bem com quase tudo. O que mais melhorámos hoje foi a entrega de potência, o que me deixa muito contente."

Apesar do recorde histórico de volta de 1:57,134 minutos (alcançado com a nova aerodinâmica e o novo escape), a "Bestia" ainda vê espaço para melhorias: "Ainda precisamos de trabalhar um pouco na primeira fase quando se acelera, mas tirando isso a moto 2024 é muito boa, já estava melhor no primeiro teste em Valência. É um bom começo".

"Sinto-me mais confortável na moto do que há um ano", disse o medalhista de bronze do Campeonato do Mundo de 2022, que passou por uma primeira temporada difícil e atormentada por lesões como piloto de fábrica da Ducati no ano passado. "No ano passado, tudo era completamente novo para mim - a equipa, a moto, a forma como a equipa trabalhava. Este ano sei melhor o que esperar. Hoje trabalhei muito bem com o meu chefe de equipa [Marco Rigamonti] e com a calma certa, porque isso também é importante. Temos sempre a pressão de fazer uma volta rápida, mas em alguns casos temos de estar relaxados, tentar uma solução e mantermo-nos concentrados."

O vencedor do GP da Malásia do ano passado esteve, no entanto, à beira de quebrar a barreira do 1:57 na sua segunda volta rápida no final da tarde de quarta-feira. No entanto, ele teve uma derrapagem na roda dianteira na curva 5. "Depois disso, preferi manter-me calmo", sorriu Bastianini. "Não é necessário correr grandes riscos agora."

No entanto, se o tempo continuar seco no terceiro e último dia de testes em Sepang, os tempos de 1:56 estão definitivamente ao alcance. "Isso pode ser possível", disse Enea. "O meu objetivo é fazer grandes tempos antes de irmos para o Qatar. Mas isso também depende das condições da pista. Vai ser interessante ver se conseguimos fazer tempos de 1'56".

Bagnaia acrescentou: "Estou ansioso pela manhã de amanhã. Acho que se não chover, vamos ver alguns tempos de 1m56s."

Teste de MotoGP de Sepang, quarta-feira (7 de fevereiro):

1º Bastianini, Ducati, 1'57.134 min

2º Martin, Ducati, +0,139 seg.

3º Binder, KTM, +0,193

4º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,312

5º Bagnaia, Ducati, + 0,335

6º Di Giannantonio, Ducati, + 0,485

7º Alex Márquez, Ducati, + 0,538

8º Acosta, KTM, + 0,592

9º Bezzecchi, Ducati, + 0,733

10º Mir, Honda, + 0,738

11º Quartararo, Yamaha, + 0,754

12º Zarco, Honda, + 0,877

13º Rins, Yamaha, + 0,976

14º Marc Márquez, Ducati, + 0,984

15º Miller, KTM, + 1,166

16º Nakagami, Honda, + 1.238

17º Marini, Honda, + 1,260

18º Viñales, Aprilia, + 1,322

19º Oliveira, Aprilia, + 1,415

20º Augusto Fernández, KTM, + 1,781

21º Cal Crutchlow, Yamaha, + 1,856

22º Savadori, Aprilia, + 2,542

23º Pirro, Ducati, + 2,568

Teste de MotoGP em Sepang, terça-feira (6 de fevereiro):

1º Martin, Ducati, 1'57.951 min

2º Acosta, KTM, + 0,269 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 0,277

4º Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5º Bastianini, Ducati, + 0,406

6º Viñales, Aprilia, + 0,519

7º Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8º Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9º Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10º Zarco, Honda, + 0,719

11º Rins, Yamaha, + 0,765

12º Binder, KTM, + 0,773

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14º Mir, Honda, + 0,790

15º Oliveira, Aprilia, + 0,799

16º Bagnaia, Ducati, + 0,862

17º Marini, Honda, + 1,018

18º Miller, KTM, + 1,097

19º Crutchlow, Yamaha, + 1,186

20º Nakagami, Honda, + 1,261

21º Augusto Fernández, KTM, + 1,592

22º Raúl Fernández, Aprilia, + 2,169

23º Pirro, Ducati, + 2,451