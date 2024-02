Joan Mír (Honda, 10e) : "Encore loin"

Le pilote officiel Repsol Joan Mír a été le plus rapide sur Honda lors de la deuxième journée d'essais et s'est classé dans le top 10. L'Espagnol ne pense toutefois pas qu'il soit réaliste de se battre bien plus haut dans un avenir proche.

Comme hier, les pilotes Honda Joan Mír, Luca Marini, Johann Zarco et Takaaki Nakagami ont été invités à économiser des tours. Mír a effectué 39 tours, Zarco et Marini 41, Nakagami 37. Record du jour 2 : Marc Márquez avec 72. Par rapport au premier jour de test, le fer de lance Mír a trouvé aujourd'hui presque une seconde pleine : "Hier, nous avons essayé beaucoup de choses et les avons vérifiées l'après-midi. Aujourd'hui, nous nous sommes basés là-dessus et le résultat a été que j'ai pu améliorer mon temps au tour de manière significative. Cela montre le potentiel. Mais la vérité est aussi que, dans l'ensemble, nous sommes encore loin".

En ce qui concerne la vitesse de pointe, Honda n'a plus à se cacher des autres constructeurs. Luca Marini et Joan Mír étaient au niveau de la Ducati avec 336,4 km/h. Leader ici : Quartararo avec 338,5 km/h (et peu d'aérodynamisme sur sa Yamaha par rapport à la concurrence). Joan Mír relativise l'importance de la vitesse maximale pure : "Pour cela, nous manquons dans d'autres domaines. Quand on change une chose - comme le moteur dans ce cas précis - il faut aussi équilibrer le reste. Demain, nous commencerons à travailler sur des détails qui devraient permettre de gagner un ou deux dixièmes".

Que pense-t-il de la déclaration de son néo-collègue Luca Marini, selon laquelle la faiblesse de Honda se fait clairement sentir, surtout avec des pneus usagés ? "Je pense que cela dépend de la piste. La différence entre Valence en hiver et la chaleur ici en Malaisie est énorme. Certains problèmes sont plus perceptibles ici. Pour moi, la question des pneus n'est pas nouvelle. Nous l'avons déjà atténué par rapport au passé, mais il est toujours présent".

Tout comme Marini, Mír exhorte tous les fans de Honda à la patience : "On ne peut pas espérer passer de la moto la plus lente à la plus rapide du peloton en un seul set. Cela ne fonctionne pas ainsi. Notre premier objectif doit être un top 10 constant, puis les cinq premiers, enfin les podiums et les victoires. C'est un processus".

En même temps, il voit Sepang comme un endroit positif pour déterminer sa position : "Par le passé, nous avons particulièrement souffert ici, comme partout sur les circuits à faible adhérence. L'an dernier, j'ai été le plus rapide sur Honda en qualifications en Malaisie avec un temps de 1:58,4, et j'y ai couru pour ma vie. Aujourd'hui, avec la nouvelle moto, j'arrive à faire 1:57,8 presque au pied levé, ce qui montre déjà que nous sommes sur la bonne voie - alors que nous n'avons pas encore exploité tout notre potentiel".

L'Espagnol estime que de meilleurs temps au tour ne sont pas uniquement dus à la moto que Honda lui a fournie : "Je dois travailler sur moi-même et comprendre, avec mon équipe, ce qu'il faut pour faire travailler la moto et trouver les derniers dixièmes qui se trouvent dans ce package". Joan tempère aussitôt un optimisme débordant : "Même si nous parvenons à tout extraire, nous serons toujours loin de la tête". Et de conclure de manière salomonique : "50 pour cent des améliorations doivent venir de Honda, je dois trouver la deuxième moitié".

Test MotoGP de Sepang, mercredi (7 février) :

1. Bastianini, Ducati, 1:57,134 min

2. Martin, Ducati, + 0,139 sec

3. Binder, KTM, + 0,193

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,312

5. Bagnaia, Ducati, + 0,335

6. Di Giannantonio, Ducati, + 0,485

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,538

8. Acosta, KTM, + 0,592

9. Bezzecchi, Ducati, + 0,733

10. Mir, Honda, + 0,738

11. Quartararo, Yamaha, + 0,754

12. Zarco, Honda, + 0,877

13. Rins, Yamaha, + 0,976

14. Marc Márquez, Ducati, + 0,984

15. Miller, KTM, + 1,166

16. Nakagami, Honda, + 1,238

17. Marini, Honda, + 1,260

18. Viñales, Aprilia, + 1,322

19. Oliveira, Aprilia, + 1,415

20. Augusto Fernández, KTM, + 1,781

21. Cal Crutchlow, Yamaha, + 1,856

22. Savadori, Aprilia, + 2,542

23. Pirro, Ducati, + 2,568

Tests MotoGP de Sepang, mardi (6 février) :

1. Martin, Ducati, 1:57,951 min

2. Acosta, KTM, + 0,269 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,277

4. Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5. Bastianini, Ducati, + 0,406

6. Viñales, Aprilia, + 0,519

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9. Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10. Zarco, Honda, + 0,719

11. Rins, Yamaha, + 0,765

12. Binder, KTM, + 0,773

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14. Mir, Honda, + 0,790

15. Oliveira, Aprilia, + 0,799

16. Bagnaia, Ducati, + 0,862

17. Marini, Honda, + 1,018

18. Miller, KTM, + 1,097

19. Crutchlow, Yamaha, + 1,186

20. Nakagami, Honda, + 1,261

21. Augusto Fernández, KTM, + 1,592

22. Raúl Fernández, Aprilia, + 2,169

23. Pirro, Ducati, + 2,451