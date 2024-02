Joan Mír (Honda, 10º): "Ainda estamos longe"

O piloto da Repsol Works, Joan Mír, foi o mais rápido da Honda no segundo dia de testes e entrou no top 10, mas o espanhol não acredita que seja realista estar a lutar muito mais à frente no futuro próximo.

Tal como ontem, os pilotos da Honda Joan Mír, Luca Marini, Johann Zarco e Takaaki Nakagami foram encorajados a poupar voltas. Mír completou 39 voltas, Zarco e Marini 41, Nakagami 37. O recorde do segundo dia: Marc Márquez com 72. Em comparação com o primeiro dia de testes, o ponta de lança Mír encontrou quase um segundo inteiro hoje: "Ontem tentámos muitas coisas e verificámo-las à tarde. Hoje continuámos a trabalhar nisso e o resultado foi que consegui melhorar significativamente o meu tempo por volta. Isso mostra o potencial. Mas a verdade também é: no geral, ainda estamos muito longe."

Em termos de velocidade máxima, a Honda já não tem de se esconder dos outros fabricantes. Luca Marini e Joan Mír estavam a par da Ducati com 336,4 km/h. Líder aqui: Quartararo com 338,5 km/h (e pouca aerodinâmica na sua Yamaha em comparação com a concorrência). Joan Mír relativiza a importância da velocidade máxima pura: "Estamos a falhar noutras áreas. Se mudarmos uma coisa - como o motor, neste caso em particular - também temos de equilibrar o resto. Amanhã vamos começar a trabalhar em pormenores que devem acrescentar um ou dois décimos".

O que é que ele pensa da afirmação do seu neo-colega Luca Marini de que a fraqueza da Honda é particularmente notória com pneus usados? "Penso que depende da pista. A diferença entre Valência no inverno e o calor aqui na Malásia é enorme. Alguns problemas são mais visíveis aqui. Para mim, a questão dos pneus não é nova. Já o atenuámos em comparação com o passado, mas continua a existir."

Tal como Marini, Mír também pede a todos os fãs da Honda que sejam pacientes: "Não se pode esperar passar da moto mais lenta para a mais rápida do pelotão num só conjunto. Não é assim que funciona. O nosso primeiro objetivo tem de ser um consistente top 10, seguido do top 5, depois pódios e vitórias. É um processo".

Ao mesmo tempo, ele vê Sepang como um local positivo para determinar a nossa posição: "No passado, sofremos aqui em particular - como em todo o lado em pistas com pouca aderência. No ano passado, fui o mais rápido da Honda na qualificação da Malásia com 1:58.4 e estava a lutar pela minha vida. Com a nova moto, consegui 1:57.8 hoje quase de pé, o que mostra que estamos no caminho certo - e ainda não realizámos todo o nosso potencial."

O espanhol acredita que os melhores tempos por volta não são apenas culpa da moto que a Honda lhe deu: "Tenho de trabalhar em mim e perceber, juntamente com a minha equipa, o que é preciso para fazer a moto funcionar e encontrar os últimos décimos que estão neste pacote." Joan imediatamente diminui qualquer otimismo exuberante: "Mesmo que tiremos tudo dela, ainda estaremos muito longe do topo". E termina como Salomão: "50 por cento das melhorias têm de vir da Honda, eu tenho de encontrar a segunda metade."

Teste de MotoGP em Sepang, quarta-feira (7 de fevereiro):

1º Bastianini, Ducati, 1'57.134 min

2º Martin, Ducati, + 0,139 seg.

3º Binder, KTM, + 0,193

4º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,312

5º Bagnaia, Ducati, + 0,335

6º Di Giannantonio, Ducati, + 0,485

7º Alex Márquez, Ducati, + 0,538

8º Acosta, KTM, + 0,592

9º Bezzecchi, Ducati, + 0,733

10º Mir, Honda, + 0,738

11º Quartararo, Yamaha, + 0,754

12º Zarco, Honda, + 0,877

13º Rins, Yamaha, + 0,976

14º Marc Márquez, Ducati, + 0,984

15º Miller, KTM, + 1,166

16º Nakagami, Honda, + 1.238

17º Marini, Honda, + 1,260

18º Viñales, Aprilia, + 1,322

19º Oliveira, Aprilia, + 1,415

20º Augusto Fernández, KTM, + 1,781

21º Cal Crutchlow, Yamaha, + 1,856

22º Savadori, Aprilia, + 2,542

23º Pirro, Ducati, + 2,568

Teste de MotoGP em Sepang, terça-feira (6 de fevereiro):

1º Martin, Ducati, 1'57.951 min

2º Acosta, KTM, + 0,269 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 0,277

4º Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5º Bastianini, Ducati, + 0,406

6º Viñales, Aprilia, + 0,519

7º Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8º Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9º Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10º Zarco, Honda, + 0,719

11º Rins, Yamaha, + 0,765

12º Binder, KTM, + 0,773

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14º Mir, Honda, + 0,790

15º Oliveira, Aprilia, + 0,799

16º Bagnaia, Ducati, + 0,862

17º Marini, Honda, + 1,018

18º Miller, KTM, + 1,097

19º Crutchlow, Yamaha, + 1,186

20º Nakagami, Honda, + 1,261

21º Augusto Fernández, KTM, + 1,592

22º Raúl Fernández, Aprilia, + 2,169

23º Pirro, Ducati, + 2,451