Marc Márquez (Ducati/14e) : Commencer à apprécier

Marc Márquez, le nouveau pilote Gresini-Ducati, avait encore de nombreux devoirs à accomplir lors de la deuxième journée d'essais - et il a bouclé plus de tours que tous les autres. Mais lorsqu'il s'agit de faire preuve d'instinct, il retombe encore dans ses vieux travers.

Marc Márquez (30 ans) a terminé la deuxième journée d'essais à Sepang en 14e position. Au guidonde sa Ducati Gresini, l'Espagnol a réalisé son meilleur tour, soit environ cinq dixièmes de mieux que mardi, mais a perdu près d'une seconde sur le fabuleux meilleur temps d'Enea Bastianini.

"Aujourd'hui a été une bien meilleure journée qu'hier. Je me sentaisbien et j'ai beaucoup roulé. Peut-être même trop, 72 tours! Je ne sais pas comment ce sera demain. En tout cas, je l'ai ressenti aujourd'hui", a souri l'octuple champion. "A la fin, quand il me restait un pneu, j'ai décidé detenterun sprint de dix tours .C'est ce que je voulais faire.J'ai même accéléré avec le temps à la fin. Cela montre que je comprends mieux la moto".

Márquez est toutefois conscient que "mon point faible actuel est l'attaque au chrono. C'est le point le plus difficile pour le pilote pour comprendre le pneu et la moto, car on n'a que deux toursle week-end de la course , et deux heures plus tard, deux autres essais. Je dois encore apprendre sur la Ducati .Mais sinon, c'était une bonne journée".

Concernant les réglages, MM93 explique : "J'ai utilisé un réglage de base des autres pilotes Ducati, car je ne voulais pas me perdre dans les réglages. C'était le même package que celui avec lequel j'ai commencé hier. Aujourd'hui, cela a mieux fonctionné. Mais cela signifie aussi que je commence à voir clairdans la moto . Nous essayons déjà certaines choses et mon technicien essaie de comprendre mon style de pilotage. Nous avons fait quelques changements importants sur la moto, certains ont mieux fonctionné, d'autres moins bien. Mais en général , mes réglages sontencore assez standard".

Et la plus grande différence avec Honda ? "La décélération est toujours différente pour moi avec la Ducati. Mais je ne perds pas de terrain dans la zone de freinage - au contraire, j' y gagne même du terrain par rapport aux autres. Pour l'instant, j'en perds encore à la sortie des virages rapides.C'est là qu'il faut avoir confiance en la moto. Je suis encore un peu raide sur la moto en général, mais aujourd'hui j'ai commencé à apprécier un peu le pilotage. C'est pourquoi je voulais absolument faire ce relais de dix tours aujourd'hui . Peut-être que j'en ai trop fait et que je le sentirai demain, mais ce n'est pas grave".

Qu'attend Márquez pour jeudi ? "Demain matin, tout le monde va se lancer dansla chasse aux temps. Sur un tour volant, je suis encore super loin des gars les plus rapides. C'est normal , ce n 'est pas comme à Valence où j' étais dans le coup dupremier coup . Il faut encore comprendre les nouvelles choses. C'est plus facile avec un pneu usagé , et puis on a une quinzaine de tours. Je prévois un long run après, mais je dois encore vérifier comment je vais me sentir (rires)".

Márquezne peut qu'être d'accord avecles commentaires de Luca Marini, novice en Honda, sur le style de pilotage de la Honda par rapport à la Ducati : "C'est vrai que sur la Honda, on utilise le pneu arrière de manière totalement différente. Je peux le confirmer. Moi , je bouge encore un peu la Ducati comme la Honda. C'était encore correct à Valence, mais pas ici. Il faut que je me débarrasse de l'habitude que j'ai prise pendant onze ans sur la Honda. Quand on roule dans le rythme, c'est plus facile parce qu'on a plus de temps, mais quand on attaque le chrono, on ne réfléchit pas, on roule juste à l'instinct. Dans ces situations, je retombe dans le schéma de la Honda, mais ce n'est pas la meilleure façon de piloter la Ducati - mais cela vient maintenant pas à pas".

Test MotoGP de Sepang, mercredi (7 février) :

1. Bastianini, Ducati, 1:57,134 min

2. Martin, Ducati, + 0,139 sec

3. Binder, KTM, + 0,193

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,312

5. Bagnaia, Ducati, + 0,335

6. Di Giannantonio, Ducati, + 0,485

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,538

8. Acosta, KTM, + 0,592

9. Bezzecchi, Ducati, + 0,733

10. Mir, Honda, + 0,738

11. Quartararo, Yamaha, + 0,754

12. Zarco, Honda, + 0,877

13. Rins, Yamaha, + 0,976

14. Marc Márquez, Ducati, + 0,984

15. Miller, KTM, + 1,166

16. Nakagami, Honda, + 1,238

17. Marini, Honda, + 1,260

18. Viñales, Aprilia, + 1,322

19. Oliveira, Aprilia, + 1,415

20. Augusto Fernández, KTM, + 1,781

21. Cal Crutchlow, Yamaha, + 1,856

22. Savadori, Aprilia, + 2,542

23. Pirro, Ducati, + 2,568

Test MotoGP de Sepang, mardi (6 février) :

1. Martin, Ducati, 1:57,951 min

2. Acosta, KTM, + 0,269 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,277

4. Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5. Bastianini, Ducati, + 0,406

6. Viñales, Aprilia, + 0,519

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9. Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10. Zarco, Honda, + 0,719

11. Rins, Yamaha, + 0,765

12. Binder, KTM, + 0,773

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14. Mir, Honda, + 0,790

15. Oliveira, Aprilia, + 0,799

16. Bagnaia, Ducati, + 0,862

17. Marini, Honda, + 1,018

18. Miller, KTM, + 1,097

19. Crutchlow, Yamaha, + 1,186

20. Nakagami, Honda, + 1,261

21. Augusto Fernández, KTM, + 1,592

22. Raúl Fernández, Aprilia, + 2,169

23e Pirro, Ducati, + 2,451