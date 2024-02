Por las piezas aerodinámicas: Aprilia es pesada y se calienta

En el segundo de los tres días de entrenamientos en Sepang, Aleix Espargaró registró una mejora de más de un segundo, mientras que Viñales confirmó el tiempo e incluso fue unas milésimas de segundo más rápido. Ambos pilotos completaron más de 50 vueltas cada uno, lo que supone más del doble de la distancia de una carrera. Al final, los dos rodaron junto a Miguel Oliveira en un pelotón de tres pilotos.

La tendencia positiva en términos de aerodinámica continuó. "Estoy muy contento porque hemos podido hacer muchas comparaciones. Me estoy acostumbrando poco a poco a esta moto, el nivel y el potencial son definitivamente superiores, aunque todavía estamos rodando con la configuración de 2023. No hemos tenido tiempo de cambiarla porque estamos probando muchas configuraciones diferentes", comentó Aleix Espargaró.

Volvió a destacar las ventajas del nuevo paquete aerodinámico: "Me he divertido mucho, sobre todo en el vértice de las curvas hemos progresado mucho. La moto genera mucha carga aerodinámica, no sólo delante sino también detrás. Se comporta de manera muy diferente a la moto del año pasado. En realidad no me gusta tanto Sepang, el año pasado apenas pudimos mejorar los tiempos de 1:59 por vuelta. Ahora hemos marcado regularmente 1:58s e incluso algunos 1:57s. Esto demuestra que somos competitivos en una pista exigente, espero que siga siendo así".

Viñales también confirmó un aumento de confianza en el centro de las curvas, pero también tuvo un momento de susto: "Todavía no tengo las mejores sensaciones con la moto 2024, tenemos que seguir trabajando duro y encontrar la puesta a punto óptima. Una vez me equivoqué de dirección en una curva y perdí un poco el equilibrio, lo que me llevó a un pequeño highsider, pero eso forma parte del proceso de aprendizaje."

Espargaró reveló otro detalle: "La Aprilia es demasiado pesada, tiene problemas de peso. Esto se debe a las piezas aerodinámicas más amplias, que, según las primeras impresiones, tampoco solucionan del todo los problemas con el desarrollo del calor. "Todavía hace bastante calor para nosotros después de algunas vueltas, pero afortunadamente este problema sólo se hace relevante al final de la temporada, en Indonesia y Tailandia. Haremos una tanda larga el jueves para ver cómo se comporta el material".

Hay que recordar que durante las carreras con gran acumulación de calor, especialmente en Asia, se producían cada vez más defectos en Aprilia. Las primeras declaraciones de Espargaró confirman que este problema persiste.

Test de MotoGP en Sepang, miércoles (7 de febrero):

1º Bastianini, Ducati, 1'57.134 min

2º Martin, Ducati, +0.139 seg.

3º Binder, KTM, +0.193

4º Aleix Espargaró, Aprilia, +0.312

5º Bagnaia, Ducati, +0.335

6º Di Giannantonio, Ducati, + 0.485

7º Alex Márquez, Ducati, + 0.538

8º Acosta, KTM, + 0.592

9º Bezzecchi, Ducati, + 0.733

10º Mir, Honda, + 0.738

11º Quartararo, Yamaha, + 0.754

12º Zarco, Honda, + 0.877

13º Rins, Yamaha, + 0.976

14º Marc Márquez, Ducati, + 0.984

15º Miller, KTM, + 1.166

16º Nakagami, Honda, + 1.238

17º Marini, Honda, + 1.260

18º Viñales, Aprilia, + 1.322

19º Oliveira, Aprilia, + 1.415

20º Augusto Fernández, KTM, + 1.781

21º Cal Crutchlow, Yamaha, + 1.856

22º Savadori, Aprilia, + 2.542

23º Pirro, Ducati, + 2.568

Test MotoGP Sepang, martes (6 febrero):

1º Martin, Ducati, 1'57.951 min

2º Acosta, KTM, + 0.269 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 0.277

4º Di Giannantonio, Ducati, + 0.374

5º Bastianini, Ducati, + 0.406

6º Viñales, Aprilia, + 0.519

7º Alex Márquez, Ducati, + 0.591

8º Bezzecchi, Ducati, + 0.654

9º Marc Márquez, Ducati, + 0.670

10º Zarco, Honda, + 0.719

11º Rins, Yamaha, + 0.765

12º Binder, KTM, + 0.773

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.787

14º Mir, Honda, + 0.790

15º Oliveira, Aprilia, + 0.799

16º Bagnaia, Ducati, + 0.862

17º Marini, Honda, + 1.018

18º Miller, KTM, + 1.097

19º Crutchlow, Yamaha, + 1.186

20º Nakagami, Honda, + 1.261

21º Augusto Fernández, KTM, + 1.592

22º Raúl Fernández, Aprilia, + 2.169

23º Pirro, Ducati, + 2.451