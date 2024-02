Joan Mír (Honda, 10º): "Todavía lejos"

Como ayer, los pilotos de Honda Joan Mír, Luca Marini, Johann Zarco y Takaaki Nakagami se animaron a ahorrar vueltas. Mír ha completado 39 vueltas, Zarco y Marini 41, Nakagami 37. El récord del segundo día: Marc Márquez con 72. Comparado con el primer día de pruebas, la punta de lanza Mír ha encontrado hoy casi un segundo completo: "Ayer probamos muchas cosas y las verificamos por la tarde. Hoy nos hemos basado en eso y el resultado ha sido que he podido mejorar significativamente mi tiempo por vuelta. Eso demuestra el potencial. Pero la verdad es también: En general, todavía estamos muy lejos".

En términos de velocidad punta, Honda ya no tiene que esconderse de los demás fabricantes. Luca Marini y Joan Mír estuvieron a la altura de Ducati con 336,4 km/h. Líder aquí: Quartararo con 338,5 km/h (y poca aerodinámica en su Yamaha en comparación con la competencia). Joan Mír relativiza la importancia de la velocidad punta pura: "Nos faltan otras cosas. Si cambias una cosa -como el motor en este caso concreto- también tienes que equilibrar el resto. Mañana empezaremos a trabajar en detalles que deberían añadir una o dos décimas".

¿Qué opina de la afirmación de su neo-colega Luca Marini de que la debilidad de Honda se nota especialmente con neumáticos usados? "Creo que depende de la pista. La diferencia entre Valencia en invierno y el calor aquí en Malasia es enorme. Algunos problemas se notan más aquí. Para mí, el tema de los neumáticos no es nuevo. Ya lo hemos paliado en comparación con el pasado, pero sigue ahí".

Al igual que Marini, Mír también pide paciencia a todos los aficionados de Honda: "No se puede esperar pasar de la moto más lenta a la más rápida del grupo en un solo set. No funciona así. Nuestro primer objetivo tiene que ser un top 10 consistente, seguido del top 5, luego podios y victorias. Es un proceso".

Al mismo tiempo, ve Sepang como un lugar positivo para determinar dónde estamos: "En el pasado, hemos sufrido aquí en particular, como en todas partes en pistas con poco agarre. El año pasado, fui la Honda más rápida en la calificación de Malasia con un 1:58.4 y me jugaba la vida. Con la nueva moto, hoy he conseguido 1:57.8 casi desde parado, lo que demuestra que vamos por el buen camino, y eso que aún no hemos desarrollado todo nuestro potencial".

El español cree que los mejores tiempos no son sólo culpa de la moto que le ha dado Honda: "Tengo que trabajar en mí mismo y entender junto con mi equipo lo que se necesita para hacer funcionar la moto y encontrar las últimas décimas que hay en este paquete." Joan amortigua de inmediato cualquier optimismo exuberante: "Aunque la exprimamos al máximo, seguiremos muy lejos de la cabeza". Y termina salomónico: "El 50% de las mejoras tienen que venir de Honda, yo tengo que encontrar la segunda mitad".

Test MotoGP Sepang, miércoles (7 febrero):

1º Bastianini, Ducati, 1'57.134 min

2º Martin, Ducati, + 0.139 seg

3º Binder, KTM, + 0.193

4º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.312

5º Bagnaia, Ducati, + 0.335

6º Di Giannantonio, Ducati, + 0.485

7º Alex Márquez, Ducati, + 0.538

8º Acosta, KTM, + 0.592

9º Bezzecchi, Ducati, + 0.733

10º Mir, Honda, + 0.738

11º Quartararo, Yamaha, + 0.754

12º Zarco, Honda, + 0.877

13º Rins, Yamaha, + 0.976

14º Marc Márquez, Ducati, + 0.984

15º Miller, KTM, + 1.166

16º Nakagami, Honda, + 1.238

17º Marini, Honda, + 1.260

18º Viñales, Aprilia, + 1.322

19º Oliveira, Aprilia, + 1.415

20º Augusto Fernández, KTM, + 1.781

21º Cal Crutchlow, Yamaha, + 1.856

22º Savadori, Aprilia, + 2.542

23º Pirro, Ducati, + 2.568

Test MotoGP Sepang, martes (6 febrero):

1º Martin, Ducati, 1'57.951 min

2º Acosta, KTM, + 0.269 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 0.277

4º Di Giannantonio, Ducati, + 0.374

5º Bastianini, Ducati, + 0.406

6º Viñales, Aprilia, + 0.519

7º Alex Márquez, Ducati, + 0.591

8º Bezzecchi, Ducati, + 0.654

9º Marc Márquez, Ducati, + 0.670

10º Zarco, Honda, + 0.719

11º Rins, Yamaha, + 0.765

12º Binder, KTM, + 0.773

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.787

14º Mir, Honda, + 0.790

15º Oliveira, Aprilia, + 0.799

16º Bagnaia, Ducati, + 0.862

17º Marini, Honda, + 1.018

18º Miller, KTM, + 1.097

19º Crutchlow, Yamaha, + 1.186

20º Nakagami, Honda, + 1.261

21º Augusto Fernández, KTM, + 1.592

22º Raúl Fernández, Aprilia, + 2.169

23º Pirro, Ducati, + 2.451