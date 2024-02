Por causa das peças aerodinâmicas: A Aprilia é pesada e aquece

Os ases do MotoGP Aleix Espargaro e Maverick Vinales também fizeram um trabalho valioso no segundo dia de testes em Sepang. Eles revelam o que a Aprilia precisa de trabalhar e onde sentem que estão bem equipados.

No segundo de três dias de testes em Sepang, Aleix Espargaro registou uma melhoria de mais de um segundo, enquanto Vinales confirmou o tempo e foi mesmo alguns milésimos de segundo mais rápido. Ambos os pilotos completaram mais de 50 voltas cada, o que é mais do dobro da distância de uma corrida. No final, os dois rodaram em conjunto com Miguel Oliveira num pelotão de três pilotos.

A tendência positiva em termos de aerodinâmica manteve-se. "Estou muito contente porque pudemos fazer muitas comparações. Estou a habituar-me gradualmente a esta moto, o nível e o potencial são definitivamente superiores, embora ainda estejamos a rodar com a configuração de 2023. Não tivemos tempo de a alterar porque estamos a experimentar muitas configurações diferentes", comentou Aleix Espargaro.

Mais uma vez, ele enfatizou as vantagens do novo pacote aerodinâmico: "Diverti-me muito, especialmente no ápice das curvas, fizemos progressos significativos. A moto gera muita força descendente, não só na frente mas também na traseira. Tem um comportamento muito diferente da mota do ano passado. Na verdade, não gosto muito de Sepang, no ano passado quase não conseguimos melhorar os tempos por volta de 1:59. Agora temos feito regularmente 1:58s e até alguns 1:57s. Isto mostra que somos competitivos numa pista exigente - espero que continue assim."

Vinales também confirmou um aumento de confiança no centro das curvas, mas também teve um momento assustador para relatar: "Ainda não tenho a melhor sensação com a moto 2024, temos de continuar a trabalhar arduamente e encontrar a melhor afinação. Uma vez enganei-me numa curva e perdi um pouco o equilíbrio, o que me levou a uma pequena queda, mas isso faz parte do processo de aprendizagem."

Espargaro revelou outro pormenor: "A Aprilia é demasiado pesada, tem problemas de peso. Isto deve-se às peças aerodinâmicas mais extensas, que, de acordo com as primeiras impressões, também não resolvem completamente os problemas com o desenvolvimento do calor. "Ainda fica bastante quente para nós após algumas voltas, mas felizmente este problema só se torna relevante no final da época, na Indonésia e na Tailândia. Vamos fazer uma longa corrida na quinta-feira para ver como o material se comporta".

Recorde-se que durante as corridas com elevada acumulação de calor, especialmente na Ásia, foram surgindo cada vez mais defeitos na Aprilia. As declarações iniciais de Espargaro confirmam que este problema persiste.

Teste de MotoGP em Sepang, quarta-feira (7 de fevereiro):

1º Bastianini, Ducati, 1'57.134 min

2º Martin, Ducati, +0,139 seg

3º Binder, KTM, +0,193

4º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,312

5º Bagnaia, Ducati, + 0,335

6º Di Giannantonio, Ducati, + 0,485

7º Alex Márquez, Ducati, + 0,538

8º Acosta, KTM, + 0,592

9º Bezzecchi, Ducati, + 0,733

10º Mir, Honda, + 0,738

11º Quartararo, Yamaha, + 0,754

12º Zarco, Honda, + 0,877

13º Rins, Yamaha, + 0,976

14º Marc Márquez, Ducati, + 0,984

15º Miller, KTM, + 1,166

16º Nakagami, Honda, + 1.238

17º Marini, Honda, + 1,260

18º Viñales, Aprilia, + 1,322

19º Oliveira, Aprilia, + 1,415

20º Augusto Fernández, KTM, + 1,781

21º Cal Crutchlow, Yamaha, + 1,856

22º Savadori, Aprilia, + 2,542

23º Pirro, Ducati, + 2,568

Teste de MotoGP em Sepang, terça-feira (6 de fevereiro):

1º Martin, Ducati, 1'57.951 min

2º Acosta, KTM, + 0,269 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 0,277

4º Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5º Bastianini, Ducati, + 0,406

6º Viñales, Aprilia, + 0,519

7º Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8º Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9º Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10º Zarco, Honda, + 0,719

11º Rins, Yamaha, + 0,765

12º Binder, KTM, + 0,773

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14º Mir, Honda, + 0,790

15º Oliveira, Aprilia, + 0,799

16º Bagnaia, Ducati, + 0,862

17º Marini, Honda, + 1,018

18º Miller, KTM, + 1,097

19º Crutchlow, Yamaha, + 1,186

20º Nakagami, Honda, + 1,261

21º Augusto Fernández, KTM, + 1,592

22º Raúl Fernández, Aprilia, + 2,169

23º Pirro, Ducati, + 2,451