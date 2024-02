Marc Márquez (Ducati/14°): Inizia a divertirsi

Marc Márquez (30) ha concluso la seconda giornata di test a Sepang in P14. Nel suo giro migliore in sella alla Ducati Gresini, lo spagnolo è stato di circa cinque decimi più veloce rispetto a martedì, ma ha perso poco meno di un secondo rispetto al favoloso miglior tempo di Enea Bastianini.

"Oggi è stata una giornata molto migliore di ieri. Misono sentitoa mio agio e ho girato molto. Forse anche troppo, 72 giri! Non so come sarà domani. Di sicuro oggi mi sentivo così ", hasorriso l'otto volte campione . " Alla fine, quando mi èrimasta una gomma, ho deciso diprovareuno sprint di dieci giri .Volevo farlo da solo. Alla fine sono persino diventato più veloce con il tempo. Questo dimostra che capisco meglio la moto".

Tuttavia,Márquez è consapevole: "Il mio punto debole al momento è il time attack. Questo èil punto più difficile per un pilota per capire il pneumatico e la moto, perché hai solo due girinel weekend di gara e due ore dopo hai altri due tentativi . Hoancora molto da imparare sulla Ducati .Ma per il resto è stata una buona giornata".

Per quanto riguarda l'assetto, MM93 dice: "Ho usato un assetto di base rispetto agli altri piloti Ducati perché non volevoperdermi nella messa a punto. Era lo stesso pacchetto con cui ho iniziato ieri. Oggi ha funzionato meglio. Ma questo significa anche che stoiniziando a capire lamoto : stiamo già provando alcune cose e il mio tecnico sta cercando di capire il mio stile di guida. Abbiamo apportato alcune modifiche importanti alla moto, alcune delle quali hanno funzionato meglio, altre peggio. Ma in generale , la mia configurazione èancora piuttosto standard".

E la differenza più grande rispetto alla Honda? "La decelerazione è ancora diversa per me con la Ducati. Ma non sto perdendo terreno nella zona di frenata - al contrario, sto guadagnando terreno rispetto agli altri. Al momento sto ancora perdendo terreno all'uscita delle curve veloci.Qui bisogna avere fiducia nella moto. In generale sono ancora un po' rigido sulla moto, ma oggi ho iniziato a divertirmi un po ' di più. Ecco perché volevo davvero farequesto stint di dieci giri oggi . Forse ho esagerato e domani ne risentirò, ma va bene così".

Cosa si aspetta Márquez per giovedì? "Domani mattina tutti andrannoa caccia di tempi. Nel giro lanciato sono ancora molto lontano dai più veloci. Anche questo è normale : non è come a Valencia, dove ero subitolassù . Devi ancora capire le cose nuove. È più facile con una gomma usata , ein più hai circa 15 giri. Ho in programma un altro long run dopo, ma devo ancora verificare come mi sentirò (ride)".

Márquez non può che essere d'accordo conle osservazioni fatte dal nuovo arrivato in Honda Luca Marini sullo stile di guida della Honda rispetto alla Ducati : "Èvero, con la Honda si usa la gomma posteriore in modo completamente diverso .Posso confermarlo. Io muovo ancora la Ducati un po' come la Honda. A Valencia andava bene, ma qui no. Devo liberarmi dell'abitudine di undici anni di Honda. Quando si guida con ritmo, è più facile perché si ha più tempo, ma quando si attacca per il tempo, non ci si pensa, si guida d'istinto. In queste situazioni, torno allo schema della Honda, ma non è il modo migliore di guidare la Ducati , ma questo avverrà passo dopo passo".

Test MotoGP di Sepang, mercoledì (7 febbraio):

1° Bastianini, Ducati, 1'57.134 min.

2° Martin, Ducati, + 0,139 sec.

3° Binder, KTM, + 0,193

4° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,312

5° Bagnaia, Ducati, + 0,335

6° Di Giannantonio, Ducati, + 0,485

7° Alex Márquez, Ducati, + 0,538

8° Acosta, KTM, + 0,592

9° Bezzecchi, Ducati, + 0,733

10° Mir, Honda, + 0,738

11° Quartararo, Yamaha, + 0,754

12° Zarco, Honda, + 0,877

13° Rins, Yamaha, + 0,976

14° Marc Márquez, Ducati, + 0,984

15° Miller, KTM, + 1,166

16° Nakagami, Honda, + 1.238

17° Marini, Honda, + 1.260

18° Viñales, Aprilia, + 1.322

19° Oliveira, Aprilia, + 1.415

20° Augusto Fernández, KTM, + 1.781

21° Cal Crutchlow, Yamaha, + 1.856

22° Savadori, Aprilia, + 2.542

23° Pirro, Ducati, + 2.568

