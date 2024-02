A causa delle parti aerodinamiche: Aprilia è pesante e si scalda

Nel secondo dei tre giorni di test a Sepang, Aleix Espargaro ha registrato un miglioramento di oltre un secondo, mentre Vinales ha confermato il tempo ed è stato addirittura più veloce di qualche millesimo di secondo. Entrambi i piloti hanno completato oltre 50 giri ciascuno, una distanza più che doppia rispetto a quella di una gara. Alla fine, i due hanno corso insieme a Miguel Oliveira in un gruppo di tre piloti.

La tendenza positiva in termini di aerodinamica è proseguita. "Sono molto contento perché siamo riusciti a fare molti confronti. Mi sto abituando gradualmente a questa moto, il livello e il potenziale sono decisamente superiori, anche se stiamo ancora guidando con l'assetto del 2023. Non abbiamo avuto il tempo di cambiarlo perché stiamo provando tante configurazioni diverse", ha commentato Aleix Espargaro.

Il pilota ha sottolineato ancora una volta i vantaggi del nuovo pacchetto aerodinamico: "Mi sono divertito molto, soprattutto in uscita di curva abbiamo fatto notevoli progressi. La moto genera molta deportanza, non solo all'anteriore ma anche al posteriore. Si comporta in modo molto diverso rispetto alla moto dell'anno scorso. In realtà Sepang non mi piace molto, l'anno scorso non riuscivamo quasi a migliorare il tempo sul giro di 1:59. Adesso abbiamo fatto regolarmente 1:58. Ora abbiamo fatto regolarmente 1:58 e anche qualche 1:57. Questo dimostra che siamo competitivi sul circuito. Questo dimostra che siamo competitivi su una pista impegnativa e spero che continui ad esserlo".

Vinales ha anche confermato un aumento di confidenza a centro curva, ma ha anche raccontato un momento di paura: "Non ho ancora un buon feeling con la moto 2024, dobbiamo continuare a lavorare sodo e trovare il setting ottimale. Una volta ho sbagliato una curva e ho perso un po' l'equilibrio, il che mi ha portato a un piccolo highsider, ma questo fa parte del processo di apprendimento".

Espargaro ha rivelato un altro dettaglio: "L'Aprilia è troppo pesante, ha problemi di peso. Questo è dovuto alle parti aerodinamiche più estese che, secondo le prime impressioni, non risolvono completamente i problemi di sviluppo del calore. "Il caldo si fa ancora sentire dopo qualche giro, ma fortunatamente questo problema diventa rilevante solo alla fine della stagione, in Indonesia e Thailandia. Giovedì faremo un long run per vedere come si comporta il materiale".

Va ricordato che durante le gare con elevato accumulo di calore, soprattutto in Asia, in Aprilia si sono verificati sempre più difetti. Le prime dichiarazioni di Espargaro confermano che il problema persiste.

Test MotoGP di Sepang, mercoledì (7 febbraio):

1° Bastianini, Ducati, 1'57.134 min.

2° Martin, Ducati, +0,139 sec

3° Binder, KTM, + 0,193

4° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,312

5° Bagnaia, Ducati, + 0,335

6° Di Giannantonio, Ducati, + 0,485

7° Alex Márquez, Ducati, + 0,538

8° Acosta, KTM, + 0,592

9° Bezzecchi, Ducati, + 0,733

10° Mir, Honda, + 0,738

11° Quartararo, Yamaha, + 0,754

12° Zarco, Honda, + 0,877

13° Rins, Yamaha, + 0,976

14° Marc Márquez, Ducati, + 0,984

15° Miller, KTM, + 1,166

16° Nakagami, Honda, + 1.238

17° Marini, Honda, + 1.260

18° Viñales, Aprilia, + 1.322

19° Oliveira, Aprilia, + 1.415

20° Augusto Fernández, KTM, + 1.781

21° Cal Crutchlow, Yamaha, + 1.856

22° Savadori, Aprilia, + 2.542

23° Pirro, Ducati, + 2.568

Test MotoGP di Sepang, martedì (6 febbraio):

1° Martin, Ducati, 1'57.951 min.

2° Acosta, KTM, + 0,269 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 0,277

4° Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5. Bastianini, Ducati, + 0,406

6° Viñales, Aprilia, + 0,519

7° Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8° Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9° Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10. Zarco, Honda, + 0,719

11° Rins, Yamaha, + 0,765

12° Binder, KTM, + 0,773

13° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14° Mir, Honda, + 0,790

15° Oliveira, Aprilia, + 0,799

16° Bagnaia, Ducati, + 0,862

17° Marini, Honda, + 1.018

18° Miller, KTM, + 1.097

19° Crutchlow, Yamaha, + 1.186

20° Nakagami, Honda, + 1.261

21° Augusto Fernández, KTM, + 1.592

22° Raúl Fernández, Aprilia, + 2.169

23° Pirro, Ducati, + 2.451