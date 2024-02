Marc Márquez (Ducati/14º): Começar a desfrutar

O estreante da Gresini Ducati, Marc Márquez, também teve muito trabalho de casa para fazer no segundo dia de testes - e completou mais voltas do que qualquer outro. Mas quando o instinto é necessário, ele continua a cair nos velhos padrões.

Marc Márquez (30) terminou o segundo dia de testes em Sepang em P14. O espanhol foi cerca de cinco décimos mais rápido na sua melhor volta com a Gresini Ducati do que na terça-feira, mas perdeu pouco menos de um segundo em relação ao fabuloso melhor tempo de Enea Bastianini.

"Hoje foi um dia muito melhor do que ontem. Senti-meconfortável e rodei muito. Talvez até demais, 72 voltas! Não sei como vai ser amanhã. Hoje senti-me muito bem",sorriu o oito vezes campeão . " No final, quando me restava um pneu, deciditentarum sprint de dez voltas .Só queria ser eu a fazê-lo. Até fiquei mais rápido com o tempo no final. Isso mostra que percebo melhor a mota".

No entanto,Márquez está ciente: "A minha fraqueza neste momento é o contrarrelógio. Este éo ponto mais difícil para o piloto compreender o pneu e a moto, porque só temos duas voltasno fim de semana de corrida e duas horas depois temos mais duas tentativas .Ainda tenho muito que aprender com a Ducati .Mas, de resto, foi um bom dia".

Relativamente à afinação, MM93 diz: "Usei uma afinação básica dos outros pilotos da Ducati porque não queria perder-mena afinação. Foi o mesmo pacote com que comecei ontem. Hoje funcionou melhor. Mas isso também significa que estou acomeçar a percebera moto , já estamos a experimentar algumas coisas e o meu técnico está a tentar perceber o meu estilo de condução. Fizemos algumas alterações importantes na mota, algumas das quais funcionaram melhor, outras pioraram. Mas, em geral , a minha configuração continua a ser bastante normal".

E a maior diferença em relação à Honda? "A desaceleração ainda é diferente para mim com a Ducati. Mas não estou a perder terreno na zona de travagem - pelo contrário, estou a ganhar terreno aqui em comparação com os outros. Neste momento, ainda estou a perder terreno à saída das curvas rápidas.Aqui é preciso ter confiança na mota . De um modogeral, ainda estou um pouco rígido na mota, mas hoje comecei a gostar um pouco mais deandar. Foi por isso que quis mesmo fazer esta sessão de dez voltas hoje . Se calhar exagerei e vou sentir isso amanhã, mas não faz mal."

O que é que Márquez espera para quinta-feira? "Todos vão andaratrás de temposamanhã de manhã . Numa volta de voo ainda estou muito longe dos mais rápidos. Isso também é normal - não é como em Valência, onde eu estava lá em cima logode cara. Ainda temos de perceber as coisas novas. É mais fácil com um pneu usado e,além disso, temos cerca de 15 voltas. Estou a planear outra corrida longa a seguir, mas ainda tenho de ver como me vou sentir (risos)."

Márquez sópode concordar comos comentários feitos pelo estreante da Honda, Luca Marini, sobre o estilo de pilotagem da Honda em comparação com a Ducati : "É verdade, usa-se o pneu traseiro de forma completamente diferente na Honda .Posso confirmar isso. Eu continuo amover a Ducati um pouco como a Honda. Foi bom em Valência, mas não aqui. Tenho de me livrar do hábito de onze anos na Honda. Quando se anda no ritmo, é mais fácil porque se tem mais tempo, mas quando se está a atacar por tempo, não se pensa nisso, apenas se anda por instinto. Nessassituações, volto ao padrão da Honda, mas essa não é a melhor forma de pilotar a Ducati - mas isso virá passo a passo."

Teste de MotoGP de Sepang, quarta-feira (7 de fevereiro):

1º Bastianini, Ducati, 1'57.134 min

2º Martin, Ducati, + 0,139 seg.

3º Binder, KTM, + 0,193

4º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,312

5º Bagnaia, Ducati, + 0,335

6º Di Giannantonio, Ducati, + 0,485

7º Alex Márquez, Ducati, + 0,538

8º Acosta, KTM, + 0,592

9º Bezzecchi, Ducati, + 0,733

10º Mir, Honda, + 0,738

11º Quartararo, Yamaha, + 0,754

12º Zarco, Honda, + 0,877

13º Rins, Yamaha, + 0,976

14º Marc Márquez, Ducati, + 0,984

15º Miller, KTM, + 1,166

16º Nakagami, Honda, + 1.238

17º Marini, Honda, + 1,260

18º Viñales, Aprilia, + 1,322

19º Oliveira, Aprilia, + 1,415

20º Augusto Fernández, KTM, + 1,781

21º Cal Crutchlow, Yamaha, + 1,856

22º Savadori, Aprilia, + 2,542

23º Pirro, Ducati, + 2,568

Teste de MotoGP em Sepang, terça-feira (6 de fevereiro):

1º Martin, Ducati, 1'57.951 min

2º Acosta, KTM, + 0,269 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 0,277

4º Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5º Bastianini, Ducati, + 0,406

6º Viñales, Aprilia, + 0,519

7º Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8º Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9º Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10º Zarco, Honda, + 0,719

11º Rins, Yamaha, + 0,765

12º Binder, KTM, + 0,773

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14º Mir, Honda, + 0,790

15º Oliveira, Aprilia, + 0,799

16º Bagnaia, Ducati, + 0,862

17º Marini, Honda, + 1,018

18º Miller, KTM, + 1,097

19º Crutchlow, Yamaha, + 1,186

20º Nakagami, Honda, + 1,261

21º Augusto Fernández, KTM, + 1,592

22º Raúl Fernández, Aprilia, + 2,169

23º Pirro, Ducati, + 2,451