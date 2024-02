A cause des pièces aéro : Aprilia est lourde et chauffe

Lors de la deuxième journée d'essais, les as du MotoGP Aleix Espargaro et Maverick Vinales ont également fourni un travail précieux à Sepang. Ils révèlent les points sur lesquels Aprilia doit travailler et ceux sur lesquels elle se sent bien armée.

Lors de la deuxième des trois journées d'essais à Sepang, Aleix Espargaro a enregistré une amélioration de plus d'une seconde, tandis que Vinales a confirmé ce temps en étant même plus rapide de quelques millièmes de seconde. Les deux pilotes ont bouclé plus de 50 tours chacun, soit plus du double de la distance d'une course. A la fin, ils ont roulé en trio avec Miguel Oliveira.

La tendance positive en matière d'aérodynamisme s'est poursuivie. "Je suis très satisfait car nous avons pu faire de nombreuses comparaisons. Je commence à m'habituer à cette moto, le niveau et le potentiel sont définitivement plus élevés, même si nous roulons toujours avec les réglages de 2023. Nous n'avons pas eu le temps de la changer car nous essayons tellement de configurations différentes", a commenté Aleix Espargaro.

Il a une nouvelle fois souligné les avantages du nouveau package aérodynamique : "Je me suis beaucoup amusé, nous avons fait des progrès considérables, en particulier au sommet des virages. La moto génère beaucoup d'appui, pas seulement à l'avant, mais aussi à l'arrière. Elle se comporte très différemment de la moto de l'année dernière. En fait, je n'aime pas trop Sepang, l'année dernière nous avons à peine réussi à faire des temps de 1:59. Maintenant, nous avons régulièrement réalisé des temps de 1:58 et même quelques 1:57. Cela montre que nous sommes compétitifs sur un circuit exigeant et j'espère que cela va continuer".

Vinales a également confirmé une confiance accrue au milieu des virages, mais il a aussi eu une frayeur : "Je n'ai pas encore le meilleur feeling avec la moto de 2024, nous devons continuer à travailler dur et trouver les réglages optimaux. Une fois, j'ai mal négocié un virage et j'ai perdu un peu l'équilibre, ce qui a entraîné un petit highsider, mais cela fait partie du processus d'apprentissage".

Espargaro a révélé un autre détail : "L'Aprilia est trop lourde, elle a des problèmes de poids. Cela est dû aux pièces aéro plus volumineuses qui, selon les premières impressions, ne résolvent pas non plus complètement les problèmes de chaleur. "Il fait toujours assez chaud pour nous après quelques tours, mais ce problème ne sera heureusement pertinent qu'en fin de saison, en Indonésie et en Thaïlande. Jeudi, nous ferons un long run pour voir comment le matériel se comporte".

Rappelons que lors de courses où la chaleur est très présente, notamment en Asie, les pannes se sont multipliées chez Aprilia. Les premières déclarations d'Espargaro confirment la persistance de ce problème.

Tests MotoGP de Sepang, mercredi (7 février) :

1. Bastianini, Ducati, 1:57,134 min

2. Martin, Ducati, + 0,139 sec

3. Binder, KTM, + 0,193

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,312

5. Bagnaia, Ducati, + 0,335

6. Di Giannantonio, Ducati, + 0,485

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,538

8. Acosta, KTM, + 0,592

9. Bezzecchi, Ducati, + 0,733

10. Mir, Honda, + 0,738

11. Quartararo, Yamaha, + 0,754

12. Zarco, Honda, + 0,877

13. Rins, Yamaha, + 0,976

14. Marc Márquez, Ducati, + 0,984

15. Miller, KTM, + 1,166

16. Nakagami, Honda, + 1,238

17. Marini, Honda, + 1,260

18. Viñales, Aprilia, + 1,322

19. Oliveira, Aprilia, + 1,415

20. Augusto Fernández, KTM, + 1,781

21. Cal Crutchlow, Yamaha, + 1,856

22. Savadori, Aprilia, + 2,542

23. Pirro, Ducati, + 2,568

Tests MotoGP de Sepang, mardi (6 février) :

1. Martin, Ducati, 1:57,951 min

2. Acosta, KTM, + 0,269 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,277

4. Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5. Bastianini, Ducati, + 0,406

6. Viñales, Aprilia, + 0,519

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9. Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10. Zarco, Honda, + 0,719

11. Rins, Yamaha, + 0,765

12. Binder, KTM, + 0,773

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14. Mir, Honda, + 0,790

15. Oliveira, Aprilia, + 0,799

16. Bagnaia, Ducati, + 0,862

17. Marini, Honda, + 1,018

18. Miller, KTM, + 1,097

19. Crutchlow, Yamaha, + 1,186

20. Nakagami, Honda, + 1,261

21. Augusto Fernández, KTM, + 1,592

22. Raúl Fernández, Aprilia, + 2,169

23. Pirro, Ducati, + 2,451