Pedro Acosta (8º): "Disfruto cada vuelta"

Al final de la segunda jornada de entrenamientos en condiciones de calor típicas, Pedro Acosta seguía de buen humor ante los medios de comunicación. Y con razón. Tras las ya positivas sesiones de shakedown, Acosta siguió mejorando significativamente en el intercambio con la élite reunida. Con una diferencia de casi seis décimas respecto al mejor piloto del día, Enea Bastianini, la estrella en ciernes se ha visto relegada a la octava posición de la tabla de clasificación, pero su mejora de medio segundo también ha llevado a Acosta al exclusivo club de pilotos de MotoGP que han rodado en el Circuito Internacional de Sepang en menos de 1:58 minutos.

"Ha sido otro día muy positivo de entrenamientos", declaró Acosta el miércoles por la noche. "No me canso de repetir lo mucho que disfruto pilotando la moto. Y mi ritmo también es bueno, va muy bien. Estoy mejorando cada día, últimamente medio segundo. Es una buena sensación, sobre todo porque todavía me falta mucha experiencia. Mientras que otros pilotos prueban a veces con reglajes idénticos, yo salgo de boxes con un reglaje diferente cada vez que salgo. Todavía tenemos mucho que probar, pero las sensaciones son muy buenas".

"Los pilotos que hoy han sido más rápidos que yo llevan años con nosotros y han cosechado victorias y títulos mundiales. Así que eso encaja", dijo tranquilamente el campeón de Moto2 del año pasado. "Yo diría que estamos dentro del calendario. Lo que, por cierto, se aplica a todo el equipo. KTM ha hecho un gran trabajo durante el invierno y juntos entendemos cada día un poco más todo el sistema."

Cuando se le preguntó por los numerosos callos de sus manos, el piloto de 19 años respondió riendo: "¡Las manos tienen buen aspecto! He oído que los novatos en el pasado tenían problemas completamente diferentes. La verdad es que no está mal. Aquí, debido al calor, puede que sea un poco más estresante, pero no pasa nada".

Test de MotoGP Sepang, miércoles (7 de febrero):

1º Bastianini, Ducati, 1'57.134 min

2º Martin, Ducati, + 0.139 seg

3º Binder, KTM, + 0.193

4º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.312

5º Bagnaia, Ducati, + 0.335

6º Di Giannantonio, Ducati, + 0.485

7º Alex Márquez, Ducati, + 0.538

8º Acosta, KTM, + 0.592

9º Bezzecchi, Ducati, + 0.733

10º Mir, Honda, + 0.738

11º Quartararo, Yamaha, + 0.754

12º Zarco, Honda, + 0.877

13º Rins, Yamaha, + 0.976

14º Marc Márquez, Ducati, + 0.984

15º Miller, KTM, + 1.166

16º Nakagami, Honda, + 1.238

17º Marini, Honda, + 1.260

18º Viñales, Aprilia, + 1.322

19º Oliveira, Aprilia, + 1.415

20º Augusto Fernández, KTM, + 1.781

21º Cal Crutchlow, Yamaha, + 1.856

22º Savadori, Aprilia, + 2.542

23º Pirro, Ducati, + 2.568

Test MotoGP Sepang, martes (6 febrero):

1º Martin, Ducati, 1'57.951 min

2º Acosta, KTM, + 0.269 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 0.277

4º Di Giannantonio, Ducati, + 0.374

5º Bastianini, Ducati, + 0.406

6º Viñales, Aprilia, + 0.519

7º Alex Márquez, Ducati, + 0.591

8º Bezzecchi, Ducati, + 0.654

9º Marc Márquez, Ducati, + 0.670

10º Zarco, Honda, + 0.719

11º Rins, Yamaha, + 0.765

12º Binder, KTM, + 0.773

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.787

14º Mir, Honda, + 0.790

15º Oliveira, Aprilia, + 0.799

16º Bagnaia, Ducati, + 0.862

17º Marini, Honda, + 1.018

18º Miller, KTM, + 1.097

19º Crutchlow, Yamaha, + 1.186

20º Nakagami, Honda, + 1.261

21º Augusto Fernández, KTM, + 1.592

22º Raúl Fernández, Aprilia, + 2.169

23º Pirro, Ducati, + 2.451