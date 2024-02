Joan Mír (Honda, 10°): "Ancora lontano".

Il pilota Repsol works Joan Mír è stato il più veloce tra le Honda nel secondo giorno di test ed è entrato nella top 10, ma lo spagnolo non pensa che sia realistico che possa lottare molto più in alto nel prossimo futuro.

Come ieri, i piloti Honda Joan Mír, Luca Marini, Johann Zarco e Takaaki Nakagami sono stati incoraggiati a risparmiare giri. Mír ha completato 39 giri, Zarco e Marini 41, Nakagami 37. Il record del secondo giorno: Marc Márquez con 72. Rispetto al primo giorno di test, la punta di diamante Mír ha trovato quasi un secondo pieno oggi: "Ieri abbiamo provato molte cose e le abbiamo verificate nel pomeriggio. Oggi ci siamo basati su questo e il risultato è stato che sono riuscito a migliorare significativamente il mio tempo sul giro. Questo dimostra il potenziale. Ma la verità è che nel complesso siamo ancora lontani".

In termini di velocità massima, la Honda non deve più nascondersi dagli altri costruttori. Luca Marini e Joan Mír erano alla pari con la Ducati con 336,4 km/h. In questo caso, il leader è Quartararo con 338,5 km/h: Quartararo con 338,5 km/h (e poca aerodinamica sulla sua Yamaha rispetto alla concorrenza). Joan Mír relativizza l'importanza della velocità massima pura: "Siamo carenti in altre aree. Se cambi una cosa, come il motore in questo caso particolare, devi anche bilanciare il resto. Domani inizieremo a lavorare sui dettagli che dovrebbero aggiungere un decimo o due".

Cosa pensa della dichiarazione del suo neo-collega Luca Marini, secondo il quale la debolezza della Honda è particolarmente evidente con le gomme usate? "Penso che dipenda dalla pista. La differenza tra Valencia in inverno e il caldo qui in Malesia è enorme. Alcuni problemi sono più evidenti qui. Per me, il problema delle gomme non è nuovo. Abbiamo già attenuato il problema rispetto al passato, ma è ancora presente".

Come Marini, anche Mír esorta tutti i tifosi della Honda ad avere pazienza: "Non si può pensare di passare dalla moto più lenta a quella più veloce in un solo set. Non funziona così. Il nostro primo obiettivo deve essere una costante top 10, seguita dalla top 5, poi dai podi e dalle vittorie. È un processo".

Allo stesso tempo, vede Sepang come un luogo positivo per determinare la nostra posizione: "In passato, abbiamo sofferto in particolare qui, come ovunque su piste con poca aderenza. L'anno scorso, in Malesia, sono stato il più veloce della Honda nelle qualifiche con un 1:58.4 e stavo guidando per la mia vita. Con la nuova moto, oggi sono riuscito a fare 1:57.8 quasi partendo da fermo, il che dimostra che siamo sulla strada giusta - e non abbiamo ancora realizzato tutto il nostro potenziale".

Lo spagnolo è convinto che i tempi migliori non siano solo colpa della moto che la Honda gli ha messo a disposizione: "Devo lavorare su me stesso e capire insieme al mio equipaggio cosa serve per far funzionare la moto e trovare gli ultimi decimi che ci sono in questo pacchetto". Joan smorza subito ogni esuberante ottimismo: "Anche se riusciamo a spremere tutto il possibile, saremo ancora molto lontani dalla vetta". E conclude in modo salomonico: "Il 50% dei miglioramenti deve venire dalla Honda, io devo trovare la seconda metà".

Test MotoGP di Sepang, mercoledì (7 febbraio):

1° Bastianini, Ducati, 1'57.134 min.

2° Martin, Ducati, + 0,139 sec.

3° Binder, KTM, + 0,193

4° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,312

5° Bagnaia, Ducati, + 0,335

6° Di Giannantonio, Ducati, + 0,485

7° Alex Márquez, Ducati, + 0,538

8° Acosta, KTM, + 0,592

9° Bezzecchi, Ducati, + 0,733

10° Mir, Honda, + 0,738

11° Quartararo, Yamaha, + 0,754

12° Zarco, Honda, + 0,877

13° Rins, Yamaha, + 0,976

14° Marc Márquez, Ducati, + 0,984

15° Miller, KTM, + 1,166

16° Nakagami, Honda, + 1.238

17° Marini, Honda, + 1.260

18° Viñales, Aprilia, + 1.322

19° Oliveira, Aprilia, + 1.415

20° Augusto Fernández, KTM, + 1.781

21° Cal Crutchlow, Yamaha, + 1.856

22° Savadori, Aprilia, + 2.542

23° Pirro, Ducati, + 2.568

Test MotoGP di Sepang, martedì (6 febbraio):

1° Martin, Ducati, 1'57.951 min.

2° Acosta, KTM, + 0,269 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 0,277

4° Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5. Bastianini, Ducati, + 0,406

6° Viñales, Aprilia, + 0,519

7° Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8° Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9° Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10. Zarco, Honda, + 0,719

11° Rins, Yamaha, + 0,765

12° Binder, KTM, + 0,773

13° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14° Mir, Honda, + 0,790

15° Oliveira, Aprilia, + 0,799

16° Bagnaia, Ducati, + 0,862

17° Marini, Honda, + 1.018

18° Miller, KTM, + 1.097

19° Crutchlow, Yamaha, + 1.186

20° Nakagami, Honda, + 1.261

21° Augusto Fernández, KTM, + 1.592

22° Raúl Fernández, Aprilia, + 2.169

23° Pirro, Ducati, + 2.451