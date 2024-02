Marc Márquez (Ducati/14º): Empezar a disfrutar

Marc Márquez (30) ha terminado la segunda jornada de entrenamientos en Sepang en P14. El español hasido unas cinco décimas más rápido en su mejor vuelta con la Ducati de Gresini que el martes, pero ha perdido algo menos de un segundo respecto al fabuloso mejor tiempo de Enea Bastianini.

"Hoy ha sido un día mucho mejor que ayer. Mehe sentidocómodo y he rodado mucho. Tal vez incluso demasiado, ¡72 vueltas! No sé cómo será mañana. Hoy sí que me he sentido así",sonríe el ocho veces campeón . "Al final, cuando me quedaba un neumático, decidí probarun sprint de diez vueltas . Queríahacerloyo mismo. Al final incluso fui más rápido con el tiempo. Eso demuestra que entiendo mejor la moto".

Sin embargo,Márquez es consciente: "Mi punto débil en este momento es el ataque cronometrado. Es elpunto más difícil para que el piloto entienda el neumático y la moto, porque sólo tienes dos vueltas enel fin de semana de carrera y dos horas después tienes dos intentos más .Todavía tengo mucho que aprender sobre la Ducati .Pero por lo demás ha sido un buen día".

En cuanto ala puesta a punto, MM93 dice: "Utilicé una puesta a punto básica de los otros pilotos de Ducati porque no queríaperderme en la puesta a punto. Era el mismo paquete con el que empecé ayer. Hoy ha funcionado mejor. Pero eso también significa que estoyempezando a entenderla moto . Ya estamos probando algunas cosas y mi técnico está intentando comprender mi estilo de pilotaje. Hemos hecho algunos cambios importantes en la moto, algunos han funcionado mejor, otros peor. Pero en general , mi configuración sigue siendo bastante estándar".

¿Y la mayor diferencia con Honda? "La deceleración sigue siendo diferente para mí con la Ducati. Pero no estoy perdiendo terreno en la zona de frenada , al contrario, estoy ganando terreno aquí en comparación con los demás. De momento sigo perdiendo terreno a la salida de las curvas rápidas.Aquí se necesita confianza en la moto . Engeneral sigo un poco rígido sobre la moto, pero hoy he empezado a disfrutar un poco máspilotando. Por eso quería hacereste stint de diez vueltas. Quizá me he pasado y lo notaré mañana, pero no pasa nada".

¿Qué espera Márquez para el jueves? "Mañana todo el mundo estarápersiguiendo tiempos. En una vuelta rápida todavía estoy súper lejos de los más rápidos. Eso también es normal , no es como en Valencia, donde enseguida estaba ahí arriba . Todavía tienes que entender las cosas nuevas. Es más fácil con un neumático usado ,además tienes unas 15 vueltas. Estoy planeando otra tanda larga después, pero aún tengo que comprobar cómo me sentiré (risas)".

Márquez nopuede más que estar de acuerdo conlos comentarios del recién llegado a Honda, Luca Marini, sobre el estilo de pilotaje en la Honda en comparación con la Ducati : "Escierto, utilizas el neumático trasero de forma completamente diferente en la Honda .Puedo confirmarlo. Yo todavía muevo la Ducati un poco como la Honda. En Valencia estaba bien, pero aquí no. Tengo que deshacerme del hábito de once años con la Honda. Cuando pilotas en ritmo, es más fácil porque tienes más tiempo, pero cuando estás atacando por tiempo, no piensas en ello, simplemente pilotas por instinto. En esas situaciones, vuelvo a caer en el patrón de la Honda, pero esa no es la mejor manera de pilotar la Ducati , pero eso llegará paso a paso".

Test de MotoGP en Sepang, miércoles (7 de febrero):

1º Bastianini, Ducati, 1'57.134 min

2º Martin, Ducati, + 0.139 seg.

3º Binder, KTM, + 0.193

4º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.312

5º Bagnaia, Ducati, + 0.335

6º Di Giannantonio, Ducati, + 0.485

7º Alex Márquez, Ducati, + 0.538

8º Acosta, KTM, + 0.592

9º Bezzecchi, Ducati, + 0.733

10º Mir, Honda, + 0.738

11º Quartararo, Yamaha, + 0.754

12º Zarco, Honda, + 0.877

13º Rins, Yamaha, + 0.976

14º Marc Márquez, Ducati, + 0.984

15º Miller, KTM, + 1.166

16º Nakagami, Honda, + 1.238

17º Marini, Honda, + 1.260

18º Viñales, Aprilia, + 1.322

19º Oliveira, Aprilia, + 1.415

20º Augusto Fernández, KTM, + 1.781

21º Cal Crutchlow, Yamaha, + 1.856

22º Savadori, Aprilia, + 2.542

23º Pirro, Ducati, + 2.568

Test MotoGP Sepang, martes (6 febrero):

1º Martin, Ducati, 1'57.951 min

2º Acosta, KTM, + 0.269 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 0.277

4º Di Giannantonio, Ducati, + 0.374

5º Bastianini, Ducati, + 0.406

6º Viñales, Aprilia, + 0.519

7º Alex Márquez, Ducati, + 0.591

8º Bezzecchi, Ducati, + 0.654

9º Marc Márquez, Ducati, + 0.670

10º Zarco, Honda, + 0.719

11º Rins, Yamaha, + 0.765

12º Binder, KTM, + 0.773

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.787

14º Mir, Honda, + 0.790

15º Oliveira, Aprilia, + 0.799

16º Bagnaia, Ducati, + 0.862

17º Marini, Honda, + 1.018

18º Miller, KTM, + 1.097

19º Crutchlow, Yamaha, + 1.186

20º Nakagami, Honda, + 1.261

21º Augusto Fernández, KTM, + 1.592

22º Raúl Fernández, Aprilia, + 2.169

23º Pirro, Ducati, + 2.451